激励学生推进前沿知识的学习需要精确管理校园生活的各个方面，无论是课程安排、处理学生注册还是收取课程费用。为了帮助教职员工支持卓越教育，波特兰州立大学 (PSU) 通过 IBM® Cognos® Analytics 增强其商业智能工具。
为了增强其商业智能平台的功能和可用性，PSU 升级到 IBM Cognos Analytics，为 1,500 名用户提供更丰富的分析体验。
波特兰州立大学 (PSU) 拥有超过 27,000 名学生，涉及超过 200 个学位课程，其首要任务是确保每个学生都能接受真正丰富的教育。实现这一目标需要出色的规划和资源管理。
波特兰州立大学商业智能团队经理 Alison Nimura 阐述道：“无论是监控招生情况、为学生提供建议，还是为下一年制定预算，大学生活的几乎每个方面都依赖快速访问关键绩效数据和业务关键型报告。我们拥有大约 1,500 名 Cognos 用户，如果没有我们每天提供的准确、直观的报告，我们的许多运营部门根本无法正常运转。”
“多年来，我们一直使用 IBM Cognos 来支持整个大学的报告，并取得了巨大成功。但还有很多改进的机会：我们始终与学术单位和行政人员合作，研究如何将我们的报告能力提升到一个新的水平。”
在收到各个用户的反馈后，PSU 的商业智能团队确定了多种增强整个大学报告的方法。
Alison Nimura 继续说道：“我们的用户希望通过更现代的界面来增强我们报告工具的外观和操作方式，使他们能够调整和定制仪表板以满足他们的个人需求。我们还看到了创建更直观的用户界面的潜力，以积极帮助用户深入了解显示信息的不同方式。”
例如，商业智能团队确定了许多可视化用例，可以帮助用户更精确地解读地理位置数据。
“我们拥有的工具只能可视化世界地图或国家地图上的数据，”Alison Nimura 说道，“我们想要更深入地研究州、城市甚至校园级别的地理数据。”
她补充说：“用户还表示，他们希望能够更好地控制将数据上传到 Cognos 系统的操作。在一年中的繁忙时期，如学生注册期间，必须等待 IT 部门将数据添加到我们的中央数据仓库，这有时会耽误任务关键型工作。”
为了满足用户提高其商业智能功能的要求，PSU 开始寻找一种解决方案，支持它开发分析工具的外观、操作方式和功能。
“我们在 IBM Cognos 平台中构建了数千份报告，因此我们寻求尽可能与我们现有的报告基础架构配合使用的报告增强功能，”Alison Nimura 说道，“我们曾考虑将第三方工具集成为数据可视化层，但这会大大增加我们的许可成本，并导致数据治理和安全更加难以管理。”
在详细了解最新版本 IBM Cognos Analytics 中提供的新功能后，PSU 决定升级其现有的 IBM Cognos 环境。
“我们决定升级到 IBM Cognos Analytics，因为使用 IBM 解决方案多年来，我们知道我们可以信任 Cognos 解决方案来提供快速、准确和富有洞察力的商业智能。最新版本中实现的新个性化和定制选项以及允许用户自行上传数据的功能也吸引了我们。我们认为这些新功能可以为教职员工提供更大的自由来打造最适合他们需求和工作方式的用户体验。”
“例如，最新版本具有更详细的地图功能，可将数据可视化到街道地图级别。因此，如果我们有一个包含纬度和经度坐标的数据集（例如校园建筑物的位置），我们就有可能深入了解一系列全新的分析。”
PSU 在九个月时间内在本地部署了 IBM Cognos Analytics。升级进展顺利，对大学日常业务的干扰微乎其微。
“我们并不是要迁移到一个全新平台；我们只是为用户提供他们熟悉的商业智能工具的增强版本，帮助他们轻松过渡到新解决方案。为了进一步降低中断风险，我们制定了详细的实施计划，以变革管理为战略核心。”
“我们还向俄勒冈大学商业智能团队寻求建议，他们最近也升级到了 IBM Cognos Analytics。他们为我们提供了许多有用的提示，使我们能够更加顺利地过渡到新解决方案。”
借助 IBM Cognos Analytics 为其商业智能团队提供支持，整个 PSU 的教职员工可以根据个人喜好定制工作空间，并提升对创建、分析和可视化自己的数据集的控制。
“对我们来说，最大的优点之一就是可以无缝过渡到新解决方案，”Alison Nimura 说道，“我们投入了大量精力来传达即将发生的变化，并培训教职员工如何使用新界面。我们提供视频帮助他们浏览界面，并提供一对一培训课程。由于这一初步准备工作和产品准备就绪，IBM Cognos Analytics 的升级进展顺利。我们解决生产问题花费的时间比预期要少得多。”
“关于 IBM Cognos Analytics 用户体验的反馈非常好 — 用户特别喜欢可定制的仪表板。他们可以使用仪表板拖放所需数据，并创建适合他们的工作空间。新版本 Cognos 中的搜索功能也得到了极大的改进，因此他们可以更轻松地找到所需报告。”
“这不仅对初学者有好处：我们的老用户也喜欢新的数据上传功能。他们只需点击几下鼠标即可开始处理数据集，而不必让 IT 人员上传数据再进行分析。”
PSU 还在考虑如何将地理位置可视化工具应用于各种活动和报告，从而发现深入了解此类数据的有趣方法。
Alison Nimura 说道：“例如，借助 IBM Cognos Analytics，我们可以跟踪和预测建筑物内人员的动态流动情况。通过确定可以缩短不同课程之间往来不同教室所需时间的安排表，这样可以极大地帮助班级进行安排，从而改善学生的体验。这只是 Cognos Analytics 为我们提供的众多新用例之一。”
她总结道：“借助 IBM Cognos Analytics，我们保留了快速、准确的数据分析的所有优点，同时还获得了新功能，并为我们的教职员工提供了更加个性化的用户体验。商业智能几乎涉及大学生活的方方面面，因此为教职员工提供增强的分析工具最终有助于我们为学生创造更加丰富和结构化的学习环境。”
波特兰州立大学 (PSU)（ibm.com 外部链接）拥有占地 49 英亩的市中心校园，每年为大约 27,000 名学生提供服务。PSU 位于美国最具活力的文化、商业和技术中心之一的核心地带，其城市规划、社会工作和环境研究等课程享誉全球，通过这些课程可以直接与社区互动，旨在让学生创建一个更美好、更加可持续的世界。波特兰州立大学连续第三年被《美国新闻与世界报道》评为最具创新力的 10 所大学之一。
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