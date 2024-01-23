Singapore Press Holdings (SPH) 最近实现了多元化，并扩大了他们在媒体、房地产和其他领域的业务覆盖面。为了增强业务报告功能，该公司部署了 IBM® Cognos® Controller，成功提高了整个集团的合并流程效率。
对于跨多个行业开展业务的大型公司来说，生成整个集团的财务报告可能既困难又耗时，尤其是当每个子公司的业务由不同的利益相关者负责以及公司随着时间的推移调整他们的组织结构时。
随着 SPH 将其业务覆盖面扩展到其他行业，财务团队发现，财务合并流程变得越来越复杂，这样就给该部门带来了额外的时间压力。
SPH 的 SPHTech 助理副总裁 Lim Swee Khim 解释道：“我们用来完成财务结算程序的旧版财务合并系统已经接近报废，很多流程都无法再优化了。”
SPH 财务部助理副总裁 Koh Mui Leng 补充道：“随着集团的不断发展壮大，我们决定寻找一个更具可扩展性和可持续性的解决方案。”
为了管理不断增加的集团公司账户，SPH 着手寻找一个解决方案，以简化他们的财务合并和报告流程。
SPH 的企业和财务应用部副总裁 Hua Cheng Hong 解释道：“当使用需求建议书招标时，我们特别渴望找到一个只需极少自定义的开箱即用型解决方案。同样重要的是，我们选择要部署的财务合并工具应当能够轻松与我们现有的预算和财务报告系统集成。”
SPH 通过招标寻找一款财务合并工具，以帮助他们的财务团队管理集团的合并活动。入围的解决方案之一是由 IBM 业务合作伙伴 Adept Enterprise Solutions 提议的 IBM Cognos Controller。
在使用 IBM Planning Analytics 和 IBM Cognos Analytics 支持预算和预测活动一段时间之后，SPH 的财务团队认为该解决方案易于实施，并启动了概念验证，以评估该解决方案。
“IBM Cognos Controller 满足了我们的大部分核心需求，”Koh Mui Leng 说道。“我们利用真实的业务场景，基于概念验证原型评估了该解决方案。我们发现，该解决方案能够帮助我们简化合并和报告流程。例如，IBM Cognos 提供了易于使用的 Web 界面，因此我们的远程子公司能够加载和验证他们自己的数据，而无需将这些数据发送给我们的子集团会计师并让他们代劳。”
Hua Cheng Hong 解释道："我们对 Adept Enterprise Solutions 进行了评估，并选择他们作为系统集成商 (SI)，因为他们在为与我们结构类似的公司实施 IBM Analytics 解决方案方面展示了丰富的经验。Adept 的专家顾问为此次实施提供了实实在在的增值服务，帮助我们改进了很多流程，例如标准化我们的外币兑换机制、改进公司间对账流程，以及重新设计数据输入表单以使它们对用户更加友好。”
在实施过程中，Adept 与 SPH 的员工们共同执行了严格的用户验收测试，以确保他们能够轻松地使用 IBM Cognos Controller 的所有功能。为了优化财务合并流程，Adept Enterprises 还将 SPH 的预算和预测工具中的数据自动集成到 IBM Cognos Controller 中，这样即可将相同的合并流程应用于预测和预算数据，进而便于更有效地比较 SPH 各个公司的不同版本的财务报告。
Adept Enterprises 的执行合伙人 Andrew Ng 补充道：“我对 SPH 使用 IBM Cognos Controller 取得的成就感到非常自豪。我们设法缓解了客户的合并痛点，并优化了他们的很多流程，从公司数据提交到最终报告生成。”
通过使用 IBM Cognos Controller 支持集团的会计活动，SPH 已成功显著改善他们的财务合并和报告周期。
Lim Swee Khim 表示：“借助 IBM Cognos Controller，我们能够将完成一个数据加载周期所需的时间从大约 2 小时缩短到 15 分钟，节省了 85% 以上。这是一个关键优势，因为它使我们能够以大大提高的效率启动财务合并流程。”
通过自动化数据验证流程，减少了完成集团合并所需的时间，同时还提高了报告信息的准确性。
“IBM Cognos Controller 不仅使我们能够自动执行某些手动任务，还简化了我们的报告创建流程，”Koh Mui Leng 解释道。“IBM 解决方案拥有直观的用户界面，这意味着我们无需再搜索不同的报告以寻找答案。我们需要的所有信息都保存在一个易于使用的系统中。”
Singapore Press Holdings Ltd (SPH)（ibm.com 外部链接）成立于 1984 年，是亚洲领先的媒体组织之一，致力于通过多种语言和平台奉献精彩的内容并丰富人们的生活。
Adept Enterprise Solutions（ibm.com 外部链接）是一家领先的财务绩效管理和分析解决方案咨询公司，在新加坡、马来西亚和中国香港开展业务。作为一家 IBM 白金级业务合作伙伴和经过授权的 IBM 业务分析解决方案提供商，该公司专注于 IBM Analytics 软件，包括 IBM Planning Analytics、Cognos Controller、Cognos Analytics、Watson Analytics 和 SPSS。
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