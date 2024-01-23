作为亚洲顶级的多资产交易所之一，SGX 必须不断创新和扩展 IT 能力，包括应用程序开发方法。借助 IBM Cloud® Private 解决方案，该公司将实现开发方法转型并加快应用程序交付速度，同时维护安全性和稳定性标准。
SGX 实施了 IBM Cloud Private 解决方案，该解决方案具有灵活的微服务架构、容器管理功能和强大的安全性，同时聘请 IBM® 合作伙伴 Dimension Data 提供托管服务。
作为亚洲顶级的多资产交易所之一，SGX 希望不断增强客户、员工和合作伙伴的数字体验。“如今，每家金融公司都渴望成为科技公司，而科技公司始终在创新并扩大业务范围，技术已成为业务战略不可或缺的一部分，”SGX 技术共享服务和业务运营主管 Tan Tiew Hin 表示。
SGX 以强大的交易引擎作为运营的核心，旨在开发围绕该核心进行扩展的动态应用程序和界面。为了提高开发流程的速度和敏捷性，该公司希望利用最新的基于云的开发平台和容器化。
“SGX 在瀑布式开发环境中运行，”IBM Cloud 架构师 Jaric Sng 说，“作为一家企业，该公司有兴趣转向灵活、标准化的开发平台，并使用最新的开源技术来支持缩短实现价值的时间。”
在转变开发实践的同时，SGX 还必须坚持严格的安全标准。“我们希望快速开展工作，但我们也需要确保为客户提供安全的环境，”Tiew Hin 说道，“我们必须在所有系统中坚持‘设计的稳定性和安全性’。”
SGX 启动了投标申请书 (RFP) 流程，以评估来自可信提供商（包括 IBM Cloud Private 平台）的基于云的开发解决方案。在评估过程中，该公司注意到 IBM Cloud Private 解决方案具有灵活的微服务架构和内置的安全功能。
“许多供应商都在利用开源技术的新浪潮，但他们的产品之间几乎没有什么区别，”Tiew Hin 说道，“IBM 在 IBM Cloud Private 上付出了大量心血，并且该解决方案的功能可以与竞争性解决方案区分开来，这给我们留下了最深刻的印象。另一个决定因素是我们长期以来的合伙关系。我们很乐意与 IBM 一起踏上这段旅程，建立新的基础并以新方式做事。”
为了充分展示该平台的功能，IBM 建立了 IBM Cloud Private 环境，为 SGX 提供概念验证 (POC)。IBM Garage™ 团队举办了一次密集型研讨会，指导客户完成持续集成和交付实践，以便使用 IBM Cloud Private 解决方案更轻松、更快速地构建、封装、测试和发布应用程序。
“IBM 拥有了解环境的优势，并且与 SGX 具有强大的协作关系，”IBM Cloud 销售经理 Viola Yau 表示，“我们在两周内完成了整个 POC，这两周至关重要。我们的 Garage 团队随时待命，随时可以提供教学和建议。”
实施后，SGX 通过 IBM 合作伙伴 Dimension Data 为该解决方案提供托管服务，首先将后端清算所应用程序迁移到该环境中，然后迁移面向客户的交易应用程序。“IBM Cloud Private 很快会成为面向所有 SGX 应用程序的关键平台，”Sng 说道，“这种基于容器的标准化方法将有助于简化运营管理。”
借助 IBM Cloud Private 解决方案，SGX 正在实现开发运营转型并采用敏捷的方法。“多年来，我们一直采用传统的 SDLC（软件开发生命周期）方法，现在我们已准备好进行敏捷开发，”Tiew Hin 说道，“我们希望让我们的开发人员能够快速、轻松地工作，同时又不影响安全性和稳定性。IBM Cloud Private 为我们提供了所需的框架。”
IBM Cloud Private 平台提供统一的开发环境，将公司的开发人员聚集在一起，并支持适用于快速开发运维交付的管道。“借助 IBM Cloud Private，我们将通过自动扩展和轻松恢复来提高整个流程的速度，”Tiew Hin 说道，“我们将给予开发人员更多控制权并缩短上市时间。”
IBM Cloud Private 解决方案不仅提供更大的灵活性，而且也符合 SGX 要求的安全参数。“IBM Cloud Private 基本上是为 SGX 内部用途提供云服务，”Sng 说道，“该公司可以很敏捷，但它是一个本地解决方案 – SGX 需要的边界就在那里。”
此外，IBM Cloud Private 解决方案旨在帮助 SGX 开发团队创建符合行业安全标准的应用程序。“通过 IBM Cloud Private，IBM 确实提供了一个开发解决方案的路线图，该路线图基于 PCI（支付卡行业）准备情况和 CIS（互联网安全中心）基准的要求，”Sng 说，“其他提供商要求客户添加外部工具来解决安全合规问题。”
SGX（ibm.com 外部链接）总部位于 AAA 级岛国新加坡，是亚洲领先的多资产交易所，也是一家提供上市、交易、清算、结算、存管和数据服务的垂直一体化企业。SGX 约 40% 的上市公司和 80% 的上市债券源自新加坡境外，是亚洲最国际化的交易所。该公司拥有超过 800 名员工，在北京、芝加哥、香港、伦敦、孟买、纽约、旧金山、上海和东京设有办事处。
IBM 合作伙伴 Dimension Data（ibm.com 外部链接）成立于 1983 年，总部位于南非的约翰内斯堡，是设计、优化和管理当今不断发展的技术环境的全球领导者。该公司在 47 个国家或地区拥有 28,000 名员工，旨在为国际客户群提供世界一流的技术以及咨询、技术、支持和全面托管服务。作为 NTT Group 的光荣一员，Dimension Data 帮助各个组织启用技术、运营基础架构并实现 IT 转型以提供更大的价值。
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2019 年 7 月在美国制作。
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