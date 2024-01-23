在德国聘请律师的费用可能令人望而却步，尤其是对于没有法律保险的小企业主而言。尽管如此，在合同、物权法、家庭法和其他常见问题相关的法律建议方面，仍有大量需求尚未满足。

成本透明度问题进一步抑制了寻求法律建议的决定 – 当计时器停止运行时，法律费用是多少？

为了改善在德国获得法律服务的机会，同时将互联网视为实现这一目标的平台，律师兼 QNC 联合创始人 Michael Friedmann 于 2000 年推出了 www.123recht.de (123 Law)，这是德国第一个旨在帮助消费者寻找律师和评估法律费用的网站。2004 年，Friedmann 推出了 www.frag-einen-anwalt.de (Ask A Lawyer) 网站，消费者通过该网站能够在线聘请律师，并按每次咨询支付统一低费率获得法律建议。

在随后的几年里，QNC 接待了数以百万计的在线访客，并建立了一个包含超过 180,000 个常见问题解答的强大数据库，且由经验丰富的律师经过审核。为了扩大该法律数据库的价值，QNC 希望推出一项新服务，以包月订阅方式为小型企业提供低成本法律服务。但是他们遇到了一个巨大的技术障碍。如果他们使用传统的“关键字”搜索工具，QNC 签约律师需要花费大量时间来寻找客户问题的答案。这些耗时的搜索会导致订阅成本过高，对于小型企业市场来说不具有商业可行性。

在努力解决这个问题时，Friedmann 参加了一次法律技术会议，在会议上他发现 IBM 最近完成了 Watson™ AI 工具集的德语版本。“IBM 代表告诉我，‘您的目标正是 Watson 的发明目的。您需要回答问题，而 Watson 找到了要回答的问题，’”Friedmann 说道，“事实上，QNC 正在处理法律风险。