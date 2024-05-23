新西兰南怀卡托区议会 (SWDC) 一直在寻找答案。该议会负责监督该地区的地方基础设施、公共服务、监管服务等。由于职责范围广泛且对公民的日常生活有重大影响，因此议会必须能够在公民需要时为他们提供便捷的信息。

然而，市民和员工往往很难找到问题的答案，因为这些问题可能被深埋在孤立的资料库中。他们可能需要几个小时甚至几天的时间才能找到所需的东西。

议会希望帮助公民更及时、更高效地找到相关信息。为此，议会试图创建一个虚拟助理，快速引导公民找到所需的信息和资源。最初该议会试图自行实施虚拟助理，但缺乏操作所需的技术专业知识。由于助理的结果不准确，议会无法将其投入实用。

SWDC 请求 IBM 提供帮助。