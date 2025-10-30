Srbijavoz 与 Ibis Solutions 合作部署 IBM® Instana
纵观铁路行业，旅客越发依赖在线服务来规划行程和预订车票。塞尔维亚国家客运铁路公司 Srbijavoz 开发了一款定制化内部票务系统，借此打造超越以往的便捷出行体验。通过 Srbijavoz 的网站或移动应用程序，客户可以购买国内和国际路线的火车票，并接收实时旅程更新。
为了实现这些功能，该系统需由庞大而复杂的服务器和数据库网络提供支持。随着塞尔维亚铁路基础设施的扩建和新高速铁路线的开通，Srbijavoz 的客流量在短短两年内从 260 万激增至 700 万人次以上。如此迅猛的增势给票务系统带来了极大的压力，导致停机时间延长，进而引发客户不满。
Srbijavoz 的 IT 项目经理 Zoran Stevanovic 表示，“我们的票务系统需要 24x7 全天候运行，如果我们停止售票，就会丧失收入。”Stevanovic 阐释了公司先前系统的缺陷，“过去，我们常常经历长达五小时的生产停机。对于如此庞大的动态系统，我的团队必须花费数小时来寻找问题的根源，然后才能开始着手制定解决方案。”
Srbijavoz 需要一项应用程序监控解决方案，帮助 IT 团队更快确定问题的根源，确保票务系统实现全天候运行。
在开展全面的市场评估后，Srbijavoz 选择与 IBM 金牌业务合作伙伴 Ibis Solutions 合作。双方共同部署 IBM Instana 作为铁路运营专用的应用程序可观测性解决方案。
“我们在筛选过程中步步为营，确保做出正确决策。”Stevanovic 回忆道，“Ibis 团队始终极具耐心，随时通过电话提供支持。双方团队紧密协作，宛如一体。”
Srbijavoz 与值得信赖的合作伙伴密切配合，在短短 30 天内针对整个票务系统堆栈（包括 Web 应用程序、IIS 和多个数据库）部署 IBM Instana。借助 Instana 的 AI 增强监控功能，Srbijavoz 现可接收相关问题的即时通知，例如 API 调用迟缓或数据库查询失败。
借助 Instana，Srbijavoz IT 团队现可快速识别和解决业务关键型票务系统前端和后端的多个问题。例如，当移动应用程序用户报告登录问题时，支持团队能够迅速查明其原因是密码不支持特殊字符。得益于 Instana 提供的实时洞察分析，开发团队只需点击几下鼠标即可确定问题，从而迅速恢复访问并改善用户体验。
还有一次，用户反馈关键 Web 应用程序性能低下。借助 Instana，团队迅速查明响应迟缓与底层 Oracle 数据库的性能问题有关。通过分析 Instana 识别的迟缓查询，该团队对特定数据库字段实施针对性索引，以大幅缩短查询执行时间，确保 Web 性能恢复到最佳水平，并为用户提供无缝体验。
对于 Srbijavoz 由十人组成的精干 IT 团队来说，Instana 助其节省了大量时间，确保其能够专注于开发创新数字化客户体验。Stevanovic 证实，“部署 IBM Instana 就像为团队引介了一名得力成员。”
最重要的是，主动监控和快速解决问题帮助 Srbijavoz 实现了票务系统零停机，确保旅客能够 24x7 全天候获取出行信息。Stvanovic 表示，“自部署 IBM Instana 一年以来，我们的系统未曾出现任何停机问题。”
随着 Srbijavoz 持续推动服务优化，该公司计划与 Ibis 合作在其混合云 IT 基础设施中部署 Instana，包括其 SAP 环境和 AWS 中的 Amazon Machine Images。 “我们一直都在学习和深化对 IBM Instana 专业知识的理解，并且看到了它在 Srbijavoz 中的巨大应用潜力，”Stvanovic 总结道。
Srbijavoz 拥有 140 多年的历史，是塞尔维亚国家客运铁路公司。该公司负责运营城际、地区和国际专列，每年为超过 700 万名旅客提供服务。
Ibis Solutions 隶属于 Ibis Group，是东南欧领先的 IT 解决方案提供商，致力于帮助企业在数字时代实现蓬勃发展。
