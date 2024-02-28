Sonalika International Tractors Ltd.

当您不知道自己身在何处时，很难计划未来。如今的企业（至少是那些关注绩效和增长的企业）正在大力投资解决方案和技术，旨在将手头的数据转换为可用于规划和推动未来发展的切实可行的情报。

Sonalika 就是这种企业之一。作为农业机械化行业的领导者，该制造商希望更新管理关键后台任务的系统，特别是与财务相关的系统。

“过去 20 年来，我们一直拥有 SAP 环境，”Sonalika 首席信息官 (CIO) Swapan Gayen 解释道，“而且我们希望借助 SAP S/4HANA 继续推进。如果我们要继续成为领导者，我们需要拥有强大的流程，即强大的决策系统。我们需要能够定期改进我们正在做的事情。”

但是，这项计划中的改进存在一个问题：公司的现有增长。

“过去三年来，我们的业务一直在急剧增长，”Gayen 指出，“2017 年，增长了 31%。2018 年和 2019 年，我们每年增长 42%。2020 年到目前为止，我们的增长率约为 80%，我们预计未来五年同比增长率将达到 45%-48%。”

虽然这种增长对于企业内部来说是值得庆祝的事情，但事实证明，要让公司的 IT 基础架构跟上持续和预计的扩张，是很困难的。

“以我们当前的业务发展势头，过时的系统已经无法跟上了，”Gayen 补充道，“现有设备相当陈旧。是我们七八年前购买的，仅就我们当时所做的事情而言，很难将业务连续性、风险和可靠性维持在适当的水平。除非我们改变这一点，否则我们将无法向前迈进。”