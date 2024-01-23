Repo Cyber Ltd.

IBM® 合作伙伴 Repo Cyber 通过易于使用的智能城市应用程序来保护用户身份，帮助潜在举报人勇敢举报犯罪行为。在 IBM Cloud® 基础架构的支持下，通过 Repo Cyber 应用程序，以色列一座城市的市民举报数量增加 450% 以上，同时可以帮助警方更快地响应投诉。
Repo Cyber 选择与 IBM 合作，帮助设计适用于 Repo Cyber 应用程序的混合多云解决方案。借助 IBM Cloud 环境，该初创公司可以快速创新，同时最大限度地降低资本和运营成本。
目睹犯罪行为的市民往往不会向执法机构举报犯罪行为。在许多情况下，是因为他们担心肇事者会打击报复。在其他情况下，他们只是不想经历在警察局排队等候或与客户服务中心代表交谈的不便。即使市民确实采取了行动，由于语言障碍、对确切位置的不确定性或其他困难，他们也可能提供不完整的信息。
Repo Cyber 的创始人希望赋予市民权力，让他们的社区成为更安全、更理想的居住地。他们试图开发一款智能城市应用程序，让个人摆脱让自己和家人受到潜在伤害的担忧。只需在手机上轻按几下，个人就可以向执法部门和其他政府机构匿名发送有关城市发生的重要事件的及时详细信息。
“我们的主要目标是帮助确保市民能够安全、自信地举报犯罪行为、恐怖袭击和其他问题，同时实现日常任务自动化，以实现更快、更准确的响应，”Repo Cyber 首席技术官兼联合创始人 Zeev Mindali 解释道。
Mindali 和该公司的首席执行官兼联合创始人 Yehuda Solomon 不仅为这家以色列初创公司带来他们对新应用程序的共同愿景，而且为他们提供数十年的综合执法经验。Mindali 是一名 IT 专业人员，曾在以色列警察机构工作，Solomon 是以色列警察机构的一名退役警官。他们利用对市民行为和警方程序的深刻洞察来制定解决方案的要求，重点是使应用程序以市民为中心。
“我们想让我们的应用程序成为任何手机的必备程序，”Mindali 说，这意味着它必须易于使用，能够支持多种语言和媒体格式，并且专为安全设计。他们还考虑了哪家服务提供商既能提供高度安全、可扩展的云环境来托管应用程序，又能提供包括 AI 工具集在内的其他先进技术。
在选择 IBM 之前，该公司评估了许多领先的云服务供应商。“[IBM 团队]相信我们的解决方案并帮助我们确定架构，”Mindali 说，“然后，在很短的时间内，他们帮助我们建立应用程序并扩展功能，同时将公司面临的风险降至最低。”作为 IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups 的参与者，Repo Cyber 以实惠的价格获得了 IBM Cloud 平台以及其他宝贵的技术和业务资源。
Repo Cyber 在以色列港口城市 Kiryat Yam 测试了应用程序，该城市拥有近 40,000 名居民，其中包括俄罗斯人、北非人、埃塞俄比亚人和其他讲多种语言的移民人口。该城市的警察机构和其他的第一应急人员处理各种事件，包括恐怖主义行为、家庭暴力、故意破坏行为以及地震造成的损伤和破坏。此外，该城市的 C&C 中心通过网络摄像头监控各个街道和地中海海岸线，并接收来自交通控制系统、气象卫星、空气质量传感器和地震探测器的信息。
通过试点计划，Repo Cyber 和 IBM 与市政府合作，将 Repo Cyber 系统与该城市的 C&C 网络集成，并向居民和游客提供该应用程序。现在，个人可以快速举报一切相关事件，从危险的犯罪行为、地震和其他危及生命的事件，到不太紧急的公共卫生和安全问题，例如城市街道上未收集的垃圾和未处理的路面坑洞。他们可以使用文本、照片、视频或语音消息，并确保他们的个人详细信息保持匿名。该应用程序还支持他们选择使用 80 多种语言进行交流。
