与美国公司 General Cable 合并后，意大利 Prysmian Group 需要集成两个复杂的 IT 环境并支持新的 SAP 系统工作负载。 通过与 IBM 合作在 IBM Cloud 上构建新环境，Prysmian Group 获得了可靠且可扩展的基础架构来支持其北美 SAP 环境，并预计将基础架构成本削减 20%。
通过与 IBM 合作，Prysmian 在 IBM Cloud 上构建新的战略 IT 环境，并部署了一系列 SAP 技术，而这些技术托管在经过 SAP 认证并在 VMware 环境中运行的 IBM Cloud Bare Metal Server 上。
2018 年，意大利 Prysmian Group 与美国 General Cable 合并，此举巩固了其在电缆系统行业的全球领导地位。 此举进一步扩展了 Prysmian Group 的全球地理布局，将其业务扩展到美国和拉丁美洲。 这扩大了其产品组合的广度，并增强了其开发和交付业界最具创新性和可持续解决方案的能力。
此次合并还带来了一些独特的 IT 基础架构集成挑战。 “General Cable 的 IT 应用布局非常分散，”Prysmian 首席数字官兼首席信息官 Stefano Brandinali 解释道。 “Prysmian 拥有一个 SAP ERP 实例，覆盖了我们 90% 的工厂。 但是 General Cable 有大量的系统，每个国家的应用布局都不一样。 例如，我们发现其有 13 个不同的 ERP 系统，其中 12 个不是 SAP。”
从基础架构和应用程序的角度来看，集成 IT 环境是重中之重，因为这将支持产品和流程数字化，并使公司能够尽快作为单一组织运作。
Brandinali 继续说道：“IT 的合并后集成战略是迅速成为一家公司，这意味着我们使用相同的商业语言。 在任何地方都使用相同的语言时，可更轻松地采用最佳实践来提高效率。”
为此，Prysmian 启动了一项全面的集成计划。 最终，Prysmian 需要能够推动创新和业务转型的基础架构。 该环境需要提供资源灵活性并支持美国 General Cable 基于 SAP 系统的工作负载。 此外，这需要托管未来数字项目实例的有机增长，并按需为测试和开发活动提供资源。
Prysmian 还需要将 General Cable 新工作负载与其由 IBM 管理的现有 IT 基础架构集成。 根据战略外包合同，IBM Global Technology Services 负责 Prysmian 的本地基础架构并在 IBM 数据中心提供托管服务。
Prysmian Group 也借此机会利用 SAP S/4HANA 企业管理技术（SAP 的新一代智能 ERP 业务套件）更新旧版 SAP ERP 系统，并迁移工作负载。
Brandinali 解释了这一决策：“理论上，在合并 General Cable 之前，我们最初的 IT 总体规划是，我们预计会在 2019 年从 SAP ERP 迁移到 SAP S/4HANA。 我们决定协调数据仓库和其他系统，并推进全球 SAP 实施。 与此同时，我们开始思考如何在集成的同时进行创新。
“因此，我们决定将 SAP S/4HANA 迁移到云端，并要求我们的主要合作伙伴 SAP 和 IBM 支持我们的战略并成为我们旅程中的合作伙伴。”
Prysmian 求助 IBM 部署全新云基础架构，并将当前的战略外包合同再延长 12 个月。 根据新的扩展，IBM 将在 IBM Cloud 上构建、配置和实施全新 IT 环境，以托管 General Cable 其他基于 SAP 技术的工作负载。 IBM 还将继续管理 Prysmian 的本地部署基础架构。
Prysmian 调查了多家云供应商。 IBM Cloud 是首选，因为其具有成本优势，在混合基础架构托管服务方面占据领先地位，并在当前战略外包合同下展示出卓越交付能力。 IBM Cloud 还受到 VMware 的认可，VMware 认为其是SAP 应用程序的首选虚拟化引擎。
“我们认为，IBM Cloud 是满足我们需求的理想选择，因为 IBM 可在非常可靠的基础架构之上提供一系列服务，”Brandinali 解释道。 “IBM 将为我们提供一系列其他供应商无法提供的服务。 因此，在这方面，我们希望有像 IBM 这样的合作伙伴。”
Brandinali 认为，信任也是与 IBM 合作的关键因素。 “IBM 信守承诺。 我们非常欣赏这种坦诚，而这正是我们在合作伙伴关系中所需要的。”
IBM 部署了一系列 SAP 技术，这些技术托管在经 SAP 认证的 IBM Cloud Bare Metal Server 上，而该种服务器是 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure 的组件，并在 VMware 虚拟化环境中运行。IBM Cloud 平台提供灵活性，使 Prysmian 能够扩展其 SAP S/4HANA 环境。
