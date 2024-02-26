2018 年，意大利 Prysmian Group 与美国 General Cable 合并，此举巩固了其在电缆系统行业的全球领导地位。 此举进一步扩展了 Prysmian Group 的全球地理布局，将其业务扩展到美国和拉丁美洲。 这扩大了其产品组合的广度，并增强了其开发和交付业界最具创新性和可持续解决方案的能力。

此次合并还带来了一些独特的 IT 基础架构集成挑战。 “General Cable 的 IT 应用布局非常分散，”Prysmian 首席数字官兼首席信息官 Stefano Brandinali 解释道。 “Prysmian 拥有一个 SAP ERP 实例，覆盖了我们 90% 的工厂。 但是 General Cable 有大量的系统，每个国家的应用布局都不一样。 例如，我们发现其有 13 个不同的 ERP 系统，其中 12 个不是 SAP。”

从基础架构和应用程序的角度来看，集成 IT 环境是重中之重，因为这将支持产品和流程数字化，并使公司能够尽快作为单一组织运作。

Brandinali 继续说道：“IT 的合并后集成战略是迅速成为一家公司，这意味着我们使用相同的商业语言。 在任何地方都使用相同的语言时，可更轻松地采用最佳实践来提高效率。”

为此，Prysmian 启动了一项全面的集成计划。 最终，Prysmian 需要能够推动创新和业务转型的基础架构。 该环境需要提供资源灵活性并支持美国 General Cable 基于 SAP 系统的工作负载。 此外，这需要托管未来数字项目实例的有机增长，并按需为测试和开发活动提供资源。

Prysmian 还需要将 General Cable 新工作负载与其由 IBM 管理的现有 IT 基础架构集成。 根据战略外包合同，IBM Global Technology Services 负责 Prysmian 的本地基础架构并在 IBM 数据中心提供托管服务。

Prysmian Group 也借此机会利用 SAP S/4HANA 企业管理技术（SAP 的新一代智能 ERP 业务套件）更新旧版 SAP ERP 系统，并迁移工作负载。

Brandinali 解释了这一决策：“理论上，在合并 General Cable 之前，我们最初的 IT 总体规划是，我们预计会在 2019 年从 SAP ERP 迁移到 SAP S/4HANA。 我们决定协调数据仓库和其他系统，并推进全球 SAP 实施。 与此同时，我们开始思考如何在集成的同时进行创新。

“因此，我们决定将 SAP S/4HANA 迁移到云端，并要求我们的主要合作伙伴 SAP 和 IBM 支持我们的战略并成为我们旅程中的合作伙伴。”