纵观铁路行业，旅客越发依赖在线服务来规划行程和预订车票。塞尔维亚国家客运铁路公司 Srbijavoz 开发了一款定制化内部票务系统，借此打造超越以往的便捷出行体验。通过 Srbijavoz 的网站或移动应用程序，客户可以购买国内和国际路线的火车票，并接收实时旅程更新。

为了实现这些功能，该系统需由庞大而复杂的服务器和数据库网络提供支持。随着塞尔维亚铁路基础设施的扩建和新高速铁路线的开通，Srbijavoz 的客流量在短短两年内从 260 万激增至 700 万人次以上。如此迅猛的增势给票务系统带来了极大的压力，导致停机时间延长，进而引发客户不满。

Srbijavoz 的 IT 项目经理 Zoran Stevanovic 表示，“我们的票务系统需要 24x7 全天候运行，如果我们停止售票，就会丧失收入。”Stevanovic 阐释了公司先前系统的缺陷，“过去，我们常常经历长达五小时的生产停机。对于如此庞大的动态系统，我的团队必须花费数小时来寻找问题的根源，然后才能开始着手制定解决方案。”

Srbijavoz 需要一项应用程序监控解决方案，帮助 IT 团队更快确定问题的根源，确保票务系统实现全天候运行。