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Case Studies
Proximus
Proximus Group 是比荷卢地区的数字服务、通信和 ICT 解决方案提供商，为了在不断发展的电信行业中保持领先地位，他们需要改变运营模式，打造更精简的数字原生组织。
改变开发运维团队的工作方式对这一转变至关重要。“我们采用了传统的瀑布式方法，”Proximus 项目管理办公室战略经理 Anneries Geusens 说道，“我们有一些团队使用敏捷方法。但我们需要一个更大的敏捷框架。”
为了应对这一挑战，Proximus 于 2020 年开始大规模向敏捷框架转型。当时，团队结合使用现有工具和电子表格进行项目和投资组合管理。然而，他们很快就意识到，他们所用的工具无法支持他们向敏捷框架转变。
“我们在使用工具集时遇到了困难，”Geusens 说道，“我们有 Planview，并结合已有 20 年历史的内部开发工具和大量 Excel 文件。大家都在自己的地方完成所有工作，并且很难让所有这些不同的 Excel 文件保持一致。总是存在数据质量问题。这需要大量的手动工作，既耗时又效率低下。”
鉴于现有工具集的缺点，Proximus 团队开始寻找更好的投资组合管理产品。“我们正在寻找一种工具，它可以为我们提供端到端战略视图，将工作细分为用户案例，并支持我们向规模化敏捷框架过渡，”Geusens 说。
正是在这段时间里，Proximus 团队发现了 IBM Targetprocess（ibm.com 外部链接），组织使用它来将团队、产品和投资组合与业务目标联系起来，并在整个业务中扩展敏捷框架。通过 IBM Targetprocess 演示以及对市场上不同工具的评估，团队确信 IBM Targetprocess 是最佳选择。
Geusens 表示：“突出特点是可视化和灵活性。非常直观。对于我们评估的其他工具，我们并没有这种感觉。”
Proximus 于 2022 年 1 月推出了 IBM Targetprocess，并开始向公司的新运营模式转型。
Geusens 解释说，IBM Targetprocess 的实施恰逢其时，因为 Proximus 正在公司内部扩展敏捷框架，为团队的投资组合管理提供了一个新起点。该公司目前已拥有超过 3,000 名用户，并且团队对该解决方案的易用性和其他优势感到非常满意。
“借助 Targetprocess，端到端视图完全透明。您知道每个用户案例如何为战略优先事项做出贡献。另一方面，对于每个战略优先事项，您都可以全面了解正在进行的所有用户案例。您可以看到进度，可以记录依赖关系，还可以看到障碍在哪里，“Geusens 说。
Geusens 表示，项目经理现在对工作有了更清晰的了解。提高可见性可以为管理团队提供信息并帮助他们更快地做出决策。这种更深入的视角在过去几乎是不可能的，因为这需要查阅来自不同团队的大约 10 个不同的 Excel 文件和 10 个 Jira 问题，然后从 Planview 中提取信息。“我们必须从不同的工具中收集大量信息并加以整合。这非常困难。但是借助 Targetprocess，数据集中在一个地方，并且几乎是自动获取信息，”她说。
在公司的开发运维实践中，每个人都使用 IBM Targetprocess，因此各团队能够融洽合作，共同完成最重要的 Proximus 计划。这有助于公司在整个组织中扩展敏捷框架。“我们不再需要所有这些不同的、有机增长且难以协调的敏捷流程，而是能够实施统一的工作方式，”Geusens 说。
在敏捷之旅的开始阶段，Proximus 实施 Jira 来进行问题跟踪和敏捷项目管理，许多早期敏捷团队也采用了该工具。短期内，该公司计划将 Jira 与 IBM Targetprocess 整合，以便团队可以使用这两种工具在一个地方整合和跟踪所有信息。但 Geusens 预计，最终，每个人都将完全转向 IBM Targetprocess。
“从战略到功能的结构都将在 Targetprocess 中进行管理，”她表示，“最底层的用户案例可以在 Jira 中完成，我们将在两者之间建立联系。但我们的目标是，在三个或四个季度后，团队一旦看到所有的可能性，他们将完全转向 Targetprocess。”
对于 Proximus 而言，敏捷转型仍在继续，IBM Targetprocess 的推出也在持续进行。Geusens 提到，大家的反馈非常积极。“这真是太神奇了，”她说道。“实施新工具需要改变，而改变总是很困难。但大家对使用 Targetprocess 非常热情。我们之前从未对某个工具做出过这样的回应。”
Proximus（ibm.com 外部链接）为个人和企业客户提供各种数字服务和通信解决方案，包括移动设备、网站、互联网、电视和固定电话服务。
Proximus Group 总部位于布鲁塞尔，业务遍及比利时和国际市场，拥有 10,000 多名员工。
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