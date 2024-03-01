SOCAR Turkey 与 IBM 和 IBM 合作伙伴 Aksis 紧密合作，旨在实施 IBM Cloud Pak® for Business Automation 解决方案中提供的企业内容管理服务。通过将该解决方案与 SOCAR Turkey 子公司的主要企业业务应用程序精心整合，该团队在整个组织内建立了端到端的集成式自动化和数字化流程。

该解决方案现在可以自动管理 SOCAR Turkey 的企业级文档，包括从创建到存档或处置。SOCAR Turkey 还使用该解决方案对信息进行分类、开发动态文件夹结构并根据公司人力资源解决方案中规定的组织结构授予对文档的访问权限。此外，开发团队使用 IBM 解决方案创建处理标准，帮助管理对国际文档管理标准和通用数据保护条例 (GDPR) 框架的遵从性。

SOCAR Turkey 的所有子公司每天都会收到和处理大量信函，IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案可以帮助自动化和管理这些文档。如今，当 SOCAR Turkey 收到新的信函时，系统会扫描该信函并将其发送到 IBM 解决方案，该解决方案应用一组业务规则对该信函进行分类，然后创建一个工单编号。然后，根据分类，系统会将信件自动分配给工单工作人员或发送到经理的仪表板，在仪表板中可以手动分配。

当工单工作人员审查并响应每个工单时，系统会跟踪进度，将每个新文档发送到高度安全的内容存储库。解决后，所有工单的文档都会一起存储在可搜索归档中。SOCAR Turkey 总共实现了 3,000 个通信流程的自动化。

SOCAR Turkey 正在使用 IBM 解决方案以类似的方式处理内部和外部合同。通过对近 6,000 个合同文档管理流程实现自动化，SOCAR Turkey 能够加速、标准化和简化合同管理。

SOCAR Turkey 的工程部门也从自动化项目中受益。大部分工程文档是由第三方供应商生成的，他们现在可以使用该解决方案将其交付成果提交给 SOCAR Turkey。该解决方案的自动化工作流程功能可以确保文档到达公司中相应的利益相关者手中，以便对文档进行审查、评论和批准。“借助 IBM Cloud Pak for Business Automation，我们的利益相关者告诉我们，他们不再觉得自己是在为系统工作了。相反，系统在为他们工作，”SOCAR Turkey 信息和记录小组经理 Zehra Özcömert 说道。