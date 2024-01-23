为了确保其本地环境的应用程序性能，Rabobank 首先需要全面了解其整个环境。该银行需要了解其应用程序和基础设施之间的关系，以便确定需要重新分配资源的地方。

通过从 Rabobank 的整个堆栈（应用程序、基础设施和网络）收集数据， IBM® Turbonomic®混合云成本优化解决方案可帮助 Rabobank 将各个孤岛中的数据关联到一个通用数据模型中。这种全面的洞察力使 Rabobank 能够主动防止应用程序延迟，并确保实施的任何资源分配变更不会简单地将瓶颈转移到另一层。还能提高容量规划的效率和一致性。预构建的工作流程可以在几分钟而不是几天或几周内确定任何配置变更的运营和财务影响，从而缩短上市时间并提高硬件投资的准确性。

实施开始后，Rabobank 使用 Turbonomic 对测试和生产环境中的硬件整合进行建模。执行整合后，所需的硬件减少 15%–23%，相当于 276 个虚拟 CPU (vCPU)。仅硬件成本节省就超过 400 万欧元。由于Turbonomic 在将工作负载整合到更少的机器上非常成功，且不会对性能产生不利影响，因此该团队使用 Turbonomic 和 VMware 标签实施了软件许可隔离。事实证明，这与硬件整合活动一样具有经济效益，而且不会损害性能。