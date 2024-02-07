PT Wings Surya 从 1948 年起步，如今已发展为印度尼西亚消费品市场的领导者。该公司目前可生产数百种产品，其品类涵盖从洗涤剂和个人护理用品到食品和饮料。为保护来之不易的市场份额，PT Wings Surya 必须经受住激烈的市场竞争，并确保其产品能及时送达零售商手中，从而满足消费者需求。

为支持其运营，PT Wings 依赖多个核心业务系统，其中包括 IBM Db2 上的 SAP ERP，以及在虚拟机上运行的众多其他周边应用程序。该公司还率先使用大数据分析工具，以便评估快速变化的市场的发展情况，优化其广泛的供应链，并快速做出决策以持续领先于竞争对手。

数据可用性中断可能会阻碍公司将产品快速推向市场的能力，从而使灾难恢复规划成为 PT Wings Surya 下属 IT 团队的一项关键任务。为保护其任务关键型数据免受损坏与灾难的风险，该公司需制定一个有效的备份和恢复策略。

PT Wings Surya 的 IT 部门主管 Daniel Tjandra 解释道：“我们之前的备份解决方案很难应付分析与 ERP 环境产生的数据量。我们使用了很多手动流程和老式磁带库作为辅助存储资源，但遇到了恢复时间较长的问题。为了解决这些挑战，我们希望能找到更先进、灵活的解决方案。”