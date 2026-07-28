从车库创业到人工智能驱动的精密制造

通过将人工智能驱动的自动化嵌入报价、计划和采购工作流，Savage Precision Fabrication 显著提升了运营能力，同时保持了品质和客户响应速度。报价周转时间从数小时缩短到数分钟，计划工作流大幅加速，整体劳动力生产率估计提升了 4 到 10 倍。



“这将为我们带来的，基本上是让同样的人员能够以更少的努力完成 4 到 10 倍的工作量。而这正是我想要的。”Scott Gardner 说道。

公司在客户最关心的领域——价格、品质和准时交付——强化了绩效，同时为持续增长做好了准备。



“我们的主要目标是准时。如果你能准时，客户愿意支付更多，而这正是目前 DAI 和 IBM 所帮助实现的。”Scott Gardner 回忆道。



通过采用 AI 来支持增长、速度和卓越运营，Scott Gardner 正在他父母于 1974 年建立的基础上继续发展。尽管工具已经从车库作坊演进到人工智能驱动的自动化，但公司的使命始终未变：按时交付高品质零部件，赢得客户信任，并将 W.T. 和 JoAnn Gardner 从一开始就注入 Savage Precision Fabrication 的价值观传承下去。