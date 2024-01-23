波特兰州立大学 (PSU) 拥有超过 27,000 名学生，涉及超过 200 个学位课程，其首要任务是确保每个学生都能接受真正丰富的教育。实现这一目标需要出色的规划和资源管理。

波特兰州立大学商业智能团队经理 Alison Nimura 阐述道：“无论是监控招生情况、为学生提供建议，还是为下一年制定预算，大学生活的几乎每个方面都依赖快速访问关键绩效数据和业务关键型报告。我们拥有大约 1,500 名 Cognos 用户，如果没有我们每天提供的准确、直观的报告，我们的许多运营部门根本无法正常运转。”

“多年来，我们一直使用 IBM Cognos 来支持整个大学的报告，并取得了巨大成功。但还有很多改进的机会：我们始终与学术单位和行政人员合作，研究如何将我们的报告能力提升到一个新的水平。”

在收到各个用户的反馈后，PSU 的商业智能团队确定了多种增强整个大学报告的方法。

Alison Nimura 继续说道：“我们的用户希望通过更现代的界面来增强我们报告工具的外观和操作方式，使他们能够调整和定制仪表板以满足他们的个人需求。我们还看到了创建更直观的用户界面的潜力，以积极帮助用户深入了解显示信息的不同方式。”

例如，商业智能团队确定了许多可视化用例，可以帮助用户更精确地解读地理位置数据。

“我们拥有的工具只能可视化世界地图或国家地图上的数据，”Alison Nimura 说道，“我们想要更深入地研究州、城市甚至校园级别的地理数据。”

她补充说：“用户还表示，他们希望能够更好地控制将数据上传到 Cognos 系统的操作。在一年中的繁忙时期，如学生注册期间，必须等待 IT 部门将数据添加到我们的中央数据仓库，这有时会耽误任务关键型工作。”