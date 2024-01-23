QNC 通过其 frag-einen-anwalt.de 网站帮助德国的小型企业获得价格合理的法律服务。在支付固定月费后，客户可以获得多达 45 种法律领域的建议。使用 IBM® Watson® AI 工具，QNC 律师现在可以将客户的问题与包含 180,000 个先前已回答问题的 Prime Legal 数据库进行匹配，并且通常会在一小时内回复客户的询问。
通过使用 IBM Watson Knowledge Studio 和 IBM Watson Discovery™ 服务，QNC 能够推出其全新 Prime Legal“数字律师事务所”订阅服务，并为德国的小型企业提供快速、价格合理、统一收费的在线法律服务。
在德国聘请律师的费用可能令人望而却步，尤其是对于没有法律保险的小企业主而言。尽管如此，在合同、物权法、家庭法和其他常见问题相关的法律建议方面，仍有大量需求尚未满足。
成本透明度问题进一步抑制了寻求法律建议的决定 – 当计时器停止运行时，法律费用是多少？
为了改善在德国获得法律服务的机会，同时将互联网视为实现这一目标的平台，律师兼 QNC 联合创始人 Michael Friedmann 于 2000 年推出了 www.123recht.de (123 Law)，这是德国第一个旨在帮助消费者寻找律师和评估法律费用的网站。2004 年，Friedmann 推出了 www.frag-einen-anwalt.de (Ask A Lawyer) 网站，消费者通过该网站能够在线聘请律师，并按每次咨询支付统一低费率获得法律建议。
在随后的几年里，QNC 接待了数以百万计的在线访客，并建立了一个包含超过 180,000 个常见问题解答的强大数据库，且由经验丰富的律师经过审核。为了扩大该法律数据库的价值，QNC 希望推出一项新服务，以包月订阅方式为小型企业提供低成本法律服务。但是他们遇到了一个巨大的技术障碍。如果他们使用传统的“关键字”搜索工具，QNC 签约律师需要花费大量时间来寻找客户问题的答案。这些耗时的搜索会导致订阅成本过高，对于小型企业市场来说不具有商业可行性。
在努力解决这个问题时，Friedmann 参加了一次法律技术会议，在会议上他发现 IBM 最近完成了 Watson™ AI 工具集的德语版本。“IBM 代表告诉我，‘您的目标正是 Watson 的发明目的。您需要回答问题，而 Watson 找到了要回答的问题，’”Friedmann 说道，“事实上，QNC 正在处理法律风险。
QNC 于 2017 年 7 月推出了 Prime Legal 服务，这距离开始使用 Watson Knowledge Studio 和 Watson Discovery 服务仅两个月。用户（主要是小型企业）每月只需支付 80 欧元的统一低费率，就可以进行咨询并获得多达 45 种常见法律主题的法律建议。
由律师和 QNC 技术人员组成的团队对 Watson 进行了法律案件模式识别相关“培训”。“大多数与小型企业相关的法律问题已经包含在我们的数据库中，”Friedmann 说。此外，随着内容不断增长和更新，Prime Legal 数据库也在不断完善。
QNC 签约律师不再需要从头开始了解每个案件。相反，他们可以使用 Watson 工具在 QNC 数据库中查找与客户询问最匹配的先前已解决案件，从而促进调研和发现过程。这使得 QNC 的在线律师通常能够在 10-15 分钟内完成调研，并在一小时内为客户提供答案。
支持 Watson 的机器学习是使 Prime Legal 成为 QNC 盈利业务平台的关键。“在使用 Watson 之前，您可能负担不起律师提出的费用，”Friedmann 说道，“但现在，律师的工作速度加快了很多，因此他们可以赚取公平的费用，同时以较低的价格提供建议。”
通过使用 Watson 工具查询 QNC 的法律数据库，为 Prime Legal 客户提供服务的律师的调研速度比使用传统搜索方法快 40%。这种效率水平帮助 Prime Legal 增加了客户数量和签约律师人数。平均每小时有超过 60 个客户登录 Prime Legal 寻求法律服务，德国有超过 1000 名律师通过 QNC 网络提供在线法律服务。
QNC 为其 Prime Legal 门户创建的支持 Watson 的法律数据模型经证明非常成功，因此其他律师事务所已要求 QNC 帮助他们使用自己的专有法律数据库建立自己的版本。“这就像软件即服务，律师事务所引入自己的工作和内容，但他们需要共享我们的法律数据模型，”Friedmann 说。
QNC 还与一家领先的德国案件管理软件开发商合作，将 Prime Legal 集成到其产品中。“问题不在于律师是否会使用 AI，”Friedmann 说道，“而在于他们何时开始使用 AI。”
Friedmann 在法律技术领域拥有近 20 年的经验，并且作为利用 AI 增强律师工作的先行者，他对该技术有着明达的见解。“AI 并不意味着律师的终结，”他说，“我们为他们提供的工具可以节省重复性工作所用的时间。这样，他们就可以花更多时间与客户交流，专注于服务和建立关系。”
QNC（ibm.com 外部链接）成立于 2000 年，是德国成立最早的法律科技公司之一，同时也是提供价格合理、成本完全透明的在线法律服务的先驱。QNC 总部位于汉诺威，运营 www.123recht.de (123Law)（ibm.com 外部链接）、www.frag-einen-anwalt.de (Ask-A-Lawyer)（ibm.com 外部链接）和 www.anwalt-prime.de (Prime Legal)（ibm.com 外部链接）“数字律师事务所”平台。Michael Friedmann 毕业于汉诺威法学院，现任 QNC 首席执行官 (CEO)，他还在德国汉诺威大学和奥地利维也纳大学向法学院学生教授法律技术。
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美国出品，2019 年 10 月。
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