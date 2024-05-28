Samsung Electro-Mechanics 的愿景是扩展业务领域，即通过技术整合和融合打造世界一流的核心产品并不断开发新产品，同时尽早培育下一代未来增长业务，力争成为电子元件行业的龙头企业。

Samsung Electro-Mechanics 在全球市场上保持竞争优势的最重要因素是产品质量。众所周知，该公司采取极其严格的质量措施，因为客户要求达到非常高的质量水平，而在内部，该公司需要提高产量以增加营业利润。

为了满足这些内外部质量要求，Samsung Electro-Mechanics 打造最先进的数据平台以稳步推进数字创新，从而帮助提高生产力并降低复杂性。

数据集成、可观察性、主数据管理以及数据治理和安全性是 Samsung Electro-Mechanics 开发强大数据平台的关键决定因素，这是一个可扩展和连接的平台以支持其蓬勃发展的业务，即为世界各地的客户生产和供应核心电子元件。