Resona Holdings, Inc. (Resona HD) 致力于通过优先考虑诚信、信任和透明度，成为日本领先的零售银行。作为这项工作的一部分，该银行认识到需要一种技术解决方案来打击金融犯罪威胁，重点是反洗钱和打击资助恐怖主义行为 (AML/CFT)。Resona HD 选择构建一个可以与现有系统无缝集成的敏捷基础架构。
Koji Kamesui 先生
IT 规划部
Resona Holdings, Inc.
Kazutomo Komatsuzaki 先生
IT 规划部
Resona Holdings, Inc.
Masayuki Sakoda 先生
合规部 AML 金融犯罪办公室
Resona Holdings, Inc.
Shohei Nishino 先生
数字平台
Resona-Digital-I, Inc.
Resona HD 向 Resona-Digital-I, Inc. (ReDi) 寻求帮助，后者是 Resona HD 和 IBM Japan 共同创立的 IT 子公司。Resona HD 采取的一项重大举措涉及规划一个概念验证实验，将 AI 模型应用于 AML/CFT 措施，特别针对交易监控。这有助于识别洗钱和资助恐怖主义等可疑活动，从而减轻相关风险。IBM Fusion HCI 帮助 Resona HD 利用灵活的基础架构，而无需承担构建和管理基础架构的负担。
使用 Fusion HCI 可以加快部署速度、减少人工需求并增强组件之间的兼容性。它还可以帮助减少由于供应商验证的软件堆栈而产生的运营开销，并提供更好的资源优化，从而为未来的扩展提供更高的可扩展性。双方都强调了保持稳定运营和探索使用容器平台的其他机会的重要性。IBM 将继续作为合作伙伴，帮助确保将其他应用程序更安全、更高效地集成到现有基础上。双方的合作为 IBM 和 Resona HD 带来了卓越的技术进步，明确解决了银行业的关键痛点。
Resona Holdings, Inc.（ibm.com 外部链接）成立于日本，主要在两个主要地区开展业务，为不同的个人和企业提供服务。除了提供增长、振兴和继任计划外，Resona HD 还提供全面的生活解决方案，并致力于提升客户体验和建立持久的关系。Resona-Digital-I, Inc. 成立于 1998 年，利用广泛的金融知识和深厚的技术能力，提供专为金融机构设计的卓越 IT 解决方案。该公司的产品组合包括设计和开发复杂的移动应用程序以及执行涉及中央银行的重要运营。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。