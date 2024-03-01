Skagerak Energi

在挪威，98% 的电力来自可再生能源 — 主要是水力发电。通过严格的政府法规推动高效和可持续的利用，该国正朝着实现 100% 可再生性的目标迈进。挪威是世界上家庭用电量最高的国家或地区之一。几十年来，该国在使用替代能源和清洁技术满足该国不断增长的需求方面一直处于领先地位。

Skagerak 是挪威最大的能源集团之一，为超过 200,000 个居民和企业客户生产和分配电力。该公司作为挪威电网的一部分运营，根据法律，它必须有效地向客户提供电力，否则将面临巨额罚款。Skagerak 需要每小时从 200,000 个使用点收集数据，并将这些结果报告给政府，以确保电力资源能够满足需求。不正确的数据或未报告的峰值可能导致电网变得不稳定，从而可能对其所服务的社区造成毁灭性后果。“我们是一家以技术为基础的公司，”Skagerak 平台服务主管 Stein Ove Røv 说道，“我们使用的技术必须行之有效。”

但由于基础架构老化，无法满足不断变化的业务需求，Skagerak 依靠耗时的手动流程来进行关键报告。Stein Ove Røv 的加入是为了帮助该公司实现整个平台的现代化，以提供性能、可用性和灵活性，满足未来的需求。

“许多系统都相当陈旧，实际上，无论是在光盘解决方案还是服务器 CPU 或 RAM 方面，这些系统都没有任何影响力，”Stein Ove Røv 说道，“我们必须审视整个设计。我们从网络开始，然后解决了存储解决方案，因为我们拥有大量数据并且需要大量 I/O 能力。”