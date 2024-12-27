任何公司要实现有效的数字化转型，都必须优化流程，以提供符合数字化时代要求的顺畅服务。从这个意义上说，应用程序接口（API）是企业转型的一个基本组成部分，因为它们有助于连接和整合不同的数字组件，并对最终客户与之互动的服务产生影响。

SegurCaixa Adeslas, 一家隶属于 Mutua Madrileña 集团由 CaixaBank 拥有的公司，该公司始终致力于创新，以便为客户提供敏捷且相关的服务。

SegurCaixa Adeslas 公司正在实施的数字化转型计划要求对运行在第 5 版的 API Connect 内部安装进行重大调整。SegurCaixa Adeslas 加快了开发流程，并根据当前的数字化步伐增加了 API 的开发，因此需要对该平台进行进化，以获得更高的可扩展性，并承担数字化转型逐渐产生的更大处理负荷。

与此同时，公司还需要调整 API 治理模型和管理工具，使开发团队能够在不失去对这些资产的控制和质量的情况下，加快 API 的构建和部署。当前版本的模型不够敏捷，操作复杂，与公司的 Devops 和 QA 平台集成度低。

不具备高可用性也是 SegurCaixa Adeslas 公司在现代化阶段面临的一个限制。尽管迄今为止该平台已表现出很强的稳定性，但任何服务中断都会对系统造成影响，并可能影响公司的 IT 服务。

最后，该公司还要求能够通过可运行的 UAT 环境进行测试，这可以通过 API 管理平台的改进来实现。