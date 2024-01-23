为了管理不断增加的集团公司账户，SPH 着手寻找一个解决方案，以简化他们的财务合并和报告流程。

SPH 的企业和财务应用部副总裁 Hua Cheng Hong 解释道：“当使用需求建议书招标时，我们特别渴望找到一个只需极少自定义的开箱即用型解决方案。同样重要的是，我们选择要部署的财务合并工具应当能够轻松与我们现有的预算和财务报告系统集成。”

SPH 通过招标寻找一款财务合并工具，以帮助他们的财务团队管理集团的合并活动。入围的解决方案之一是由 IBM 业务合作伙伴 Adept Enterprise Solutions 提议的 IBM Cognos Controller。

在使用 IBM Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 支持预算和预测活动一段时间之后，SPH 的财务团队认为该解决方案易于实施，并启动了概念验证，以评估该解决方案。



“IBM Cognos Controller 满足了我们的大部分核心需求，”Koh Mui Leng 说道。“我们利用真实的业务场景，基于概念验证原型评估了该解决方案。我们发现，该解决方案能够帮助我们简化合并和报告流程。例如，IBM Cognos 提供了易于使用的 Web 界面，因此我们的远程子公司能够加载和验证他们自己的数据，而无需将这些数据发送给我们的子集团会计师并让他们代劳。”

Hua Cheng Hong 解释道："我们对 Adept Enterprise Solutions 进行了评估，并选择他们作为系统集成商 (SI)，因为他们在为与我们结构类似的公司实施 IBM Analytics 解决方案方面展示了丰富的经验。Adept 的专家顾问为此次实施提供了实实在在的增值服务，帮助我们改进了很多流程，例如标准化我们的外币兑换机制、改进公司间对账流程，以及重新设计数据输入表单以使它们对用户更加友好。”

在实施过程中，Adept 与 SPH 的员工们共同执行了严格的用户验收测试，以确保他们能够轻松地使用 IBM Cognos Controller 的所有功能。为了优化财务合并流程，Adept Enterprises 还将 SPH 的预算和预测工具中的数据自动集成到 IBM Cognos Controller 中，这样即可将相同的合并流程应用于预测和预算数据，进而便于更有效地比较 SPH 各个公司的不同版本的财务报告。



Adept Enterprises 的执行合伙人 Andrew Ng 补充道：“我对 SPH 使用 IBM Cognos Controller 取得的成就感到非常自豪。我们设法缓解了客户的合并痛点，并优化了他们的很多流程，从公司数据提交到最终报告生成。”