Sonalika International Tractors Ltd.

为了从关键的后台系统中获得更多益处，Sonalika 需要更新支持这些关键任务的 IT 架构。通过与 IBM 合作伙伴 Integrated Tech9labs Pvt. Ltd. 携手合作，该制造商迁移到由 IBM® Power® Systems 和 IBM Storage 技术提供支持的更强大的可扩展环境。
当您不知道自己身在何处时，很难计划未来。如今的企业（至少是那些关注绩效和增长的企业）正在大力投资解决方案和技术，旨在将手头的数据转换为可用于规划和推动未来发展的切实可行的情报。
Sonalika 就是这种企业之一。作为农业机械化行业的领导者，该制造商希望更新管理关键后台任务的系统，特别是与财务相关的系统。
“过去 20 年来，我们一直拥有 SAP 环境，”Sonalika 首席信息官 (CIO) Swapan Gayen 解释道，“而且我们希望借助 SAP S/4HANA 继续推进。如果我们要继续成为领导者，我们需要拥有强大的流程，即强大的决策系统。我们需要能够定期改进我们正在做的事情。”
但是，这项计划中的改进存在一个问题：公司的现有增长。
“过去三年来，我们的业务一直在急剧增长，”Gayen 指出，“2017 年，增长了 31%。2018 年和 2019 年，我们每年增长 42%。2020 年到目前为止，我们的增长率约为 80%，我们预计未来五年同比增长率将达到 45%-48%。”
虽然这种增长对于企业内部来说是值得庆祝的事情，但事实证明，要让公司的 IT 基础架构跟上持续和预计的扩张，是很困难的。
“以我们当前的业务发展势头，过时的系统已经无法跟上了，”Gayen 补充道，“现有设备相当陈旧。是我们七八年前购买的，仅就我们当时所做的事情而言，很难将业务连续性、风险和可靠性维持在适当的水平。除非我们改变这一点，否则我们将无法向前迈进。”
在考虑更新后台系统的最佳策略后，Sonalika 开始与 IBM 合作伙伴 Tech9labs 合作。
“Tech9labs 从一开始就参与其中，”Gayen 回忆道，“当我们第一次开始构思新的财务和分析平台应该是什么样子时，Tech9labs 为我们提供了大量的技术建议和指导。通过他们高度协作的方法，我们构建了一个符合我们业务参数的解决方案。”
为了为更新的 SAP S/4HANA 环境创建必要的架构，Sonalika 和 Tech9labs 在该制造商位于印度的霍希亚尔普尔的主数据中心部署了 IBM Power System S922 服务器。目前，该设备托管着该公司的 SAP ECC 实例，并在 2021 年初迁移后托管 SAP S/4HANA 解决方案。SAP 平台与第三方分析软件一起置于虚拟化操作框架中，用于管理该公司的财务决策、供应商协作和分布式生产计划工作。
“我们没有选择英特尔平台，而是选择了 IBM POWER 来构建我们的高增长和决策系统，”Gayen 解释道，“IBM Systems 比任何其他 OEM 都更可靠，并提供我们这些关键系统所需的高性能和运行时间。”
同时，Sonalika 和 Tech9labs 团队部署了 IBM FlashSystem® 5000 存储来存储相关 SAP 数据，而 IBM Spectrum® Protect 技术和 IBM TS4300 Tape Library 可以提供高度可靠的备份和恢复支持。
借助新的 IBMBM 技术，Sonalika 现在拥有更强大、更有弹性的基础架构来支持关键运营。“我们现在运行 SAP 流程的速度要快得多，新的 IBM Storage 带来了显著的性能改进。员工现在更加满意，因为他们无需等待基础架构。”
此外，该解决方案提供的虚拟化操作和存储架构支持高度可扩展的环境，可以跟上该制造商的预计增长步伐。
“可靠性对我们来说也很重要，为了确保我们的系统正常启动并实现 99.999% 的正常运行，我们选择了 IBM，”Gayen 说，“英特尔平台存在很多漏洞，而 IBM 技术提供磁盘安全性和稳定性，这将使我们避免停机和相关运营损失。”
除了 IBM 技术的功能之外，Sonalika 还对与 Tech9labs 的合作感到满意。“他们采取诚实、坦率的态度，”Gayen 指出，“他们提供的洞察分析公正且开放，我们相信他们真诚希望我们持续取得成功。”
最后，随着新的 SAP S/4HANA 软件的部署到位，Sonalika 相信这一新解决方案只会带来更多价值，正如 Gayen 阐述的那样：“高管们将能够看到与毛利润、盈利能力、现金流相关的一切，即所有信息，笔记本电脑或平板电脑上一切信息。我们将获得具有流程可视化的实时洞察分析，并将能够以集成的方式推动流程转型。我们将拥有一个真正与我们的基础架构功能相匹配的管理环境。”
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2021 年 2 月在美国制作。
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