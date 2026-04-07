通过自动化实现复合收益

由于数百万用户通过 5000 家在线商店依赖 Riverty 的数字支付解决方案，可用性和速度至关重要。Riverty 的工程师构建并维护高可用性 API，以提供无缝、不间断的访问。但他们采用的是集中式团队作为全方位服务提供商的 IT 策略。从配置环境到密钥和证书更新的基础设施请求不断累积。工程师需要等待数天才能解决工单，这延迟了交付并增加了摩擦。

“我们的小团队不能成为我们庞大且不断发展的组织的瓶颈，”Riverty 支付与信贷技术部门负责人 Stephan Kürpick 表示。密钥管理进一步增加了压力。中央团队在 Azure Key Vault 中手动处理密钥，造成了积压。这种手动方式带来了密钥泛滥、凭据过期和更新遗漏的风险，引发了合规与审计方面的担忧。