除了 SAP S/4HANA 应用程序套件之外，SAP 布局还包括部署在两台主机上的高可用 SAP HANA 内存数据库，以及 SAP BW/4HANA 业务仓库和 SAP APO 供应链规划解决方案。
"我们在 IBM Cloud 上实施了全新 SAP BW/4HANA 平台，用于商业智能报告。凭借全新的可用性和界面，这次取得了巨大的成功”Prysmian 全球企业服务经理 Giovanni Cauteruccio 补充道。 “我们还在云端使用 SAP APO（高级规划和优化器），这是 SAP HANA 平台中我们用于预测和规划的工具。”
IBM 还在 IBM Cloud 产品上的 IBM SAP Applications Management 下管理 Prysmian 的本地 SAP ERP 应用程序。未来，Prysmian 计划将其整个 SAP 工作负载迁移到 IBM Cloud。
IBM CloudBare Metal Server 提供专用的单租户架构，使 Prysmian 能够完全控制数据管理、交换和处理的地点和方式。借助 Bare Metal Server，Prysmian 可与 IBM 安排维护和更新所需的停机时间。 HANA 设备的指定操作系统是 Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions。
这些服务器为所有虚拟化工作负载运行 IBM Cloud for VMware Solutions。 通过在 IBM Cloud 裸机基础架构上运行其原生 VMware 堆栈，Prysmian 可使用其用于本地基础架构的相同工具和资源。 “我们正在使用 VMware 的许多功能。 这让我们更容易接触云。”Prysmian 全球基础架构和运营经理 Alessandro Bottin 补充道。
在 IBM Security and Resiliency Managed Services 产品下，IBM Services 在 IBM Cloud 上提供数据备份、弹性和恢复服务。 为了简化备份迁移，Prysmian 选择了 IBM Cloud 技术上的 Zerto。
Prysmian 的云基础架构托管在两个 IBM 数据中心：用于生产环境的 IBM Cloud 米兰科纳雷多数据中心和用于灾难恢复的 IBM Cloud 法兰克福数据中心。
通过迁移到 IBM Cloud，Prysmian 获得了一个可靠、可扩展的基础架构，并凭借 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 技术，支持其北美 SAP 布局和技术发展。 该环境采用模块化设计，随着业务的增长，还将支持新的 SAP 解决方案。
该解决方案在 Prysmian 的云化之旅中树立了里程碑，由于 IBM Cloud 数据中心的高标准，该解决方案旨在提供更好的端到端可靠性。
“如果我们不云化，我们就无法成为一家数字公司，”Brandinali 说。 “出于灵活性、可访问性和安全性方面的所有原因，我们需要云化。 云架构是任何数字战略的基础。 无云化，就无数字化。 我预计迟早我们将实现 100% 云化。”
整合完成后，Prysmian 预计将显著降低与 IT 相关的成本。 “我们所知道的是，在云化之旅结束后，我们的基础架构总成本将比当前低 20%，同时保持相同的服务水平，”Brandinali 补充道。
同时，实施速度给 Bottin 留下了深刻的印象。 “我们在短短几个月内就在 IBM Cloud 中部署了两个全新 SAP 布局，”他说。 “快速与 General Cable 整合并拥有一个稳定可用的环境对我们来说非常重要。”
展望未来，Prysmian 正在考虑增加管理服务和灾难恢复托管服务，同时采用与其当前战略外包合同相同的交付方式。
在 Prysmian 的 General Cable 部门，IBM Cloud 正在为 Prysmian 将整个 SAP 布局迁移到云端奠定基础。 “灯塔项目取得了成功，证明 IBM Cloud 是公司持续数字化转型的首选基础架构，”Brandinali 总结道。
“在云方面，我们发现，IBM 是我们最佳合作伙伴之一。”
Prysmian Group（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1879 年，是电力传输和电信电缆及系统的行业领先制造商。 Prysmian 服务多种市场，包括公用事业和电网、电信、建筑和基础架构、交通和移动等。 Prysmian 在 50 个国家拥有 30,000 名员工，106 个生产工厂和 25 个研发中心。 Prysmian 总部位于意大利米兰，年销售额超过 110 亿欧元。
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2020 年 5 月在美国制作。
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