2008 年,State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) 收购了土耳其唯一的石化生产商 Petkim。这是创立现在的 SOCAR Turkey Enerji A.S. 的第一步。如今,SOCAR Turkey 运营 13 家子公司,包括一家风力发电厂、光纤线路、爱琴海地区最大的集装箱港口以及有朝一日将天然气输送到土耳其及其他地区的管道项目。 然而,随着公司产品组合的增长,其业务流程的复杂性也呈指数级增长。多年来,监控 SOCAR Turkey 子公司的运营和文档变得越来越困难,因为每家子公司都有自己的运营平台。 SOCAR Turkey 的 IT 项目管理办公室小组经理 Berna Gençoğlu 解释道:“我们需要一种单一、准确的方式来查看整个组织的文档和系统。在寻找有助于转变我们运营的平台期间,我们对不同供应商的多种解决方案进行了评估。我们选择了 IBM Cloud Pak for Business Automation,通过自动化服务将不同的系统整合到一个统一的平台上。”

通过自动化降低成本 实现业务流程自动化帮助 SOCAR Turkey 每年将成本降低 300,000 美元 减少了碳足迹 对合同、信函和工程文档进行数字化每年减少 8,258 千克二氧化碳排放

我们选择了 IBM Cloud Pak for Business Automation,通过自动化服务将不同的系统整合到一个统一的平台上。 Berna Gençoğlu IT 项目管理办公室小组经理 SOCAR Turkey Enerji A.S.

实现数千个流程的自动化 SOCAR Turkey 与 IBM 和 IBM 合作伙伴 Aksis 紧密合作,旨在实施 IBM Cloud Pak® for Business Automation 解决方案中提供的企业内容管理服务。通过将该解决方案与 SOCAR Turkey 子公司的主要企业业务应用程序精心整合,该团队在整个组织内建立了端到端的集成式自动化和数字化流程。 该解决方案现在可以自动管理 SOCAR Turkey 的企业级文档,包括从创建到存档或处置。SOCAR Turkey 还使用该解决方案对信息进行分类、开发动态文件夹结构并根据公司人力资源解决方案中规定的组织结构授予对文档的访问权限。此外,开发团队使用 IBM 解决方案创建处理标准,帮助管理对国际文档管理标准和通用数据保护条例 (GDPR) 框架的遵从性。 SOCAR Turkey 的所有子公司每天都会收到和处理大量信函,IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案可以帮助自动化和管理这些文档。如今,当 SOCAR Turkey 收到新的信函时,系统会扫描该信函并将其发送到 IBM 解决方案,该解决方案应用一组业务规则对该信函进行分类,然后创建一个工单编号。然后,根据分类,系统会将信件自动分配给工单工作人员或发送到经理的仪表板,在仪表板中可以手动分配。 当工单工作人员审查并响应每个工单时,系统会跟踪进度,将每个新文档发送到高度安全的内容存储库。解决后,所有工单的文档都会一起存储在可搜索归档中。SOCAR Turkey 总共实现了 3,000 个通信流程的自动化。 SOCAR Turkey 正在使用 IBM 解决方案以类似的方式处理内部和外部合同。通过对近 6,000 个合同文档管理流程实现自动化,SOCAR Turkey 能够加速、标准化和简化合同管理。 SOCAR Turkey 的工程部门也从自动化项目中受益。大部分工程文档是由第三方供应商生成的,他们现在可以使用该解决方案将其交付成果提交给 SOCAR Turkey。该解决方案的自动化工作流程功能可以确保文档到达公司中相应的利益相关者手中,以便对文档进行审查、评论和批准。“借助 IBM Cloud Pak for Business Automation,我们的利益相关者告诉我们,他们不再觉得自己是在为系统工作了。相反,系统在为他们工作,”SOCAR Turkey 信息和记录小组经理 Zehra Özcömert 说道。

借助 IBM Cloud Pak for Business Automation,我们的利益相关者不再觉得自己是在为系统工作了。相反,系统在为他们工作。 Zehra Özcömert 信息和记录小组经理 SOCAR Turkey Enerji A.S.

衡量诸多好处 自从实施 IBM Cloud Pak for Business Automation 软件以来,SOCAR Turkey 已将约 500,000 个文档迁移到该解决方案中,并对超过 14,000 个流程实现了自动化。因此,文档周期时间缩短了 20%-40%,员工工作效率提高了 20%-30%,客户满意度提高了 30%-50%。此外,该组织还减少了必须打印和存储的文档数量,并且能够更好地证明其遵守各种法规。 但是,最大的改进可能与该解决方案的财务和环境影响有关。“该解决方案在纸张、印刷、邮资、存储和管理方面每年为 SOCAR Turkey 节省约 300,000 美元,并且减少了 8,028 千克二氧化碳排放,”Özcömert 总结道。