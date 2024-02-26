“我们在上游业务中的关键重点之一是更好地应对我们面临的数字化挑战。 数字化帮助我们专注于解决特定的业务问题，从而增加或增强成功因素。”PETRONAS 上游卓越中心上游数字化与技术主管 Dzulkarnain Azaman 说道。 “我们需要调整数字、技术和数据的重点领域，以实现成为数字化企业的愿望。 我通常认为，数字世界的运作方式等同于我们的经济运作方式。 健康的经济状况取决于系统内的资金流动。 同样，在数字领域，如果您仔细想想，一切都是为了让数据尽可能在生态系统内流动。 凭借数字化，我们能够更好地应对挑战，因为如果您仔细想想，管理妥当和使用恰当的数据（在正确的时间、以正确的水平和以正确的质量管理和使用）可实现优质决策。”

“上游是数据驱动的业务，”PETRONAS 数字卓越主管 Shaharuddin Hamid Mustapha 解释道。 “这需要聚合和分析 PB 级的复杂数据才能做出价值数十亿美元的决策。”

在石油和天然气行业，“上游”（即勘探和生产）指寻找原油和天然气田、钻探和运营油井将天然气和石油输送到地面的部门。