Proximus Group 是比荷卢地区的数字服务、通信和 ICT 解决方案提供商，为了在不断发展的电信行业中保持领先地位，他们需要改变运营模式，打造更精简的数字原生组织。

改变开发运维团队的工作方式对这一转变至关重要。“我们采用了传统的瀑布式方法，”Proximus 项目管理办公室战略经理 Anneries Geusens 说道，“我们有一些团队使用敏捷方法。但我们需要一个更大的敏捷框架。”

为了应对这一挑战，Proximus 于 2020 年开始大规模向敏捷框架转型。当时，团队结合使用现有工具和电子表格进行项目和投资组合管理。然而，他们很快就意识到，他们所用的工具无法支持他们向敏捷框架转变。

“我们在使用工具集时遇到了困难，”Geusens 说道，“我们有 Planview，并结合已有 20 年历史的内部开发工具和大量 Excel 文件。大家都在自己的地方完成所有工作，并且很难让所有这些不同的 Excel 文件保持一致。总是存在数据质量问题。这需要大量的手动工作，既耗时又效率低下。”

鉴于现有工具集的缺点，Proximus 团队开始寻找更好的投资组合管理产品。“我们正在寻找一种工具，它可以为我们提供端到端战略视图，将工作细分为用户案例，并支持我们向规模化敏捷框架过渡，”Geusens 说。

正是在这段时间里，Proximus 团队发现了 IBM Targetprocess（ibm.com 外部链接），组织使用它来将团队、产品和投资组合与业务目标联系起来，并在整个业务中扩展敏捷框架。通过 IBM Targetprocess 演示以及对市场上不同工具的评估，团队确信 IBM Targetprocess 是最佳选择。

Geusens 表示：“突出特点是可视化和灵活性。非常直观。对于我们评估的其他工具，我们并没有这种感觉。”