“我们在上游业务中的关键重点之一是更好地应对我们面临的数字化挑战。 数字化帮助我们专注于解决特定的业务问题，从而增加或增强成功因素。”PETRONAS 上游卓越中心上游数字化与技术主管 Dzulkarnain Azaman 说道。 “我们需要调整数字、技术和数据的重点领域，以实现成为数字化企业的愿望。 我通常认为，数字世界的运作方式等同于我们的经济运作方式。 健康的经济状况取决于系统内的资金流动。 同样，在数字领域，如果您仔细想想，一切都是为了让数据尽可能在生态系统内流动。 凭借数字化，我们能够更好地应对挑战，因为如果您仔细想想，管理妥当和使用恰当的数据（在正确的时间、以正确的水平和以正确的质量管理和使用）可实现优质决策。”
“上游是数据驱动的业务，”PETRONAS 数字卓越主管 Shaharuddin Hamid Mustapha 解释道。 “这需要聚合和分析 PB 级的复杂数据才能做出价值数十亿美元的决策。”
在石油和天然气行业，“上游”（即勘探和生产）指寻找原油和天然气田、钻探和运营油井将天然气和石油输送到地面的部门。
Shaharuddin 是参与 UP 开发和建设的关键人物之一，他解释说，在这个决定性时刻，他意识到直接向决策者提供触手可及的数据蕴藏机会。 “一位副总裁对我说，‘我们正在投入数百万美元来实现油田现代化，但我必须搜索电子邮件才能知道我们那天生产了多少碳氢化合物。’”
为了帮助 PETRONAS 上游高级领导者根据可信数据快速做出可行的决策，PETRONAS 希望以协作方式连接数据供应商和数据消费者。 该团队寻求一种安全的数字解决方案，以准确回答有关每日生产、当前趋势和钻井进度的数据驱动业务问题。
PETRONAS 与 IBM Consulting（IBM Hybrid Cloud Services）合作，使用 IBM Garage Methodology 中的元素（co-create (design)、co-execute (build)、co-operate (scale)）构建 UP，一种托管在 Microsoft Azure 云平台上的上游业务的数字解决方案。该项目从单一角色移动应用程序开始，发展成为企业移动应用程序，然后成为服务马来西亚石油和天然气行业的战略业务平台。
PETRONAS UP 平台拥有 30,000+ 用户
UP 为用户提供超过 100 种多样化功能
为了启动该项目，PETRONAS 上游数字小组参加了 Enterprise Design Thinking® 研讨会。 PETRONAS 和 IBM Consulting 汇集了多学科专家，包括产品策略师、用户体验设计师、业务分析师、架构师、前端开发人员、后端开发人员和数据架构师。
该团队创建了用户角色并设计了最简化可实施产品 (MVP)，以帮助解决副总裁与 Shaharuddin 分享的原始痛点，即为企业领导者提供诸如各个企业每天生产多少碳氢化合物等信息。 MVP 还为企业领导者提供有关任何健康、安全和环境 (HSE) 事件、企业无事故天数和其他财务指标的信息。
PETRONAS 和 IBM Consulting 团队共同创建了一款移动应用程序，旨在帮助用户实现两个关键意图——了解和采取行动。 “了解”指诸如某个油田生产多少石油？某个国家有哪些储量和资源？“采取行动”指根据应用程序的内容采取行动。 例如，创建和更新行动计划以提高特定领域的绩效、预订技术审查会议或批准提交的技术论文。
该应用程序允许用户：
虽然第一个 MVP 是为高级领导角色设计的，但该应用程序逐渐增加了其服务的角色，以涵盖多个领域的各级领导和业务团队。 在整个扩展过程中，该应用程序坚持初心，始终帮助用户了解并采取行动。
应用程序设计直观、易于使用。 “我们不必告诉人们如何使用或为什么我们需要使用，当然也不需要培训手册，”Shaharuddin 说。
