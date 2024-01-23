Repo Cyber Ltd.

目睹犯罪行为的市民往往不会向执法机构举报犯罪行为。在许多情况下，是因为他们担心肇事者会打击报复。在其他情况下，他们只是不想经历在警察局排队等候或与客户服务中心代表交谈的不便。即使市民确实采取了行动，由于语言障碍、对确切位置的不确定性或其他困难，他们也可能提供不完整的信息。

Repo Cyber 的创始人希望赋予市民权力，让他们的社区成为更安全、更理想的居住地。他们试图开发一款智能城市应用程序，让个人摆脱让自己和家人受到潜在伤害的担忧。只需在手机上轻按几下，个人就可以向执法部门和其他政府机构匿名发送有关城市发生的重要事件的及时详细信息。

“我们的主要目标是帮助确保市民能够安全、自信地举报犯罪行为、恐怖袭击和其他问题，同时实现日常任务自动化，以实现更快、更准确的响应，”Repo Cyber 首席技术官兼联合创始人 Zeev Mindali 解释道。

Mindali 和该公司的首席执行官兼联合创始人 Yehuda Solomon 不仅为这家以色列初创公司带来他们对新应用程序的共同愿景，而且为他们提供数十年的综合执法经验。Mindali 是一名 IT 专业人员，曾在以色列警察机构工作，Solomon 是以色列警察机构的一名退役警官。他们利用对市民行为和警方程序的深刻洞察来制定解决方案的要求，重点是使应用程序以市民为中心。

“我们想让我们的应用程序成为任何手机的必备程序，”Mindali 说，这意味着它必须易于使用，能够支持多种语言和媒体格式，并且专为安全设计。他们还考虑了哪家服务提供商既能提供高度安全、可扩展的云环境来托管应用程序，又能提供包括 AI 工具集在内的其他先进技术。