IBM Watson® AI 技术可以快速分析信息，并将该信息与其他人的类似举报以及从城市监控系统中收集的相关数据进行关联。借助该技术还可以将数据与机动车、恐怖分子、逃亡者和其他数据库进行交叉引用。基于这种高级分析，Repo Cyber 系统会自动通知相关政府机构，以便他们能够就如何应对做出明智的决策。它还根据需要为该城市的 C&C 中心操作员和其他官员翻译举报信息，其中大多数人的母语是希伯来语。所有这一切都可以在几秒钟内在云端实现。
“例如，一位市民举报称，有一条道路被淹了，”Mindali 解释说，“道路上的积水只能通过两种方式产生 – 降雨过多或水管爆炸…… Repo Cyber 系统从每个 API 中提取数据，获取有关环境、天气、正在发生的事情等所有信息，通过这些信息向最终决策者提供详细的最终报告[以帮助他确定]是否需要派遣警车。”
该城市的警察机构、消防人员和其他的第一应急人员通过专门的网络和移动门户获得洞察。Mindali 强调，借助 Repo Cyber 情报，他们能够在危险情况升级并可能造成重大损伤或死亡之前以更快的速度和紧迫性对危险情况做出响应。他讲述了一个事件，一位市民最近使用该应用程序匿名举报，该市民说有两名十几岁的男孩骑着电动自行车危险驾驶。“当警察做出响应时，他发现其中一个孩子携带着几小袋[大麻]，准备卖给中学生，”Mindali 说，“由于 Repo Cyber 系统向警方发出危险事件警报，因此他们可以快速做出响应，并最终防止发生更严重的事件。”
Repo Cyber 与 IBM 合作设计了一个混合多云解决方案架构，并在开放的 IBM Cloud 基础上提供以下服务：
多云服务提供多种语言的 Speech to Text 翻译，包括希伯来语。
如今，由于能够隐藏自己的身份，因此越来越多的 Kiryat Yam 市民更愿意举报可疑活动。以他们喜欢的语言和多种格式进行交流的能力也让他们更有信心采取行动。在两周的时间内，个人每天使用该应用程序提交大约 14 份匿名举报，增幅超过 450%。在 Kiryat Yam 为期三个月的概念验证 (POC) 期间，大约 1,000 人使用该应用程序提交举报信息，而 C&C 中心操作员收到的电话举报数量下降了约 20%。此外，使用希伯来语以外的语言（尤其是罗马尼亚语、俄语和意第绪语）的个人提交的举报数量增加了 50% 以上。
该城市还提高了员工队伍的响应能力。所有城市部门的服务水平提升高达 30%，包括卫生、公用事业、社会服务和医疗保健。特别是，警察机构的效率水平提高 35% 以上，而 C&C 中心操作员处理投诉所需的时间平均减少 20%。
“当我们推出该系统时，许多市政雇员认为该系统会取代他们的部分工作，”Mindali 评论道。“然而，他们意识到该系统不仅会取代他们的部分工作，而且使他们能够以最实用的方式更快地响应市民举报，此后他们爱上了这个系统。”
该试点解决方案在 Kiryat Yam 的成功使用进一步证明了可靠性，因此该城市在初始试点结束后即全面采用 Repo Cyber 系统。该城市的官员也与以色列其他城市分享了他们对此系统的热情，其中包括该国第三大城市海法。也许最重要的是，城市调查显示，居民对社区的整体安全感和安稳感上升了 50% 以上。
最后，通过在 IBM Cloud 上构建智慧城市应用程序，Repo Cyber 以最小的资本投资和风险加快 POC 开发速度。云基础架构还有助于该公司实现 AI 快速创新，同时保持高服务质量并降低运营成本。
Mindali 强调，他的公司将继续与 IBM 合作开发新的应用程序功能和特性。“IBM 为我们提供的支持是无价的。他们就像一个大家庭，这就是我们保持与 IBM 合作的原因。之后就是安全问题，这对以色列来说非常重要。”
Repo Cyber 开发了一款智能城市应用程序，支持市民向政府当局举报犯罪行为和其他问题，且无需透露个人身份。企业公司还可以使用 Repo Cyber 系统来帮助制止性骚扰、霸凌和类似活动。这家初创公司成立于 2017 年，位于以色列北部海法湾区的 Kiryat Yam 办事处拥有 4 名员工。
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2019 年 7 月在美国制作。
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