该架构具有开源前端、混合云平台的中间件以及后端的安全数据库。 通过 UP，PETRONAS 可轻松扩展工作负载并更灵活地使用基于云的数据，这表明云化之旅是 PETRONAS 数字化转型的一次巨大进步。 凭借 UP，PETRONAS 重新审视了数字政策并制定了几个例外情形。 正如 Shaharuddin 所说，“这彻底改变了我们处理数字和数据项目的方式。 我们突破所有界限，在云上构建了这个应用程序。”
到目前为止，上游数字与技术团队已将大量工作负载转移到混合云平台，该平台简化并加快了应用程序开发。 PETRONAS 已将敏感生产数据从本地数据库转移到云端，从而促使 PETRONAS 的技术基础架构日趋成熟。 Shaharuddin 还将新冠疫情期间受到最少干扰归因于 PETRONAS 采用了云技术。
“目前，数字化转型对上游业务产生了积极影响，通过云化拥有更好的 IT 基础架构、改进的托管数据和更高的处理能力，”Dzulkarnain 补充道。 “上述数字和技术转型也对我们的员工产生了积极影响，不但提高了工作效率，也改善了决策速度。 此外，这些工作效率还不断改善我们员工的工作与生活平衡，帮助他们更好地开展工作。
PETRONAS 采用新的工作方式，并使用敏捷方法共同创建了 UP。 敏捷开发实践为整个团队提供了开发结构，促使整个团队能一致、高质、透明化、并极其快速地进行应用程序开发。 “我们每周一两次在生产环境中发布新功能，”Malaysia Hybrid Cloud Transformation for IBM Consulting 副合作伙伴，UP 交付合作伙伴，Irene WM How 说道。 “我们比典型的敏捷行动更快。”
虽然 Scrum 仪式和敏捷工具使项目保持在正轨上，但敏捷方法的主要好处是团队能够继续专注于业务成果并消除实现这些成果的任何障碍。
最初的应用程序非常受欢迎，因此，PETRONAS 和 IBM Consulting 很快就开始扩展其功能和覆盖范围。 UP 发展成为一个战略性企业业务平台，为内外部用户提供网络和移动应用程序渠道。 UP 用户可访问跨业务领域的精选内容，并根据这些数据采取行动。
例如：
联合团队仍然致力于快速为 UP 提供新功能和迭代。 “IBM 证明了他们不仅仅是一支本地团队，他们可加入大企业并引进所需的能力，”Shaharuddin 说。 “IBM Consulting 在这个项目表现了强烈的主人翁精神和热情，并为这个项目作出很大贡献。 他们并不把我们当作客户，反而加入我们。 我们是一个产品团队。”
UP 已成为 PETRONAS 上游业务不可或缺的一部分，目前拥有超过 30,000 名用户、100 个功能以及 70 个社区和业务部门。 该平台可助用户以高达 4 倍的速度完成数字项目；过去需要 6 至 12 个月才能完成的项目现只需 1 至 3 个月。
PETRONAS 总裁兼首席执行官在全球员工大会上讲话中证实了这一点。 他将 UP 投影到屏幕上，演示了如何使用直观的应用程序，并解释该应用程序提供了他经常访问的重要信息。
Shaharuddin 表示，看到 UP 得到 PETRONAS 最高层的认可，这真是太棒了，但“最重要的是意识到 UP 已与众不同，并让很多人受益。 PETRONAS 和 IBM 的热情成就了这一切。”
PETRONAS（链接位于 ibm.com 外部）是一家全球能源集团，业务遍及 50 多个国家/地区。该石油天然气公司总部位于马来西亚吉隆坡，成立于 1974 年，并由马来西亚政府全资拥有。 PETRONAS 的能源解决方案包括上游勘探、下游炼油和可再生资源。 PETRONAS 拥有近 48,000 名员工。
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美国出品，2023 年 3 月。
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