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通过更加强大的备份解决方案实现卓越的服务连续性
了解 IBM Spectrum Protect
盯着办公桌上文件的商务人士

为制定战略以使其在印度尼西亚消费品行业领先于竞争对手，PT Wings Surya 十分依赖对任务关键型数据的访问。借助 IBM Spectrum Protect Plus，该公司加速了备份和恢复工作，提升了基础设施的弹性，并巩固了其市场领先地位。
业务挑战

PT Wings Surya 必须确保数据可用性以协助实现快速决策。随着备份作业日趋复杂并导致核心运营中断的风险上升，该公司亟需制定一项新战略。
变革

PT Wings Surya 部署了 IBM Spectrum Protect Plus 以对数百台虚拟机上运行的核心业务系统进行备份，从而确保数据安全，以免出现数据损坏和意外事故。
结果 备份完成速度
提高约 40%
增加
业务正常运行时间，并降低代价高昂的服务中断所引发的风险
60%
通过消除进行磁带与手动编程的需要来降低备份成本
业务挑战案例
延续悠久的增长历史

PT Wings Surya 从 1948 年起步，如今已发展为印度尼西亚消费品市场的领导者。该公司目前可生产数百种产品，其品类涵盖从洗涤剂和个人护理用品到食品和饮料。为保护来之不易的市场份额，PT Wings Surya 必须经受住激烈的市场竞争，并确保其产品能及时送达零售商手中，从而满足消费者需求。

为支持其运营，PT Wings 依赖多个核心业务系统，其中包括 IBM Db2 上的 SAP ERP，以及在虚拟机上运行的众多其他周边应用程序。该公司还率先使用大数据分析工具，以便评估快速变化的市场的发展情况，优化其广泛的供应链，并快速做出决策以持续领先于竞争对手。

数据可用性中断可能会阻碍公司将产品快速推向市场的能力，从而使灾难恢复规划成为 PT Wings Surya 下属 IT 团队的一项关键任务。为保护其任务关键型数据免受损坏与灾难的风险，该公司需制定一个有效的备份和恢复策略。

PT Wings Surya 的 IT 部门主管 Daniel Tjandra 解释道：“我们之前的备份解决方案很难应付分析与 ERP 环境产生的数据量。我们使用了很多手动流程和老式磁带库作为辅助存储资源，但遇到了恢复时间较长的问题。为了解决这些挑战，我们希望能找到更先进、灵活的解决方案。”

 
借助 Spectrum Protect Plus，我们完成备份作业的速度比以前快了约 40%，从而将用时从 8 小时缩短为 5 小时。 Daniel Tjandra IT 部门负责人 PT Wings Surya
变革案例
处理虚拟机备份

在评估了几种新的备份和恢复解决方案并完成概念验证 (PoC) 后，PT Wings 决定部署 IBM Spectrum Protect Plus。为完成此实施任务，该公司聘请 IBM Systems Lab Services 来确保顺利切换。

IBM Spectrum Protect Plus 简化了该公司数百台虚拟机及其 SAP 环境和 IBM Db2 数据仓库的备份和恢复任务。

Daniel Tjandra 解释道：“IBM 多年来一直是我们的重要合作伙伴，而且总能提供卓越的服务。当我们向其寻求备份解决方案时，销售顾问和技术团队会专门花时间来到我们总部、研究我们的详细要求并采纳我们的反馈意见；这给我们留下了深刻印象。

“当我们了解了 Spectrum Protect Plus 的功能后（尤其是该解决方案是专为备份虚拟机环境而设计的），我们便意识到自己已找到一个能充分满足我们需求的强大解决方案。然后，我们开展了 PoC，并亲自见证了 IBM 解决方案的卓越效率和性能。在此之后，继续推进该项目就是一个很轻松的决定了。”

该公司的备份团队提供了出色反馈，从而凸显出 IBM 解决方案的用户友好性。使用以前的工具时，该团队必须花费大量时间来开发自定义脚本，然后才能备份其复杂的虚拟机环境。现在，借助 IBM Spectrum Protect Plus，该团队可超越其众多手动备份流程。

Daniel Tjandra 继续说道：“使用我们之前的解决方案时，必须编写大量命令脚本，而管理所有脚本每周都会花费很多时间。如果创建脚本的工程师不在岗或已离职，我们就不得不花费更多时间来寻找其他解决方法。借助 Spectrum Protect Plus，我们可以自动执行这些流程，从而不受遗留脚本问题的影响。”

 
Spectrum Protect Plus 有助于提升我们的灾难恢复规划并防止关键流程中断，从而可帮助我们将产品推向市场并增强竞争优势。 Daniel Tjandra IT 部门负责人 PT Wings Surya
案例成果
构建更智能的备份策略

借助 IBM Spectrum Protect Plus，PT Wings Surya 可加快备份和恢复作业，保障业务连续性并帮助业务用户获得优化其供应链运营所需的见解。

借助 IBM Spectrum Protect Plus 直观的用户界面和高级功能，该公司便可简化备份任务，并消除费时的编程任务。

Daniel Tjandra 评论道：“每当我们更新其余核心系统时，都会导致面向磁带驱动器的数据传输出现严重问题，于是必须花费大量时间来编写新的命令脚本，然后才能完成备份和恢复作业。

“借助 IBM 解决方案，我们可以灵活地将磁盘或云用作辅助存储资源，而不是必须使用磁带。同时，我们还可根据自身的数据保护策略来安排自动备份任务。借助 Spectrum Protect Plus，我们完成备份作业的速度比以前快了 40%，从而将用时从 8 小时缩短为 5 小时。”

通过免于使用磁带驱动器并使其备份团队能专注于更有价值的任务，PT Wings Surya 提高了其运营模式的工作效率。Daniel Tjandra 补充道：“从相关结果来看，我们通过 Spectrum Protect Plus 可将备份成本大致降低 60%。

通过使用 IBM Spectrum Protect Plus，PT Wings Surya 可持续保护其任务关键型数据，并使该数据可供业务用户用于运行分析任务，从而使该公司领先于竞争对手。出现灾难或数据损坏时，该公司可利用近乎实时的搜索和恢复功能，以便从其辅助存储位置快速恢复文件和虚拟机设置，从而最大限度降低核心运营事务出现中断的风险。

Daniel Tjandra 总结道：“我们很高兴选择继续与 IBM 开展合作。我们对此部署带来的长期效益充满信心。Spectrum Protect Plus 有助于提升我们的灾难恢复规划并防止关键流程中断，从而可帮助我们将产品推向市场并增强竞争优势。”

 
PT Wings Surya 徽标
PT Wings Surya

PT Wings Surya（ibm.com 外部链接）总部位于印度尼西亚泗水，该公司是一家领先的消费品制造商，其产品涵盖肥皂和清洁剂、食品和饮料以及个人护理用品。该公司隶属于 1948 年成立的 Wings 集团，如今已有 3,000 多名员工，并在印度尼西亚和其他地区拥有广泛的分销网络。

 
解决方案组件 IBM Systems Lab Services：跨平台 Spectrum Protect（包括 CDM）
采取下一步行动

要了解有关 IBM Spectrum Protect Plus 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或是访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/products/ibm-storage-protect-plus

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脚注

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