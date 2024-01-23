鹿特丹港与 IBM® 合作，实现运营数字化，以期提高效率并为客户提供更多价值。
在鹿特丹港部署了一个名为“Smart Infrastructure Platfrom”的物联网平台。该平台的目标是让所有与智能基础设施相关的物联网案例都能在该平台上落地，从而成为世界上最智能的港口，并在 2030 年之前实现船舶在港口内自主航行。
实施的第一个用例是替换现有的 hydro meteo 应用程序，其中现有传感器的传感器数据通过 Cisco IoX Edge 路由器收集并存储在 Watson IoT 平台中。通过智能算法，用户可以分析和查看流式分析和仪表板数据，并生成报警。
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2019 年 2 月在美国制作。
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