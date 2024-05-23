新西兰南怀卡托区议会 (SWDC) 一直在寻找答案。该议会负责监督该地区的地方基础设施、公共服务、监管服务等。由于职责范围广泛且对公民的日常生活有重大影响，因此议会必须能够在公民需要时为他们提供便捷的信息。
然而，市民和员工往往很难找到问题的答案，因为这些问题可能被深埋在孤立的资料库中。他们可能需要几个小时甚至几天的时间才能找到所需的东西。
议会希望帮助公民更及时、更高效地找到相关信息。为此，议会试图创建一个虚拟助理，快速引导公民找到所需的信息和资源。最初该议会试图自行实施虚拟助理，但缺乏操作所需的技术专业知识。由于助理的结果不准确，议会无法将其投入实用。
SWDC 请求 IBM 提供帮助。
通过合作，IBM 和该议会创建了一个智能虚拟助理的概念验证 (POC)。新的虚拟助理结合了 IBM® watsonx.ai™、IBM watsonx™ Assistant 和 IBM Watson® Discovery 的功能。它依靠 watsonx.ai 来增强 watsonx Assistant 回答问题的高级智能能力。Watson Discovery 提供数据发现功能，使该解决方案能够深入挖掘归档和难以访问的文档和数据，以找到正确的答案。
在生成式 AI 技术以及对透明度承诺的支持下，IBM 和议会优先考虑确保整个开发过程中每次交互的完整性和清晰度。
新的虚拟助理大大改进了生成的响应，在 300 个测试问题中经过验证准确率为 91.5%。其他主要优点包括：
由于成功实施，SWDC 决定全力投资该解决方案，以将其投入实用。该议会希望减少员工花在回答问题上的时间，并能够将精力投入到其他社区计划中。
SWDC（ibm.com 外部链接）位于新西兰，是新西兰南怀卡托区的区域管理局。议会成立于 1989 年，是该地区的管理机构，负责监督当地的基础设施、公共服务和监管职能。
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2024 年 4 月在美国制作。
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