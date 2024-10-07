Resona Holdings, Inc.

使用 Fusion HCI 可以加快部署速度、减少人工需求并增强组件之间的兼容性。它还可以帮助减少由于供应商验证的软件堆栈而产生的运营开销，并提供更好的资源优化，从而为未来的扩展提供更高的可扩展性。双方都强调了保持稳定运营和探索使用容器平台的其他机会的重要性。IBM 将继续作为合作伙伴，帮助确保将其他应用程序更安全、更高效地集成到现有基础上。双方的合作为 IBM 和 Resona HD 带来了卓越的技术进步，明确解决了银行业的关键痛点。