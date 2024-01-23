在成立之后的三年里，通过一项旨在帮助初创公司取得成功的指导计划 Startup with IBM® Accelerator Sweden，Rebase Energy 找到了一个重要的盟友。Haglund El Gaidi 解释道：“通过 IBM Accelerator 团队，我们征集了大量的意见，不仅在技术方面，也包括业务方面，目的是研究我们的业务模型并了解如何对其进行更改，以使它更加相关和可靠并在市场中更具竞争力。”

事实上，与最初的业务模型相比，Rebase 目前的业务模型已经有了很大不同。Haglund El Gaidi 解释道：“我们从只提供预测转变为既提供原始能源使用情况数据，也提供开放式系统，以帮助和支持我们的客户，而不是试图只提供一款解决方案来满足所有的客户和需求。”

到目前为止，这一转变已经得到了回报，但提供更多的自助式 SaaS 方法也带来了一系列新的挑战。Rebase 需要让客户相信，他们将要使用的工作平台既稳定，又能够保证安全性。这正是 Rebase 选择 IBM 公共云的原因。

“IBM 是能源领域的一个非常值得信赖的品牌，当我们将自己的技术推向市场时，这样一个值得信赖的合作伙伴无疑具有不可估量的价值，”Haglund El Gaidi 说道。

不仅如此，IBM 的开发方法与 Rebase 的业务模型也非常吻合。“我们的核心差异化因素在于，我们基于一个开放式系统进行构建，这在很大程度上体现了 IBM 和 RedHat 的宗旨，”Haglund El Gaidi 说道。“我们的客户都希望获得一个透明的视图，以便能够了解数据以及可以帮助做出特定预测或决策的流程类型。”

Rebase 还在自己的基础架构中发挥了 Kubernetes 的优势。微服务架构非常适合 Rebase 的业务，因为它支持灵活开发和快速部署。不过，该公司专注于以分析工具的形式提供客户价值，而不是执行复杂的微服务编排工作。幸运的是，IBM Cloud Kubernetes Service 正在帮助填补这一空白。Haglund El Gaidi 说道：“让 IBM Cloud Kubernetes Service 来处理 Kubernetes 与硬件之间的接口对我们来说是个好消息，这样我们就不用再为此费心了。”

在 Rebase 的客户名单中，有一家组织在瑞典运营着几座风电场并从事着相关交易。由于低压和高压天气系统游移不定，大气中的可用风能会出现巨大波动。而借助 Rebase 的分析工具，风电场可以发现供电机会，从而最大限度地降低不平衡成本。

随着 Rebase 不断构建和完善自己的分析工具，Haglund El Gaidi 和他的团队正在长期关注 AI，并希望通过 AI 扩展他们的产品。具体来说，IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio 是一款经过许可的 AI 程序，旨在帮助自动做出决策。“我们现在正在使用 CPLEX，将来还会越来越多地使用它，”Haglund El Gaidi 表示。