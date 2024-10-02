全球交易银行业务正在发生变化：在 B2B 支付领域，利润缩小、竞争加剧、技术颠覆和客户行为的快速变化。为了超越竞争对手，丰业银行采用敏捷开发，创建一个面向未来的集中式支付中心，从而缩短产品上市时间。
对于商业银行来说，赢得大型企业客户是业务增长的宝贵机会。随着 Real-Time Payments 等重大变革将撼动 B2B 银行业务领域，丰业银行希望通过提供领先于竞争对手的创新服务，使其支付服务与众不同。
丰业银行全球交易银行技术总监 Rob Matys 解释说：“发展和留住我们的客户群都是我们业务的重要目标。大型跨国组织需要同时处理数千笔、价值数百万美元的付款，如果我们能够比竞争对手更有效地为这些账户提供服务，我们就可以大幅提高我们的业务量和声誉。”
向集中式支付中心发展可以全方面了解所有支付预处理情况，并为支持交易量的爆炸式增长创造所需的余地。受到麦肯锡有关该主题的白皮书的启发，丰业银行踏上了麦肯锡认为最雄心勃勃的支付模式之旅：综合支付交易处理中心。
Rob Matys 说：“丰业银行的传统支付处理环境非常分散，每种支付类型都有多个端点。这种设计面临许多挑战，因为它在容量和可扩展性方面都受到限制。为了实现我们的目标，我们需要一个能够支持所有支付类型的平台，这意味着它能够转换和编排信息，并有效地管理大量交易的处理。”
丰业银行选择 IBM Financial Transaction Manager (FTM) 作为其新的集中支付处理中心的核心。丰业银行支付中心将每种支付类型表示为在 FTM 平台上运行的业务逻辑。当交易到达时，映射层会将信息转换为单一的规范格式，识别目标支付结算系统，然后将信息转换为下游系统的目标格式。目前，该银行的所有主要支付流都汇集在中央平台上，丰业银行正在停用原有的支付系统，并在单一平台上汇集支付量。
丰业银行在 2012 年至 2016 年期间采用传统的瀑布式方法执行了支付现代化计划的第一阶段。虽然取得了成功，但企业认为这种方法是一种缓慢且连续的方法，无法满足产品上市时间预期。为了真正利用现代技术平台的力量，丰业银行重新调整了项目方法，并推出了一项创新的新计划：“敏捷支付”。该银行建立了多个专注于支付的实验室，致力于加强支付服务和端到端支付处理生态系统的现代化。
加拿大丰业银行 (Scotiabank) 与总部位于多伦多的精品店公司 Agile by Design Inc. 合作，着手采用设计驱动的组织变革方法，实现专为支付领域设计的业务敏捷性。丰业银行在支付领域采用了敏捷方法，因此能够让技术环境、组织结构和业务目标保持一致，从而最大限度提高工作效率。该银行量身定制并采用了敏捷最佳实践，实现了支付功能的快速交付和反馈。
FTM 具有支持“敏捷支付”开发方法的若干交钥匙功能，包括支付级别优先级，使企业能够保证先于其他人处理高价值和/或优先付款。FTM 还有一个支持迭代式敏捷软件开发模式的细粒度部署模型，这有助于该银行增加每年的产品发布次数。更频繁的发布周期有助于丰业银行加快向终端客户交付新的支付功能，并降低与部署相关的风险。
FTM 采用面向对象的模块化应用程序架构和设计，许多标准操作（例如支付批量处理和减量处理）都是各种付款处理方式所共有的。这种方法消除了开发过程中的重复，有助于加快上市速度。
全球交易银行技术副总裁 Greg Lahn 说：“我们可以将 FTM 平台现代、灵活的技术堆栈与敏捷开发最佳实践相结合，在不牺牲产品上市时间或最终产品质量的情况下，应对支付处理的复杂性。”“我们的敏捷方法有助于我们不断发展平台，同时向客户提供新的支付服务等业务驱动的优先事项。”
敏捷通常与低风险项目联系在一起，一些人认为采用商业银行支付方法是一项激进的举动。但是，通过将行业领先的技术与以解决问题、以解决方案为导向的团队相结合，丰业银行的“敏捷支付”计划已被证明是一条非常有效的转型之路。
