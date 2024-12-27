主页
Case Studies
SegurCaixa Adeslas
SegurCaixa Adeslas 在其技术基础架构中本地安装了 IBM API Connect v5，这是一个综合性 API 管理平台，多年来一直用于应用程序集成。现在，该公司的数字化转型计划导致了流程的加速以及 API 开发数量和频率的增加，从而提出了对该平台进行现代化改造以适应当前数字化场景的需求。
任何公司要实现有效的数字化转型，都必须优化流程，以提供符合数字化时代要求的顺畅服务。从这个意义上说，应用程序接口（API）是企业转型的一个基本组成部分，因为它们有助于连接和整合不同的数字组件，并对最终客户与之互动的服务产生影响。
SegurCaixa Adeslas, 一家隶属于 Mutua Madrileña 集团由 CaixaBank 拥有的公司，该公司始终致力于创新，以便为客户提供敏捷且相关的服务。
SegurCaixa Adeslas 公司正在实施的数字化转型计划要求对运行在第 5 版的 API Connect 内部安装进行重大调整。SegurCaixa Adeslas 加快了开发流程，并根据当前的数字化步伐增加了 API 的开发，因此需要对该平台进行进化，以获得更高的可扩展性，并承担数字化转型逐渐产生的更大处理负荷。
与此同时，公司还需要调整 API 治理模型和管理工具，使开发团队能够在不失去对这些资产的控制和质量的情况下，加快 API 的构建和部署。当前版本的模型不够敏捷，操作复杂，与公司的 Devops 和 QA 平台集成度低。
不具备高可用性也是 SegurCaixa Adeslas 公司在现代化阶段面临的一个限制。尽管迄今为止该平台已表现出很强的稳定性，但任何服务中断都会对系统造成影响，并可能影响公司的 IT 服务。
最后，该公司还要求能够通过可运行的 UAT 环境进行测试，这可以通过 API 管理平台的改进来实现。
多年来，IBM 一直是 SegurCaixa Adeslas 的主要技术合作伙伴。为了满足当今的数字化转型需求，这家保险公司决定依靠 IBM，将其 API 管理平台升级到最新的 API Connect v10 版本。
为了避免影响公司传统平台上运行的现有系统和应用程序，并使公司能够不间断地继续提供创新服务，公司选择了 IBM Cloud Pak for Integration (CP4i)。具体来说，迁移过程是在 OpenShift 容器平台上进行的，该平台有两个不同的集群，可在保险公司的私有云中使用。因此，这种基于容器的部署模式使 SegurCaixa Adeslas 在管理基础设施、容量和扩展方面具有极大的灵活性。
在整个过程中，API 平台透明地集成了公司私有云在高可用性、运行和监控方面的功能。
SegurCaixa Adeslas 决定将 IBM 作为迁移和现代化过程中的技术合作伙伴，原因之一是 IBM 在该领域项目中的专业知识和对 API 管理平台的了解。
目前，通过迁移到 API Connect v10，SegurCaixa Adeslas 可以在高度可用的环境中使用，从而提供更高的可扩展性，并满足数字时代的安全要求。
随着平台的不断发展，通过与 Devops 自身平台的集成，新 API 和新版本 API 产品的部署得以简化。这将推动以更快的速度和更高的灵活性创建新的数字产品和服务，从而造福于客户。
得益于这次迁移，该平台的使用率非常高，每天运行 470 万次 APICalls，峰值达到每秒 110 次调用。反过来，SegurCaixa Adeslas 也将大约 270 个应用程序接口转移到了新平台上，现在拥有了管理现代应用程序接口平台所需的资源，从而受益于整个 IT 基础设施。
该公司还指出，目前有 100 多个应用程序正在使用 API，这表明该平台为 SegurCaixa Adeslas 带来了巨大的价值，从而为其终端客户提供了更加卓越的数字服务。
SegurCaixa Adeslas 是一家非人寿保险公司，引领西班牙健康保险市场，是意外、家庭和商业领域的相关运营商。该公司拥有超过 1070 万投保人，拥有一支由 53,000 多名卫生专业人员组成的医疗团队、1,425 个医疗中心、219 家签约医院和 25 个自己的医疗中心，为 620 万客户的健康提供保护。
该公司致力于保护投保人的健康和资产，这项任务适应不断变化的社会需求，并且在执行这项任务时不会忽视其盈利和可持续增长模式。
Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 IBM API Connect 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。客户示例仅供参考，展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。