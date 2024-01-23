世界各地的企业都在积极采用可再生能源，以期帮助遏制气候变化并创造一个更具可持续性的未来。
作为一个国家，瑞典坚定不移地致力于这一运动，并承诺到 2040 年实现可再生能源占比达到 100%。因此，瑞典的很多组织已经在采用风能或太阳能。但这不仅仅是购买一台风力涡轮机或安装一些太阳能电池板那么简单。
总部位于斯德哥尔摩的初创公司 Rebase Energy 恰恰能够在这一领域大显身手。Rebase 的软件即服务 (SaaS) 产品可以帮助各种规模的组织优化和共享可再生能源。Rebase Energy 公司 CEO 兼联合创始人 Sebastian Haglund El Gaidi 解释道：“我们的愿景是提供最好的数据和工具，以使未来的能源创新者能够控制、预测和优化分布式能源资产，从而为过渡到稳健的完全可再生能源系统做出贡献。”
瑞典的目标是到 2040 年实现可再生能源占比达到 100%¹
截至 2018 年，瑞典 54% 的能源来自可再生能源¹
在成立之后的三年里，通过一项旨在帮助初创公司取得成功的指导计划 Startup with IBM® Accelerator Sweden，Rebase Energy 找到了一个重要的盟友。Haglund El Gaidi 解释道：“通过 IBM Accelerator 团队，我们征集了大量的意见，不仅在技术方面，也包括业务方面，目的是研究我们的业务模型并了解如何对其进行更改，以使它更加相关和可靠并在市场中更具竞争力。”
事实上，与最初的业务模型相比，Rebase 目前的业务模型已经有了很大不同。Haglund El Gaidi 解释道：“我们从只提供预测转变为既提供原始能源使用情况数据，也提供开放式系统，以帮助和支持我们的客户，而不是试图只提供一款解决方案来满足所有的客户和需求。”
到目前为止，这一转变已经得到了回报，但提供更多的自助式 SaaS 方法也带来了一系列新的挑战。Rebase 需要让客户相信，他们将要使用的工作平台既稳定，又能够保证安全性。这正是 Rebase 选择 IBM 公共云的原因。
“IBM 是能源领域的一个非常值得信赖的品牌，当我们将自己的技术推向市场时，这样一个值得信赖的合作伙伴无疑具有不可估量的价值，”Haglund El Gaidi 说道。
不仅如此，IBM 的开发方法与 Rebase 的业务模型也非常吻合。“我们的核心差异化因素在于，我们基于一个开放式系统进行构建，这在很大程度上体现了 IBM 和 RedHat 的宗旨，”Haglund El Gaidi 说道。“我们的客户都希望获得一个透明的视图，以便能够了解数据以及可以帮助做出特定预测或决策的流程类型。”
Rebase 还在自己的基础架构中发挥了 Kubernetes 的优势。微服务架构非常适合 Rebase 的业务，因为它支持灵活开发和快速部署。不过，该公司专注于以分析工具的形式提供客户价值，而不是执行复杂的微服务编排工作。幸运的是，IBM Cloud Kubernetes Service 正在帮助填补这一空白。Haglund El Gaidi 说道：“让 IBM Cloud Kubernetes Service 来处理 Kubernetes 与硬件之间的接口对我们来说是个好消息，这样我们就不用再为此费心了。”
在 Rebase 的客户名单中，有一家组织在瑞典运营着几座风电场并从事着相关交易。由于低压和高压天气系统游移不定，大气中的可用风能会出现巨大波动。而借助 Rebase 的分析工具，风电场可以发现供电机会，从而最大限度地降低不平衡成本。
随着 Rebase 不断构建和完善自己的分析工具，Haglund El Gaidi 和他的团队正在长期关注 AI，并希望通过 AI 扩展他们的产品。具体来说，IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 是一款经过许可的 AI 程序，旨在帮助自动做出决策。“我们现在正在使用 CPLEX，将来还会越来越多地使用它，”Haglund El Gaidi 表示。
Rebase 期待使用 IBM 公共云帮助瑞典乃至全世界迈向更加环保的未来。“作为一家初创公司，在云端开展工作要比投资我们自己的计算能力更有意义。尽管我们目前的规模还很小，但随着我们不断发展壮大，我们将能够迅速扩展，而不会受到硬件限制，”Haglund El Gaidi 解释道。
与此同时，Rebase 的团队将全部精力放在如何帮助创造更具可持续性的未来上。为此，该公司最近启动了一个新社区，旨在帮助数据爱好者们培养和测试他们开发能源 AI 的技能。这个名为 Enertopian 的社区将依赖开源思维以及数据和编码共享。
Haglund El Gaidi 总结道：“我们相信，如果其他人能够参与进来，并众包需要完成的工作，我们就可以更快地解决更棘手的问题。这样可以帮助我们创造一个更加健康的世界。”
Rebase（ibm.com 外部链接）的前身是 Greenlytics，由一群能源、气象和数据爱好者于 2018 年成立，他们希望汇集自己的专业知识，以帮助建设更具可持续性的未来。Rebase 总部位于瑞典的斯德哥尔摩，致力于为客户提供一套分析工具，以便最大限度地提高能源使用率。Rebase 拥有大约 6 名员工。
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2021 年 3 月在美国制作。
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