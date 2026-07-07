更新和改进核心系统基础架构，最大限度减少服务停机时间

为应对这些挑战，Shikoku Electric Power 采用了逐步调整资源的方法。首先，该公司为现有的 IBM Power9 (E950) 服务器添加了内存，以构建开发服务器并准确确定 S/4HANA 所需的实际容量。以此为基础，公司决定适当调整系统的规模，从质量保证服务器开始，然后移动到生产服务器，同时验证负载和要求，并添加每个阶段所需的必要内存和其他资源。

与此同时，随着 ERP 系统向 S/4HANA 迁移项目的推进，公司需要解决 CIS Power 8 (S824) 维护服务即将终止的问题。

为此，公司审查了 Power9 (E950) 的计划，以确保其质量，并为生产服务器增加内存。同时，为了取代 CIS Power 8 (S824)，引入了最新的 IBM Power10 (E1050) 作为支持 ERP 系统的基础。除了高处理性能和大内存外，使用 IBM PowerVM 虚拟化平台和共享处理器池的 CPU 资源共享方法，确保即使在多个系统同时运行的环境（例如 S/4HANA、ECC6.0 和其他应用程序）中，也能实现稳定的资源分配，从而能够适应突然增加的工作负载。

此外，着眼于迁移后的运营，Shikoku Electric Power 采用了能够快速激活物理核心的配置，使公司能够灵活地应对未来的 S/4HANA 性能改进和开发环境的准备。因此，公司建立了灵活的 IT 基础架构，能够快速响应未来业务运营的变化。

在迁移到 CIS Power10 (E1050) 时，采用了一种利用 IBM Storage 系统之间（从 V7000 到 FS7200）高速数据复制的迁移方法，以最大限度地减少停机时间。这大大缩短了服务器迁移的工作流程，最大限度地减少了对运营的影响，并得以在一天内完成向新服务器的迁移。