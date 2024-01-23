Rabobank 的最高目标是在荷兰创造财富并帮助解决全球粮食缺乏问题。要实现这些目标，就必须提供卓越的最终用户体验。提升客户体验的关键要素是确保应用程序的性能。
当 Rabobank IT 团队开始探索人工智能驱动的混合云成本优化技术时，他们正在快速变化的环境中管理已经非常复杂的 VMware-Hyper-V 混合环境。他们需要优化 20,000 台现有虚拟机 (VM) 的性能，同时保持未来的创新能力。在当前的环境中，不断变化的需求是不可避免的，而过度配置并非可持续的选择。尽管 Rabobank IT 部门是一支高绩效团队，但他们无法手动维护目标响应时间。此外，由于他们依靠不同的工具来监控环境，因此在实施资源分配决策之前，他们无法 100% 确定其影响。资源分配是一个超越人类尺度的问题。
通过实施 IBM Turbonomic 的全栈可见性管理，Rabobank 将所需的硬件减少 15%–23%
借助 ARM 技术，Rabobank 确保 20,000 台虚拟机的性能
为了确保其本地环境的应用程序性能，Rabobank 首先需要全面了解其整个环境。该银行需要了解其应用程序和基础设施之间的关系，以便确定需要重新分配资源的地方。
通过从 Rabobank 的整个堆栈（应用程序、基础设施和网络）收集数据， IBM® Turbonomic®混合云成本优化解决方案可帮助 Rabobank 将各个孤岛中的数据关联到一个通用数据模型中。这种全面的洞察力使 Rabobank 能够主动防止应用程序延迟，并确保实施的任何资源分配变更不会简单地将瓶颈转移到另一层。还能提高容量规划的效率和一致性。预构建的工作流程可以在几分钟而不是几天或几周内确定任何配置变更的运营和财务影响，从而缩短上市时间并提高硬件投资的准确性。
实施开始后，Rabobank 使用 Turbonomic 对测试和生产环境中的硬件整合进行建模。执行整合后，所需的硬件减少 15%–23%，相当于 276 个虚拟 CPU (vCPU)。仅硬件成本节省就超过 400 万欧元。由于Turbonomic 在将工作负载整合到更少的机器上非常成功，且不会对性能产生不利影响，因此该团队使用 Turbonomic 和 VMware 标签实施了软件许可隔离。事实证明，这与硬件整合活动一样具有经济效益，而且不会损害性能。
此外，IBM Turbonomic 还帮助 Rabobank 团队打破了应用程序所有者和基础设施运营团队之间的孤岛，实现开发运维。他们能够弥合这一差距，因为通过 Turbonomic，他们对环境和资源分配决策的影响有了新的了解。由于 Turbonomic 与 Dynatrace 整合，Rabobank 有明确的证据表明，当它选择完全自动化 vMotion 和实时迁移决策时，可缩短应用程序响应时间。
该团队还在批准的变更窗口期间以更为手动的方式运用 Turbonomic 的大小调整功能。此外，他们还能够匹配每月打补丁或发布周期等事件后的应用程序行为变化。这使得基础设施运营团队能够与应用程序所有者建立信任。他们有大量数据表明，提高效率和降低成本不会影响应用程序性能。相反，这有助于提高整体性能，缩短应用程序响应时间即为一大明证，使团队能够专注于创新。
展望未来，Rabobank 仍将致力于其使命，即在持续创新的同时提供卓越的最终用户体验。与 IBM WebSphere® Application Server 等工具的集成将提供进一步的洞察力，有助于识别和解决瓶颈，并最大限度地提升客户体验和业务价值。该团队正研究使虚拟机能够根据所需的资源进行缩放。当在动态且要求苛刻的环境中管理超过 20,000 台虚拟机时，团队已经习惯由 Turbonomic 负责处理。
Rabobank （链接位于 ibm.com 外部）成立于 125 年前，是一家总部位于荷兰的合作银行，为私人和商业客户提供房地产、抵押贷款和租赁解决方案等领域的各种金融产品。自成立以来，Rabobank 就致力于创造一个能够克服重大社会挑战、面向未来的社会。
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2022 年 10 月在美国制作。
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文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。