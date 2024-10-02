敏捷通常与低风险项目联系在一起，一些人认为采用商业银行支付方法是一项激进的举动。但是，通过将行业领先的技术与以解决问题、以解决方案为导向的团队相结合，丰业银行的“敏捷支付”计划已被证明是一条非常有效的转型之路。

例如，新支付服务上市时间要根据 Interac 电子转账服务的批量电子邮件汇款产品。

保险公司等企业经常需要进行大额一次性支付，这在传统上意味着邮寄支票。Interac 电子转账服务消除了这一复杂性，企业只需使用收款人的姓名、账号和电子邮件地址即可进行支付，大大降低了签发实物支票的成本和人工操作。利用 "敏捷支付 "方法，丰业银行的全球交易银行业务 (GTB) 支付产品团队能够快速调整开发工作的优先次序，并在短短 10 周内推出批量电子邮件汇款服务，使丰业银行率先进入市场。

在另一个案例中，丰业银行需要迅速采取行动，帮助将一种创新型预付费 Visa 卡推向市场。

“加拿大的偏远社区非常偏僻，远离主要的人口中心和银行网点，”丰业银行全球商务卡总监 Michel Cardinal 解释道。“加拿大政府希望避免给那些需要长途跋涉才能兑现和存入实物支票的人带来不便。许多社区依靠The North West Company [NWC] 提供食品、衣物和硬件，以及金融服务，而该公司的 WE Financial Visa 预付卡是不方便前往传统银行网点的人们的热门选择。

“我们与 NWC、加拿大渥太华政府和 Visa 合作，迅速开发出了一种快速、无缝且安全的支付解决方案，该解决方案可以将政府支出直接存入 WE Financial Visa 预付卡，使偏远社区能够即时获得资金，而无需驱车数英里去兑现支票。”

丰业银行正在制定一项重要的 GTB 计划，为客户提供召回、撤销和追踪付款的灵活性和透明度。在倡议实施的中期，业务相关方确认，由于客户需求和市场条件的变化，优先事项也发生了变化。如果这是传统交付方法的一部分，这项工作就会被搁置，也就无法实现商业价值。

但是，由于该团队采用了敏捷的工作分解方法，丰业银行得以重新确定待办事项的优先次序，同时将已开发的业务价值交付到生产中（即工作没有浪费）。这导致将原批准项目资金的 50% 净额重新分配给其他高价值工作软件包。完成的软件包已成功部署到生产中，团队能够立即投入到新的优先工作待办事项上。“工作分解” 方法与 FTM 的增量部署功能相结合，是该项目取得成功的关键推动力。

越来越多的企业客户将丰业银行的综合支付服务视为一项竞争优势，银行的支付处理量也因此开始大幅增长。预计工作量的增长要求升级到最新版本的 FTM，并对核心基础设施进行扩展，以满足不断增长的需求。

其目的是创建一个详细、可见且按风险优先级排序的待办事项，确保对具有较高业务价值和/或风险的支付流程进行彻底的端到端验证。如果该银行选择传统的测试和交付方法，其团队将不得不各自执行工作。在没有对上下文和验证的共同理解的情况下，处理大量抽象的积压用例，将大大增加出现缺陷的风险。相反，该银行采用了模拟实际生产流量的测试流程，这对于消除测试和生产客户端配置之间的细微差异至关重要。

利用“敏捷支付”方法并与 IBM Global Business Services 合作，该银行得以显著降低交付风险。整个 FTM 平台包含 13 种支付类型的 50 多个支付规范转换映射和工作流程，最多可产生 600 多个测试用例场景。该平台成功升级后，仅出现了一个轻微的生产缺陷，仅在一小时内就得到了解决。

在 FTM 平台所提供的透明度、灵活性和直接可管理性的基础上，丰业银行正计划在整个支付生命周期内实现端到端的透明度。

从批量的角度来看，丰业银行通过系统到系统的文件传输进行大部分支付。由于需要跟踪和追踪支付文件以及相应的确认回复，从文件接收到支付结算再到返回，这就要求解决方案能够在单一、综合和实时的视图中汇总端到端的生命周期。这是丰业银行支付现代化计划下一阶段的目标，部署 IBM Sterling File Transfer Service 和 IBM Control Center 将使该银行能够提供这些功能。

Greg Lahn 总结道：“选择最好的技术只是实现目标的第一步。建立一支结构合理的团队和优化项目方法对于利用技术和实现切实的业务优势都至关重要。”