自公司成立以来的几年中，从软件的安装方式到软件的使用方式，一切都在迅速演变。

有一件事未曾改变，那就是 SISA 致力于为客户提供技术最先进的解决方案。 多年来，该组织已使用多种不同的关系数据库（包括 mySQL、Informix 等）开发其产品。

2020 年初，SISA 开始注意到在专用硬件上运行这些解决方案正成为一项挑战。SISA 的客户群不仅在不断增长，而且每个客户所需的复杂性和详细程度也在不断增长。