在鹿特丹港部署了一个名为“Smart Infrastructure Platfrom”的物联网平台。该平台的目标是让所有与智能基础设施相关的物联网案例都能在该平台上落地，从而成为世界上最智能的港口，并在 2030 年之前实现船舶在港口内自主航行。