Skagerak Energi

水是生命之源。在挪威，它还能带来光明。作为世界上最大的水力发电国之一，挪威正在为一代又一代人制定可再生、可靠和负担得起的清洁能源的路线。当 Skagerak 需要更新老化的基础架构时，该公司选择了全闪存 IBM 解决方案，将数据转化为洞察分析，从而推动高效的能源交付和生产。
在挪威，98% 的电力来自可再生能源 — 主要是水力发电。通过严格的政府法规推动高效和可持续的利用，该国正朝着实现 100% 可再生性的目标迈进。挪威是世界上家庭用电量最高的国家或地区之一。几十年来，该国在使用替代能源和清洁技术满足该国不断增长的需求方面一直处于领先地位。
Skagerak 是挪威最大的能源集团之一，为超过 200,000 个居民和企业客户生产和分配电力。该公司作为挪威电网的一部分运营，根据法律，它必须有效地向客户提供电力，否则将面临巨额罚款。Skagerak 需要每小时从 200,000 个使用点收集数据，并将这些结果报告给政府，以确保电力资源能够满足需求。不正确的数据或未报告的峰值可能导致电网变得不稳定，从而可能对其所服务的社区造成毁灭性后果。“我们是一家以技术为基础的公司，”Skagerak 平台服务主管 Stein Ove Røv 说道，“我们使用的技术必须行之有效。”
但由于基础架构老化，无法满足不断变化的业务需求，Skagerak 依靠耗时的手动流程来进行关键报告。Stein Ove Røv 的加入是为了帮助该公司实现整个平台的现代化，以提供性能、可用性和灵活性，满足未来的需求。
“许多系统都相当陈旧，实际上，无论是在光盘解决方案还是服务器 CPU 或 RAM 方面，这些系统都没有任何影响力，”Stein Ove Røv 说道，“我们必须审视整个设计。我们从网络开始，然后解决了存储解决方案，因为我们拥有大量数据并且需要大量 I/O 能力。”
在挪威，每家能源公司都必须向中央监管机构准确报告电力生产数字。为了精确控制电力分配并确保产生适量的能源，Skagerak 依靠从 VDI 中的外围设备收集的数据。通过使用 IBM® FlashSystem® 解决方案和 IBM HyperSwap® 技术，Skagerak 获得了所需的动力和容错能力，以确保关键数据从笔记本电脑和手持设备传输到管理电源供应的内部员工。HyperSwap 技术现已成为 Skagerak 所有存储系统的一项功能，因为它提供对卷的双站点访问。写入卷的数据会自动发送到两个副本。因此，如果一个卷出现故障，另一个卷仍然可以提供相同的数据，而不会对应用程序造成任何干扰。
Skagerak 每天多次读取 200,000 个使用点和 30 多个系列的测量数据，从而生成大量数据。为了提供公司数据密集型关键应用程序所需的处理能力，IBM 定制了一款旨在实现卓越性能和高可用性的解决方案，以取代 Skagerak 现有的数据库设备。通过使用 IBM Power® System E950 和 IBM FlashSystem 解决方案（与 IBM POWER9® 处理器集成），该公司发现，在多个基准测试中，性能提升的幅度比该公司的数据库设备解决方案快 5-11 倍。
“如果要处理信息，则需要具有高 I/O 性能的良好源解决方案，”Stein Ove Røv 说，“如果我们没有从使用点获得所有数据，我们就必须根据一些事实和数据（可能是上周或去年的数据）进行预测，要做到这一点，您需要计算能力，这是由 IBM Power Systems 平台通过 IBM FlashSystem 存储完成的。”
此前，该公司的一些流程都是手动的。但如今，每个家庭都拥有自动计量装置，可以报告全天的用电量，这使 Skagerak 能够快速跟踪使用量并准确预测所需的水力发电量。该公司还收集气象数据、降雨测量数据和其他一些数据点，以帮助其更有效地生产和分配能源。
Skagerak 有数英里的电力线需要维护，Stein Ove Røv 表示，它能够更好地利用数据进行预测性维护非常重要。该公司目前使用直升机和人力来检查电力线，但正在寻求通过无人机和虚拟现实来远程监控组件和工厂。
“能源变化非常快，”他说，“我们的目标是构建一个稳定、灵活且能够满足我们未来需求的解决方案。未来就是自动化，而这需要大量的数据。”
在实施 Power System E950 和 FlashSystem 解决方案之前，政府因逾期报告而处以罚款，这会导致 Skagerak 损失大量资金。现在，该公司能够将数据处理速度提高 11 倍，并且可以更轻松地满足报告期限。
凭借采用 HyperSwap 技术且专为安全性、性能和可用性而设计的 FlashSystem 解决方案，Skagerak 拥有其关键数据所需的容错能力。Ove Røv 表示，这些系统更加方便用户使用，因此公司可以更快地提供服务。
Stein Ove Røv 表示，开源技术是 Skagerak 的一个重要选择，因为它使该公司能够保持灵活性，而不是局限于可能阻碍其创新能力的专有技术。挪威在可再生能源方面处于领先地位，其创新型太阳能计划和人均电动汽车数量超过了世界上大多数国家或地区。
“我们需要能够快速行动，”Stein Ove Røv 说道，“要推动我们行业的变革，必须提高效率并为客户提供更好的服务，”他说，“我们需要为所有家庭提供电力，以便他们可以为特斯拉等电动车辆充电。在挪威，这意味着需要大量电力。”
Skagerak（ibm.com 外部链接）是挪威第五大能源集团。该公司利用可再生资源生产电力和热能，并为挪威实现可持续能源未来的愿景做出积极贡献。它拥有 630 多名员工和超过 200,000 个客户。Skagerak Energi 是三个全资子公司之一：Skagerak Nett、Skagerak Kraft 和 Skagerak Varme。
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2020 年 1 月在美国制作。
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