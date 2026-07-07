更新和改进核心系统基础架构，最大限度减少服务停机时间

为了应对核心系统基础架构大修的复杂性，分阶段规模调整与灵活的虚拟化平台相结合，实现了信息系统基础架构的迁移，同时最大限度减少停机时间。
Shikoku Electric Power Co, Inc. 一直在三个运营领域使用 SAP ECC 6.0 开发业务系统：会计和材料管理、核电站维护以及销售。特别是会计和材料管理系统（企业资源规划，以下简称“ERP 系统”），它已运行多年，并为 13 家集团公司所采用。
在此背景下，ECC 6.0 的维护支持终止已成为一项重大挑战。由于这是支持核心业务运营的关键系统，为了确保长期稳定的运营，迁移到 S/4HANA 是不可避免的。需要仔细考虑大规模数据迁移工作、迁移导致系统停机期间的业务连续性措施，以及制定在出现操作问题时的回滚程序。特别是，ERP 系统的最初 S/4HANA 迁移项目在早期阶段面临着难以准确确定服务器规模的困难，也不清楚将大量数据从当前系统迁移到 S/4HANA 内存数据库 (HANA DB) 是否能带来稳定的运营。因此，该项目存在 IT 基础设施资源不足可能影响整个迁移计划的风险。
为应对这些挑战，Shikoku Electric Power 采用了逐步调整资源的方法。首先，该公司为现有的 IBM Power9 (E950) 服务器添加了内存，以构建开发服务器并准确确定 S/4HANA 所需的实际容量。以此为基础，公司决定适当调整系统的规模，从质量保证服务器开始，然后移动到生产服务器，同时验证负载和要求，并添加每个阶段所需的必要内存和其他资源。
与此同时，随着 ERP 系统向 S/4HANA 迁移项目的推进，公司需要解决 CIS Power 8 (S824) 维护服务即将终止的问题。
为此，公司审查了 Power9 (E950) 的计划，以确保其质量，并为生产服务器增加内存。同时，为了取代 CIS Power 8 (S824)，引入了最新的 IBM Power10 (E1050) 作为支持 ERP 系统的基础。除了高处理性能和大内存外，使用 IBM PowerVM 虚拟化平台和共享处理器池的 CPU 资源共享方法，确保即使在多个系统同时运行的环境（例如 S/4HANA、ECC6.0 和其他应用程序）中，也能实现稳定的资源分配，从而能够适应突然增加的工作负载。
此外，着眼于迁移后的运营，Shikoku Electric Power 采用了能够快速激活物理核心的配置，使公司能够灵活地应对未来的 S/4HANA 性能改进和开发环境的准备。因此，公司建立了灵活的 IT 基础架构，能够快速响应未来业务运营的变化。
在迁移到 CIS Power10 (E1050) 时，采用了一种利用 IBM Storage 系统之间（从 V7000 到 FS7200）高速数据复制的迁移方法，以最大限度地减少停机时间。这大大缩短了服务器迁移的工作流程，最大限度地减少了对运营的影响，并得以在一天内完成向新服务器的迁移。
Shikoku Electric Power 稳步推进一个为期三年的长期项目，并按计划在 2025 年黄金周期间完成向 S/4HANA 的全面过渡。从那时起，系统一直继续运行，没有出现任何处理性能或稳定性问题。
此外，通过利用 IBM Storage 的远程复制功能，以前需要大约五天的服务器迁移现在只需一天即可完成。停机时间的大幅缩短使得迁移能够顺利进行，同时避免了高影响时期，极大地确保了业务连续性。
此外，通过使用 IBM Power 虚拟化技术优化资源，该公司将服务器软件成本降低了约 5400 万日元。共享处理器池提供的灵活 CPU 配置确保了即使在开发和测试阶段多台服务器同时运行时也能保持稳定性，显著降低了迁移期间的风险。
从这项计划中获得的洞察分析预计将对计划于 2026 财年进行的 EAM 迁移带来帮助。诸如分阶段规模调整、充分利用存储特性以最大限度减少停机时间的迁移方式以及即使在共存环境中也能确保稳定运营的资源设计等方法对于类似的大规模核心系统翻新也将是有效的。
除了通过实现 ERP 系统（包括生产、验证和开发环境）的集中运营来提高可维护性和可操作性之外，IBM Power 的 IaaS 服务 Power Virtual Server 还支持 SAP 的 Cloud ERP (RISE with SAP)。这使得未来迁移到云环境变得更加容易。预计这些成果将有助于解决诸如降低软件许可成本、减少服务器数量和机架空间等难题。
Shikoku Electric Power 信息系统部基础设施开发和优化小组负责人 Teruyuki Hamagami（截至 2026 年 3 月）评论道：“我们使用 IBM Power 已经有一段时间了。这是一个出色且强大的平台，我们没有遇到任何基础架构故障。我们非常信任 IBM Power 作为需要高可用性的关键系统的基础。此外，每个内核的性能也得到了显著提升，我们期待未来实现更全面的整合。”
作为一家负责日本四国地区电力供应的企业，Shikoku Electric Power 在提供稳定的电力服务的同时，利用数字技术促进业务转型。此外，为了创造将成为未来收入来源的新价值，公司正在将业务领域扩展到综合能源、信息通信、商业和生活方式支持等多个领域。在利用多年积累的技术和专业知识的同时，Shikoku Electric Power Group 致力于提供能反映四国地区行业特征并满足客户需求的服务。
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