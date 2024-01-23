作为亚洲顶级的多资产交易所之一，SGX 希望不断增强客户、员工和合作伙伴的数字体验。“如今，每家金融公司都渴望成为科技公司，而科技公司始终在创新并扩大业务范围，技术已成为业务战略不可或缺的一部分，”SGX 技术共享服务和业务运营主管 Tan Tiew Hin 表示。

SGX 以强大的交易引擎作为运营的核心，旨在开发围绕该核心进行扩展的动态应用程序和界面。为了提高开发流程的速度和敏捷性，该公司希望利用最新的基于云的开发平台和容器化。

“SGX 在瀑布式开发环境中运行，”IBM Cloud 架构师 Jaric Sng 说，“作为一家企业，该公司有兴趣转向灵活、标准化的开发平台，并使用最新的开源技术来支持缩短实现价值的时间。”



在转变开发实践的同时，SGX 还必须坚持严格的安全标准。“我们希望快速开展工作，但我们也需要确保为客户提供安全的环境，”Tiew Hin 说道，“我们必须在所有系统中坚持‘设计的稳定性和安全性’。”