公司如何确保云支出处于受控状态并与业务价值保持一致？
Samsung SDS America (SDSA) 正成功践行这一方案。
Samsung SDSA 作为全球 IT 服务领军企业 Samsung SDS 的北美分支机构，为三星集团旗下公司及北美外部客户提供数字化转型、云转型与企业移动服务。
随着企业在 AWS 的公有云部署规模扩大，成本管理渐成挑战。Samsung SDSA 曾采用第三方解决方案识别潜在成本优化点。然而，生成应收账款所需的资源使用报告与成本分摊报告仍需要耗费大量人工操作。云团队往往只能在计费周期结束前几天进行有限调整。
Samsung SDSA 深知存在更大降本空间。2023 年，该公司着手深化云支出可视化分析，寻求更有效途径减少云资源浪费并优化环境配置。
Samsung SDSA 与 IBM 合作进行价值证明 (POV)，随后从 AWS Marketplace 购买了 IBM® Cloudability。将该解决方案应用于部分 AWS 环境后，该公司获得了全新的可见性水平。通过 Cloudability 仪表板，Samsung SDSA 全面了解了目标 AWS 帐户的成本和使用情况，包括对云支出、趋势和异常情况的洞察分析。
该公司现在使用该解决方案来识别闲置、产生成本的资源和过度配置的弹性计算云 (EC2) 实例，同时接收优化成本的建议。Cloudability 帮助 Samsung SDSA 将云成本分配给负责任的业务部门或用户组，从而推动问责制并建立 FinOps 文化。
团队使用 Cloudability 创建使用情况预测并根据预算做出承诺。Samsung SDSA 则使用 Cloudability Savings Automation 工具来有效获取基于承诺的折扣，例如节省计划 (SP) 和可转换预留实例 (CRI)。通常，将计算需求与可用折扣相匹配需要耗时的手动分析。Cloudability Savings Automation 工具加快了这一过程，它可持续扫描 AWS 环境和自动购买合适的 SP 和 CRI。
2024 年上半年，Samsung SDSA 使用 Cloudability 帮助 Samsung Group 的最大公司之一将 86 个 AWS 帐户的支出减少了 11%。
Samsung SDSA 同期对 20 个 AWS 账户开展 IBM Turbonomic 概念验证，运用该解决方案的 AI 功能自动生成计算资源规模优化建议。目前，Samsung SDSA 利用 Turbonomic 实现非破坏性资源优化调整的自动化操作，降低人工干预强度，并在下半年实现 40 万美元成本节约。（Turbonomic 现已纳入 Cloudability Premium 产品套件。）
展望未来，Samsung SDSA 希望将 Cloudability 的使用范围扩展到 Samsung Group 的其他 AWS 帐户，从而实现更多节省和优化。
Samsung SDS America 是 Samsung SDS 的北美分支机构。该公司总部位于新泽西州里奇菲尔德帕克，在北美运营 10 个站点。它为三星集团旗下企业及北美地区外部客户提供 IT 解决方案与咨询服务。
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