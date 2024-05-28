Samsung Electro-Mechanics 成立于 1973 年，现已发展成为一家开发和生产核心电子元件并供应韩国乃至全球市场的公司。该公司专注于开发下一代有前景的新产品，最近基于在材料、多层薄膜成型和高频电路设计方面的核心技术，扩大了元件开发和生产，包括微芯片、摄像头和通信模块以及基板。
Samsung Electro-Mechanics 的愿景是扩展业务领域，即通过技术整合和融合打造世界一流的核心产品并不断开发新产品，同时尽早培育下一代未来增长业务，力争成为电子元件行业的龙头企业。
Samsung Electro-Mechanics 在全球市场上保持竞争优势的最重要因素是产品质量。众所周知，该公司采取极其严格的质量措施，因为客户要求达到非常高的质量水平，而在内部，该公司需要提高产量以增加营业利润。
为了满足这些内外部质量要求，Samsung Electro-Mechanics 打造最先进的数据平台以稳步推进数字创新，从而帮助提高生产力并降低复杂性。
数据集成、可观察性、主数据管理以及数据治理和安全性是 Samsung Electro-Mechanics 开发强大数据平台的关键决定因素，这是一个可扩展和连接的平台以支持其蓬勃发展的业务，即为世界各地的客户生产和供应核心电子元件。
数据资产数量从 500 个增加到 2,500 多个
典型流程时间的改进天数（从 30 天减少到 10 天或更少）
众所周知，Samsung Electro-Mechanics 积极采用尖端技术，并且已利用生产阶段生成的大量数据以获得洞察，从而提高产品质量。这包括使用数据监控仪表板查找并消除在生产过程中导致缺陷的因素，从而提高产品纯度。
Samsung Electro-Mechanics 拥有各种不同的生产系统，包括用于生产输入的生产执行系统 (MES)、设施数据系统以及用于质量评估的产量分析系统。然而，这些系统中生成的数据遍布整个组织并分散到不同的系统中，从而很难快速高效地找到、标准化和利用这些数据。由于在不同的系统中存在重复数据，其中还夹杂着个人信息和敏感信息，因此，情况变得更加复杂。需要进行严格的治理，才能利用各种不同的数据源以获得有用的洞察。
Samsung Electro-Mechanics 项目负责人 Sanghee Han 表示“由于没有分散数据的整合视图，每个负责人必须四处打听，找到数据的位置，向系统负责人解释他们需要什么数据，然后请求和接收数据。单独收集数据进行分析耗费大量时间，并且需要付出很多努力，因为需要使用包括个人网络在内的所有方法获取和分析数据。这使跟踪所需数据的明确访问权限和审批甚至变得更加困难。核实访问权限变化也同样耗费大量时间，有时会导致数据收集失败。”
Samsung Electro-Mechanics 评估了市场上所有领先的解决方案，并进行了概念验证以确定哪种平台能够提供与 Impala、SAP HANA、MS SQL 和 Oracle 等数据库和服务器的良好连接。它必须是可搜索的（可以直接提取和发送数据），最重要的是，可以根据 Samsung Electro-Mechanics 的分配系统和安全系统进行定制。
带来的结果是什么？事实证明，IBM 的 Cloud Pak for Data 及其 Watson Knowledge Catalog 解决方案具有最高的可扩展性。Samsung Electro-Mechanics 项目负责人 Sanghee Han 表示“特别是，我们评估的大多数解决方案都存在问题，例如，仅限于处理元数据，我们必须购买额外的产品以进行数据沿袭，或需要处理数据而无法立即使用。仅 IBM 的 Cloud Pak for Data 不存在此类问题。”
另一个优势是能够运行和扩展 SPSS，并通过 Jupyter 笔记本和 IBM Cloud Pak for Data 在仪表板上可视化数据。Samsung Electro-Mechanics 团队还在解决方案前端搭建一个门户，用于创建、添加、补充和控制他们所需的功能，例如，使用数据构建树，绘制数据地图以及包括其他安全功能。事实上，它可以根据公司需求进行定制，并且可以轻松与自身的系统结合使用，这是一个很大的优势。
尽管最初在导入资产或使用功能时遇到技术挑战，但与 Impala、SAP Hana、Oracle、MS SQL 和其他数据库服务器成功建立连接。IBM Korea 积极主动地提供技术支持，以使 Samsung Electro-Mechanics 团队能够解决技术问题。开发工作于 2021 年 10 月开始，第一阶段于 12 月开始测试。实际项目历时约 6 个月完成，并于 2022 年 4 月 22 日正式推出。
如今，基于 IBM Cloud Pak for Data 的平台将从多个来源生成的数据整理成系统化的资产，可以通过 API 在整个组织中轻松共享、搜索和利用这些资产。个人信息和敏感信息根据 Samsung Electro-Mechanics 的严格治理原则进行管理，并使用新生成的数据不断更新数据资产。这些数据资产的数量已从 500 个增加到 2,500 多个，并且仍在不断增长。
使用 IBM 的 Cloud Pak for Data 打造数据平台的最大优点是，为用户提供自助服务功能。用户可以快速找到他们所需的数据，以他们所需的形式进行处理并立即加以利用，而不必要求开发人员提取数据，这可能需要数天的时间。这使用户能够将通常需要 30 天的任务缩短到 10 天甚至更短的时间。
Samsung Electro-Mechanics 项目负责人 Sanghee Han 表示“有同事说，以前需要一周时间的工作现在一天就完成了。虽然所花的时间取决于数据类型，但整体员工生产力得到了提高，并且他们能够从数据中获得有用的洞察。在客户请求特定的数据时，我们的团队可以快速高效地找到、分析并提供数据，这不仅有助于提高我们员工的满意度，也有助于提高我们客户的满意度。
最重要的是，可以在数据湖中利用来自原材料系统的数据量显著增加，原材料系统数据占 Samsung Electro-Mechanics 数据总量的最大部分。现在不仅可以通过连接的门户搜索和利用结构化数据和文件，而且还可以搜索和利用图像和非结构化数据，这是该项目的另一个重要成果。”
Samsung Electro-Mechanics 计划在该项目取得成功的基础上继续扩展数据平台。连接到该解决方案的数据系统数量已从一开始的五六个增加到今天的 20 多个。虽然他们目前主要与数据科学家合作在 DataOps 方面使用该解决方案，但计划将该解决方案用于 MLOps 方面。
Samsung Electro-Mechanics 项目负责人 Sanghee Han 总结道“从零开始创建该解决方案并建立流程比我想象的更难，因为这种创新过程并不是我们每天都在做的事情，但我感到很有成就感，因为用户非常满意，而且他们的使用情况比我最初预想的要好。”
Samsung Electro-Mechanics（ibm.com 外部链接）是一家跨国电子元件公司，总部位于韩国京畿道水原市。它是 Samsung 集团的子公司。2022 年，Samsung Electro-Mechanics 的营业收入为 94,246 亿韩元（约合 73 亿美元），净利润为 11,828 亿韩元（约合 10 亿美元）。
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美国出品，2023 年 9 月。
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