从车库创业到人工智能驱动的精密制造

Savage Precision 借助 IBM watsonx Orchestrate 扩大航空航天制造规模
Savage Precision Fabrication 是一家家族式航空航天和国防制造商，由 W.T. 和 JoAnn Gardner 于 1974 年创立。公司以品质、速度和可靠性建立起了声誉。从车库起步到成为军用飞机项目的可信供应商，风险始终居高不下——精度和时效至关重要。
如今，在他们的儿子 Scott Gardner 的领导下，公司在更复杂、攸关任务的标准下，继续秉持对精度、品质和准时交付的绝不妥协的标准。随着客户需求增加，报价、计划和采购中的人工流程变成了运营瓶颈，威胁到其规模化发展能力。
为了实现运营现代化并为增长做好准备，Savage Precision Fabrication 与 IBM 白金业务合作伙伴 DAI Source 合作，部署了 IBM watsonx Orchestrate。合作始于明确定义的业务目标，以及 Savage Precision Fabrication、DAI Source 和 IBM 之间的紧密协作。
“我们所有成功的 AI 项目，百分之百都是由业务和用例描述驱动的。与 Scott 的合作正是如此。我们一被引荐进来并理解了他对如何应用 AI 的想法后，就立刻让我们的开发团队投入其中，投资构建可以展示和验证的东西，”DAI Source 总裁兼首席执行官 Bill DeSpain 说道。
该解决方案在保持人工监督的同时，改造了报价、计划和采购工作流。AI 会分析历史作业、盈利能力和生产数据来生成报价草稿，而过去需要数小时才能完成的计划流程，现在几分钟内即可完成。
“他们的数据已准备就绪，部门也已做好准备。我们可以去和大家交流。我们不仅不令人反感，反而还受到了欢迎，甚至下到了制造车间，这相当难得，”DAI Source 技术总监 Mark Lucente 描述道。
Lucente 指出，watsonx Orchestrate 提供了安全高效扩展所需的基础：“该平台还包含我们所需的一切——安全、数据存储、数据库，从无到有搭建一个 AI 系统所需的一切都包括了。”
通过将人工智能驱动的自动化嵌入报价、计划和采购工作流，Savage Precision Fabrication 显著提升了运营能力，同时保持了品质和客户响应速度。报价周转时间从数小时缩短到数分钟，计划工作流大幅加速，整体劳动力生产率估计提升了 4 到 10 倍。
“这将为我们带来的，基本上是让同样的人员能够以更少的努力完成 4 到 10 倍的工作量。而这正是我想要的。”Scott Gardner 说道。
公司在客户最关心的领域——价格、品质和准时交付——强化了绩效，同时为持续增长做好了准备。
“我们的主要目标是准时。如果你能准时，客户愿意支付更多，而这正是目前 DAI 和 IBM 所帮助实现的。”Scott Gardner 回忆道。
通过采用 AI 来支持增长、速度和卓越运营，Scott Gardner 正在他父母于 1974 年建立的基础上继续发展。尽管工具已经从车库作坊演进到人工智能驱动的自动化，但公司的使命始终未变：按时交付高品质零部件，赢得客户信任，并将 W.T. 和 JoAnn Gardner 从一开始就注入 Savage Precision Fabrication 的价值观传承下去。
Savage Precision Fabrication成立于 1975 年，是一家家族所有的数控加工和金属制造公司，服务于航空航天和国防工业。这家总部位于德克萨斯州的公司专门生产用于飞机项目的高精度零部件，并以其对品质、可靠性和创新的承诺而闻名。
DAI Source 是一家总部位于德克萨斯州欧文的 IBM 白金业务合作伙伴。它在为美国医疗保健、生命科学、零售、高科技、通信、制造、非营利组织、汽车、保险、金融服务和高等教育客户提供咨询服务方面拥有超过 30 年的经验。该公司专注于分析、数据管理、集成中间件、DevOps、AIOps、混合云和安全解决方案。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 7 月。
IBM、IBM 徽标、watsonx 和 watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
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