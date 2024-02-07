为制定战略以使其在印度尼西亚消费品行业领先于竞争对手，PT Wings Surya 十分依赖对任务关键型数据的访问。借助 IBM Spectrum Protect Plus，该公司加速了备份和恢复工作，提升了基础设施的弹性，并巩固了其市场领先地位。
PT Wings Surya 部署了 IBM Spectrum Protect Plus 以对数百台虚拟机上运行的核心业务系统进行备份，从而确保数据安全，以免出现数据损坏和意外事故。
PT Wings Surya 从 1948 年起步，如今已发展为印度尼西亚消费品市场的领导者。该公司目前可生产数百种产品，其品类涵盖从洗涤剂和个人护理用品到食品和饮料。为保护来之不易的市场份额，PT Wings Surya 必须经受住激烈的市场竞争，并确保其产品能及时送达零售商手中，从而满足消费者需求。
为支持其运营，PT Wings 依赖多个核心业务系统，其中包括 IBM Db2 上的 SAP ERP，以及在虚拟机上运行的众多其他周边应用程序。该公司还率先使用大数据分析工具，以便评估快速变化的市场的发展情况，优化其广泛的供应链，并快速做出决策以持续领先于竞争对手。
数据可用性中断可能会阻碍公司将产品快速推向市场的能力，从而使灾难恢复规划成为 PT Wings Surya 下属 IT 团队的一项关键任务。为保护其任务关键型数据免受损坏与灾难的风险，该公司需制定一个有效的备份和恢复策略。
PT Wings Surya 的 IT 部门主管 Daniel Tjandra 解释道：“我们之前的备份解决方案很难应付分析与 ERP 环境产生的数据量。我们使用了很多手动流程和老式磁带库作为辅助存储资源，但遇到了恢复时间较长的问题。为了解决这些挑战，我们希望能找到更先进、灵活的解决方案。”
在评估了几种新的备份和恢复解决方案并完成概念验证 (PoC) 后，PT Wings 决定部署 IBM Spectrum Protect Plus。为完成此实施任务，该公司聘请 IBM Systems Lab Services 来确保顺利切换。
IBM Spectrum Protect Plus 简化了该公司数百台虚拟机及其 SAP 环境和 IBM Db2 数据仓库的备份和恢复任务。
Daniel Tjandra 解释道：“IBM 多年来一直是我们的重要合作伙伴，而且总能提供卓越的服务。当我们向其寻求备份解决方案时，销售顾问和技术团队会专门花时间来到我们总部、研究我们的详细要求并采纳我们的反馈意见；这给我们留下了深刻印象。
“当我们了解了 Spectrum Protect Plus 的功能后（尤其是该解决方案是专为备份虚拟机环境而设计的），我们便意识到自己已找到一个能充分满足我们需求的强大解决方案。然后，我们开展了 PoC，并亲自见证了 IBM 解决方案的卓越效率和性能。在此之后，继续推进该项目就是一个很轻松的决定了。”
该公司的备份团队提供了出色反馈，从而凸显出 IBM 解决方案的用户友好性。使用以前的工具时，该团队必须花费大量时间来开发自定义脚本，然后才能备份其复杂的虚拟机环境。现在，借助 IBM Spectrum Protect Plus，该团队可超越其众多手动备份流程。
Daniel Tjandra 继续说道：“使用我们之前的解决方案时，必须编写大量命令脚本，而管理所有脚本每周都会花费很多时间。如果创建脚本的工程师不在岗或已离职，我们就不得不花费更多时间来寻找其他解决方法。借助 Spectrum Protect Plus，我们可以自动执行这些流程，从而不受遗留脚本问题的影响。”
借助 IBM Spectrum Protect Plus，PT Wings Surya 可加快备份和恢复作业，保障业务连续性并帮助业务用户获得优化其供应链运营所需的见解。
借助 IBM Spectrum Protect Plus 直观的用户界面和高级功能，该公司便可简化备份任务，并消除费时的编程任务。
Daniel Tjandra 评论道：“每当我们更新其余核心系统时，都会导致面向磁带驱动器的数据传输出现严重问题，于是必须花费大量时间来编写新的命令脚本，然后才能完成备份和恢复作业。
“借助 IBM 解决方案，我们可以灵活地将磁盘或云用作辅助存储资源，而不是必须使用磁带。同时，我们还可根据自身的数据保护策略来安排自动备份任务。借助 Spectrum Protect Plus，我们完成备份作业的速度比以前快了 40%，从而将用时从 8 小时缩短为 5 小时。”
通过免于使用磁带驱动器并使其备份团队能专注于更有价值的任务，PT Wings Surya 提高了其运营模式的工作效率。Daniel Tjandra 补充道：“从相关结果来看，我们通过 Spectrum Protect Plus 可将备份成本大致降低 60%。
通过使用 IBM Spectrum Protect Plus，PT Wings Surya 可持续保护其任务关键型数据，并使该数据可供业务用户用于运行分析任务，从而使该公司领先于竞争对手。出现灾难或数据损坏时，该公司可利用近乎实时的搜索和恢复功能，以便从其辅助存储位置快速恢复文件和虚拟机设置，从而最大限度降低核心运营事务出现中断的风险。
Daniel Tjandra 总结道：“我们很高兴选择继续与 IBM 开展合作。我们对此部署带来的长期效益充满信心。Spectrum Protect Plus 有助于提升我们的灾难恢复规划并防止关键流程中断，从而可帮助我们将产品推向市场并增强竞争优势。”
PT Wings Surya（ibm.com 外部链接）总部位于印度尼西亚泗水，该公司是一家领先的消费品制造商，其产品涵盖肥皂和清洁剂、食品和饮料以及个人护理用品。该公司隶属于 1948 年成立的 Wings 集团，如今已有 3,000 多名员工，并在印度尼西亚和其他地区拥有广泛的分销网络。
要了解有关 IBM Spectrum Protect Plus 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或是访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/ibm-storage-protect-plus
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