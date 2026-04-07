一家价值数十亿美元的全球零售商通过 Terraform 实现自助服务与自动化，巩固了其行业地位。
在 Skechers USA, Inc.，鞋履不仅仅是功能性的体现——更是技术创新与个人身份的强力结合。Comfort Technology Company 的生活方式与运动鞋履、服装及配饰系列，可通过线上和线下渠道在 180 个国家和地区购买。Skechers 具有前瞻性、创新性，始终紧跟潮流，已成为全球数百万希望在家庭与工作中表达自我风格与舒适感的消费者的首选品牌。
Skechers 对创新的承诺同样贯穿于其 IT 组织的方方面面。为了在竞争中保持领先并提供更优的客户体验，云平台团队希望通过摆脱内部数据中心来实现基础设施的现代化。但由于工作负载分布在 Amazon Web Services (AWS)、Google 云、Oracle 云和其他云服务提供商之间，该公司的云转型之路颇为复杂。它需要一种更加自助、自动化的方式来实现其目标。
“我们的云迁移之路已经走了好几年。我们已经有大量工作负载在云端运行，但从业务和技术角度来看，最大的挑战之一是我们如何加速这一进程？”Skechers 高级云平台工程师 Ramon Borunda 问道。
作为公司云转型的推动者，Skechers 云平台团队尽最大努力帮助其利益相关者重新评估和重新架构基础设施。但是，几个重大障碍阻碍了他们。
首先，通过简单的 ServiceNow 表单提交的资源请求，其中包含开放式问题，这留下了解释空间，需要各方之间进行大量反复沟通以明确需求并确认批准。其结果是交付周期冗长，使这一问题跃升至他们的优先处理事项列表之首。
他们的目标是确保当最终用户通过 ServiceNow 提交请求时，整个过程能够无缝展开。虽然某些关卡流程需要审核，但最终愿景是建立一个完全自助的服务模式，由请求触发后端操作，消除人工步骤。
除了解决这些资源请求瓶颈外，云平台团队还需要在云配置流程的一开始就主动实施安全措施。当时，平台工程师可以按照他们认为合适的方式自由构建和部署资源，导致不一致性——即使是同一类型的资源之间也存在差异——并增加了人为错误的可能性。由此产生的云资源配置错误的安全风险相当大。
最后，团队希望实现一个长期目标，即将 FinOps 整合到其流程中，提高费用和预算的可预测性。
Borunda 认为他找到了解决方案。“多年来，我一直是 Terraform Community Edition 的活跃用户，因此，使用软件即服务 (SaaS) 产品的想法对我们来说非常合理。我们采用 Terraform，是因为它让我们能够继续编写代码，而无需再担心与之相关的管理任务，”他表示。
HashiCorp 云平台上的 IBM Terraform 为 Skechers 提供了由内而外实现基础设施管理现代化的机制。现在，通过带有高度针对性、封闭式问题的特定资源 ServiceNow 表单，云平台团队能够提前获得所有必要的详细信息。自动化的工作流程简化了审核与审批，加快了配置速度，同时让所有相关方都能及时了解最新情况。
“这一特定流程在我们的最终用户中取得了巨大成功。他们很欣赏自己能随时了解进展，而不是让工单陷入‘处理中’的悬而未决状态，毫无实际推进，”Borunda 指出。
不一致的部署实践以及由此带来的风险已成为过去。“利用 Terraform 及其私有注册表，我们拥有了可重用的模块，在构建方式上获得了前所未有的统一性，”Borunda 说。“创建可重用模块的能力，对我的团队、我们的最终用户以及最终我们的客户来说，都带来了巨大的改变。”
Terraform 还允许团队将提供成本预测、网络安全分析和防护栏的第三方工具集成到运行生命周期中——成功填补了 FinOps 和安全方面的空白。
Terraform 推动了 Skechers 的云之旅——以及业务——向前发展。据 Skechers 云平台高级经理 Gabriel Sandoval 表示：“转向 Terraform 帮助我们缓解了多个痛点。如果没有它，我们就不会有今天的成就。”
ServiceNow 与 Terraform 的集成将配置工作流时间从数天或数周缩短至数小时，从而缩短了产品上市时间 (TTM) 并改善了客户体验。“我们的最终用户非常满意，因为现在他们只需要开工单，一旦获得批准，大约四分钟后资源就会被创建出来，”Borunda 说。“这大大提升了我们为客户提供新功能的速度。”
Borunda 还称赞 AWS 为 Skechers 的转型做出了贡献。“我们在 AWS 找到了真正的合作伙伴。他们提供了大量服务和指导，帮助我们正确采用他们的服务，我们非常感谢他们的帮助。”
所有这些改进为客户与品牌互动的方式带来了可衡量的改变。“当顾客进店购买鞋子时，结账时间大大缩短了。他们还可以使用不同的信息亭或 iPad，而不仅仅是使用传统的收银机，这让他们能与店内员工进行更个人化的交流，”Sandoval 说。
Skechers 在 Terraform 上的成功，让团队渴望探索 HashiCorp（IBM 旗下公司）的其他技术如何融入其现代化计划。该公司目前正在考虑实施 IBM Vault 用于身份代理和密钥管理，以及 Sentinel——Terraform 和其他 HashiCorp 解决方案中的策略即代码框架。“关于我们的云之旅，我们希望继续推进迁移，同时也找到一种方法来实现全面自动化，并且我们希望能继续与 HashiCorp 保持合作关系，”Borunda 说。
Skechers 是一家总部位于南加州的财富 500 强公司，30 多年来一直致力于帮助世界各地的男士、女士和儿童拥有良好外观和感觉。开发舒适技术是其业务的基石——以合理的价格提供时尚、创新、优质的产品。从多样化的鞋履产品到不断扩展的服装和配饰系列，Skechers 已成为一个完整的生活方式品牌。
© 版权所有 IBM Corporation。2025 年 3 月。
IBM、IBM 徽标、Terraform 和 Vault 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。