随着全球贸易不断加速并日益多元化，各国海关机构正积极推进流程的现代化升级。乌兹别克斯坦海关委员会的工作人员需要处理不断攀升的申报量，其中大量申报包含复杂的货物文本描述，不仅解读耗时，也增加了人为差错的风险。该委员会由此认识到，亟需对传统、劳动密集型的申报处理流程进行现代化改造。

根据总统令所确立的国家现代化优先事项，该委员会被赋予在海关管理中引入智能化、自动化解决方案的任务。尽管原有流程能够正常运转，但在风险识别的效率、准确性与质量方面仍存在显著提升空间。

在海关委员会主席 A. Yu.Mavlonov 的领导下，委员会专家致力于打造一套能够精准进行商品分类的智能系统，从而将工作人员从重复性日常工作中解放出来，使其能够专注于复杂度更高的业务任务。

此类解决方案的落地，不仅为数据分析开辟了新的可能性，也显著提升了系统应对全球贸易未来挑战的能力。

在最高管理层的支持下，团队正式启动了一项大规模转型。