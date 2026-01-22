人工智能驱动的 API 显著提升了乌兹别克斯坦国家海关委员会在申报处理方面的速度、准确性与合规性。
随着全球贸易不断加速并日益多元化，各国海关机构正积极推进流程的现代化升级。乌兹别克斯坦海关委员会的工作人员需要处理不断攀升的申报量，其中大量申报包含复杂的货物文本描述，不仅解读耗时，也增加了人为差错的风险。该委员会由此认识到，亟需对传统、劳动密集型的申报处理流程进行现代化改造。
根据总统令所确立的国家现代化优先事项，该委员会被赋予在海关管理中引入智能化、自动化解决方案的任务。尽管原有流程能够正常运转，但在风险识别的效率、准确性与质量方面仍存在显著提升空间。
在海关委员会主席 A. Yu.Mavlonov 的领导下，委员会专家致力于打造一套能够精准进行商品分类的智能系统，从而将工作人员从重复性日常工作中解放出来，使其能够专注于复杂度更高的业务任务。
此类解决方案的落地，不仅为数据分析开辟了新的可能性，也显著提升了系统应对全球贸易未来挑战的能力。
在最高管理层的支持下，团队正式启动了一项大规模转型。
为实现现代化目标，乌兹别克斯坦海关委员会与 IBM Expert Labs 及 IBM Client Engineering 的专业团队展开合作。双方共同运用 IBM 企业级设计思维方法论，系统分析 AI 应用场景。
基于 IBM watsonx.ai®AI 工作室，各团队采用先进的生成式 AI 与机器学习技术，联合开发最小可行产品（MVP）。为确保高效的数据访问与分析，该解决方案集成了 IBM watsonx.data®，数据存储，以最优的性能-成本比扩展跨分布式数据源的 AI 工作负载。
该解决方案基于强大的 API 架构，采用 Llama 3.3 大语言模型（LLM），可从文本字段中提取结构化数据，并对商品进行精准分类。该功能有助于推动人工操作自动化，从而确保申报处理更加快速、准确且一致。
该解决方案可轻松整合至现有的全数字化海关基础设施，界面友好，便于员工广泛采用。通过在 MVP 阶段内建可扩展性，该解决方案为未来的 AI 应用场景奠定了基础。
从开发到落地，IBM 团队提供了全流程的实操支持，确保解决方案不仅满足技术要求，也符合运营目标，为乌兹别克斯坦构建更智能、更灵活的海关管理体系铺平道路。
未来，IBM 计划进一步拓展与海关委员会的技术合作，分享 AI 应用的国际经验，探索海关监管与清关领域的前沿技术，并持续优化解决方案以提升效率。
全新的 AI 驱动海关清关系统实现申报处理的完全自动化，将原本 2–3 小时的处理流程压缩至数秒。仅在 2024 年，就有超过 8 万份、总额达 50 亿美元的申报在无人工干预的情况下完成。
用于预测性分类与运输成本计算的智能模块已投入工业化运行。该试点项目为基于 LLM 与云数据处理的进一步 AI 深度融合奠定了基础。
该委员会取得了显著成果，包括：
除了运营成效外，该委员会与 IBM 的合作已成为公共部门利用 AI 和可扩展技术创新的全国典范。该项目的成功强化了乌兹别克斯坦推动数字化转型的决心，并为公共服务中更广泛的 AI 应用奠定了基础。
乌兹别克斯坦共和国海关委员会是负责全国海关管理和监管的政府机构。该委员会位于塔什干，在促进国际贸易、保障企业与个人边境安全及海关合规方面发挥着核心作用。
近年来，海关委员会将海关监管和清关流程的数字化列为重点工作。得益于过去三年的各项举措，该委员会在政府机构中数字化成熟度方面位居行业首位。
了解 watsonx.ai 如何助力组织自信地构建、部署和扩展 AI 解决方案——在关键业务中提升效率、准确性与创新能力。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBM 徽标、watsonx.ai、和 watsonx.data 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。