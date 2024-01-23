Soluciones Integrales SA (SISA) 为阿根廷及其他地区的公用事业公司、健身房和其他企业提供解决方案已逾 28 年，现已发生了很大变化。
自公司成立以来的几年中，从软件的安装方式到软件的使用方式，一切都在迅速演变。
有一件事未曾改变，那就是 SISA 致力于为客户提供技术最先进的解决方案。 多年来，该组织已使用多种不同的关系数据库（包括 mySQL、Informix 等）开发其产品。
2020 年初，SISA 开始注意到在专用硬件上运行这些解决方案正成为一项挑战。SISA 的客户群不仅在不断增长，而且每个客户所需的复杂性和详细程度也在不断增长。
SISA 已经营超过 28 年
该公司在不足 6 个月内将其后端运营移至 IBM Cloud
因此，当 SISA 副总裁 Gabriel Nitz 提议让该组织考虑迁移到 Kubernetes 环境时，他的高管表示强烈同意。“可扩展性对我们来说极其重要。为了让客户满意，我们必须能够无缝接受和承担这种增长。通过轻松增加硬件，Kubernetes 可以实现此目标，”Nitz 解释道。
在考虑了多种替代方案后，SISA 选择使用 IBM Cloud® Kubernetes Service 支持向容器化迈进。
借助 IBM Cloud Kubernetes Service，SISA 可以根据需要部署和运营任意数量的 Kubernetes 集群，而无需配置或下载新软件。除了使 SISA 能够根据需要快速无缝地启动新集群之外，该托管产品还支持该公司在高度安全的环境中访问尖端的开源计算功能。
当 SISA 正在迁移到 Kubernetes 时，新冠疫情爆发，导致现场工作既困难又危险。事实证明，SISA 与 IBM Cloud 建立新的合作关系是偶然的，因为该公司决定将公司的后端应用程序轻松迁移到 IBM Cloud 环境。
不过，SISA 的后端在技术方面与其外部产品一样呈现多样性。Nitz 解释道：“我们正在迁移的一些应用程序推出时间很短，很容易上云，但其他应用程序则需要特殊的服务器。我们正在采取一种非常具有战略性的方法。”
这种方法的一部分涉及 ISO 9000 标准。“我们的所有流程都将根据 ISO 9000 进行标准化。我们需要对每一个流程进行注册和认证，并且必须确保我们的系统完全可用。这对迁移速度稍有影响，但我们仍然希望在不到六个月的时间内完成，”他说。
迁移到 IBM Cloud Kubernetes Service 所做的不仅仅是为 SISA 的持续增长做好准备，新的开发方法还可以节省资金，因为 SISA 只需为所需的计算能力付费。在 IBM Cloud 团队专业人员的支持下，SISA 可以确信它始终在使用最好、最新的可用技术和实践。
事实上，该公司正在考虑即将对其业务模式进行另一项关键变革。“疫情在许多方面改变了我们的想法和战略。”Nitz 解释道，“我们现在正在考虑打造一家完全虚拟的公司。通过我们与 IBM Cloud 团队合作，这一想法无疑可以实现。”
SISA（ibm.com 外部链接）成立于 1992 年，为南美各地的健身房、公用事业公司、电信提供商和其他机构提供软件解决方案以及相关管理和支持服务。该公司总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，拥有约 40 名员工。
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美国出品，2021 年 8 月。
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