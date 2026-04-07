在 Skechers USA, Inc.，鞋履不仅仅是功能性的体现——更是技术创新与个人身份的强力结合。Comfort Technology Company 的生活方式与运动鞋履、服装及配饰系列，可通过线上和线下渠道在 180 个国家和地区购买。Skechers 具有前瞻性、创新性，始终紧跟潮流，已成为全球数百万希望在家庭与工作中表达自我风格与舒适感的消费者的首选品牌。

Skechers 对创新的承诺同样贯穿于其 IT 组织的方方面面。为了在竞争中保持领先并提供更优的客户体验，云平台团队希望通过摆脱内部数据中心来实现基础设施的现代化。但由于工作负载分布在 Amazon Web Services (AWS)、Google 云、Oracle 云和其他云服务提供商之间，该公司的云转型之路颇为复杂。它需要一种更加自助、自动化的方式来实现其目标。

“我们的云迁移之路已经走了好几年。我们已经有大量工作负载在云端运行，但从业务和技术角度来看，最大的挑战之一是我们如何加速这一进程？”Skechers 高级云平台工程师 Ramon Borunda 问道。