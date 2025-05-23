Samsung SDSA 与 IBM 合作进行价值证明 (POV)，随后从 AWS Marketplace 购买了 IBM® Cloudability。将该解决方案应用于部分 AWS 环境后，该公司获得了全新的可见性水平。通过 Cloudability 仪表板，Samsung SDSA 全面了解了目标 AWS 帐户的成本和使用情况，包括对云支出、趋势和异常情况的洞察分析。

该公司现在使用该解决方案来识别闲置、产生成本的资源和过度配置的弹性计算云 (EC2) 实例，同时接收优化成本的建议。Cloudability 帮助 Samsung SDSA 将云成本分配给负责任的业务部门或用户组，从而推动问责制并建立 FinOps 文化。

团队使用 Cloudability 创建使用情况预测并根据预算做出承诺。Samsung SDSA 则使用 Cloudability Savings Automation 工具来有效获取基于承诺的折扣，例如节省计划 (SP) 和可转换预留实例 (CRI)。通常，将计算需求与可用折扣相匹配需要耗时的手动分析。Cloudability Savings Automation 工具加快了这一过程，它可持续扫描 AWS 环境和自动购买合适的 SP 和 CRI。