例如，新支付服务上市时间要根据 Interac 电子转账服务的批量电子邮件汇款产品。
保险公司等企业经常需要进行大额一次性支付，这在传统上意味着邮寄支票。Interac 电子转账服务消除了这一复杂性，企业只需使用收款人的姓名、账号和电子邮件地址即可进行支付，大大降低了签发实物支票的成本和人工操作。利用 "敏捷支付 "方法，丰业银行的全球交易银行业务 (GTB) 支付产品团队能够快速调整开发工作的优先次序，并在短短 10 周内推出批量电子邮件汇款服务，使丰业银行率先进入市场。
在另一个案例中，丰业银行需要迅速采取行动，帮助将一种创新型预付费 Visa 卡推向市场。
“加拿大的偏远社区非常偏僻，远离主要的人口中心和银行网点，”丰业银行全球商务卡总监 Michel Cardinal 解释道。“加拿大政府希望避免给那些需要长途跋涉才能兑现和存入实物支票的人带来不便。许多社区依靠The North West Company [NWC] 提供食品、衣物和硬件，以及金融服务，而该公司的 WE Financial Visa 预付卡是不方便前往传统银行网点的人们的热门选择。
“我们与 NWC、加拿大渥太华政府和 Visa 合作，迅速开发出了一种快速、无缝且安全的支付解决方案，该解决方案可以将政府支出直接存入 WE Financial Visa 预付卡，使偏远社区能够即时获得资金，而无需驱车数英里去兑现支票。”
丰业银行正在制定一项重要的 GTB 计划，为客户提供召回、撤销和追踪付款的灵活性和透明度。在倡议实施的中期，业务相关方确认，由于客户需求和市场条件的变化，优先事项也发生了变化。如果这是传统交付方法的一部分，这项工作就会被搁置，也就无法实现商业价值。
但是，由于该团队采用了敏捷的工作分解方法，丰业银行得以重新确定待办事项的优先次序，同时将已开发的业务价值交付到生产中（即工作没有浪费）。这导致将原批准项目资金的 50% 净额重新分配给其他高价值工作软件包。完成的软件包已成功部署到生产中，团队能够立即投入到新的优先工作待办事项上。“工作分解” 方法与 FTM 的增量部署功能相结合，是该项目取得成功的关键推动力。
越来越多的企业客户将丰业银行的综合支付服务视为一项竞争优势，银行的支付处理量也因此开始大幅增长。预计工作量的增长要求升级到最新版本的 FTM，并对核心基础设施进行扩展，以满足不断增长的需求。
其目的是创建一个详细、可见且按风险优先级排序的待办事项，确保对具有较高业务价值和/或风险的支付流程进行彻底的端到端验证。如果该银行选择传统的测试和交付方法，其团队将不得不各自执行工作。在没有对上下文和验证的共同理解的情况下，处理大量抽象的积压用例，将大大增加出现缺陷的风险。相反，该银行采用了模拟实际生产流量的测试流程，这对于消除测试和生产客户端配置之间的细微差异至关重要。
利用“敏捷支付”方法并与 IBM Global Business Services 合作，该银行得以显著降低交付风险。整个 FTM 平台包含 13 种支付类型的 50 多个支付规范转换映射和工作流程，最多可产生 600 多个测试用例场景。该平台成功升级后，仅出现了一个轻微的生产缺陷，仅在一小时内就得到了解决。
在 FTM 平台所提供的透明度、灵活性和直接可管理性的基础上，丰业银行正计划在整个支付生命周期内实现端到端的透明度。
从批量的角度来看，丰业银行通过系统到系统的文件传输进行大部分支付。由于需要跟踪和追踪支付文件以及相应的确认回复，从文件接收到支付结算再到返回，这就要求解决方案能够在单一、综合和实时的视图中汇总端到端的生命周期。这是丰业银行支付现代化计划下一阶段的目标，部署 IBM Sterling File Transfer Service 和 IBM Control Center 将使该银行能够提供这些功能。
Greg Lahn 总结道：“选择最好的技术只是实现目标的第一步。建立一支结构合理的团队和优化项目方法对于利用技术和实现切实的业务优势都至关重要。”
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