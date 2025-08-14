Pennine Acute Hospitals NHS Trust 是一个地区医疗保健组织，由英格兰的四家医院和一个神经康复中心组成。它最近成为 Northern Care Alliance NHS Foundation Trust 的一部分。该组织拥有约 20,000 名员工，为伯里、奥尔德姆、罗奇代尔和索尔福德的超过 100 万人提供一系列社区和医疗服务，并为大曼彻斯特及其他地区的患者提供更多专业护理。
Pennine Acute Hospitals NHS Trust 基础设施负责人 Jav Yaqub 表示：“我们信托基金的使命是在任何情况下竭尽全力为每位患者提供最好的护理。为了让我们的 20,000 名员工能够兑现这一承诺，我的团队的任务是确保他们所依赖的系统，从诊断信息到处方药物，所有系统都顺利运行。”
由于支撑这些系统的存储基础设施已经达到饱和状态，而且很快就要报废，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 面临着迅速找到替代存储平台的压力。此外，该信托基金还寻求一种低风险的迁移路径，以防止意外停机。
该信托基金的技术架构师 Imran Bashir 解释道：“我们有一个复杂的 SQL 环境，主要是六个企业 SQL 集群，每个集群托管多个 SQL 实例和数千个数据库。这些集群运行信托基金的关键临床系统，并且需要全天候可用，因此，简单的 SQL 迁移似乎是不可能的。我们的目标是找到一种通往新存储平台的途径，不需要我们重新配置旧的 SQL 环境，因为这可能会导致系统一次离线数天。这对临床团队来说是不可接受的，因为这将使患者的治疗和护理处于危险之中。”
他继续说道：“由于数据中心即将搬迁，而传统存储的稳定性日益下降，我们必须尽快行动。这事关重大：我们知道，如果出了差错，我们可能会让四家大型医院停工数周。”
将四家医院迁移至新技术，实现零计划外停机
通过缩短响应时间，每天为临床医护人员节省数百小时时间
Pennine Acute Hospitals NHS Trust 选择 IBM® FlashSystem 5000 存储来支持关键临床系统，并委托 IBM 业务合作伙伴 Covenco 来帮助规划迁移。
Yaqub 表示：“我们选择 IBM FlashSystem 技术是因为它具有高性能、易于管理和内置高可用性等特点。但是，只有经过专业人员培训指导如何使用，卓越的技术才能发挥出作用，而这正是 Covenco 的价值所在。我们的团队与 Covenco 会面后，就像发生了化学反应一样，我们开始建立一种特殊的关系。”
在 Covenco 的帮助下，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 部署了三个 IBM FlashSystem 5000 阵列，其中两个采用 IBM® HyperSwap 配置，以实现对关键数据的双站点主动-主动访问。Covenco 使用集成到 IBM FlashSystem 存储中的IBM® Spectrum Virtualize 软件创建了组织 SQL 环境的副本，帮助顺利实现低风险迁移并最大限度地减少停机时间。
Yaqub 回忆道：“Covenco 充分利用了 IBM 技术的力量，使我们尽可能无中断地迁移到新的基础设施。他们设置了新的存储平台，使其与我们的旧环境并行运行，因此我们能够测试它是否正常工作，并且可以选择随时回滚。每个集群的计划停机时间被限制为仅五个小时，这是一个了不起的结果，我们完全按照计划进行了切换。”
自从迁移到 IBM FlashSystem 存储以来，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 发现关键临床系统的性能和可靠性均有显著提高。通过减少用户的等待时间，IBM 技术大大提高了生产力。
Yaqub 解释说：“我们的传统存储无法满足临床应用的需求。现在，我们已经部署了 IBM FlashSystem 技术，系统运行缓慢或不可用的相关投诉大大减少。”
由于采用了 IBM Storage 技术，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 的 IT 团队也能够更高效地工作。
Yaqub 解释道：“旧的存储系统管理起来既麻烦又低效，每天需要花费大约 90 分钟。过去，我们要花时间检查快照是否已清除、重新启动失败的重复数据删除等。现在，如果有任何需要注意的地方，我们都会收到主动提醒，这不仅节省了我们的时间，还让我们对一切顺利运行充满信心。”
凭借新的高可用性存储配置，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 提高了其 IT 系统的弹性。通过实现对临床系统的不间断访问，该组织能够更好地履行其提供 24/7 卓越医疗保健服务的使命。
Bashir 补充道：“以前，将系统故障转移到辅助存储是一个复杂的过程，我们并不真正信任它。有了 IBM HyperSwap 后，可以实现无缝转移。在 Covenco 的帮助下，我们现在拥有了一个复杂的存储平台，可以充分利用 IBM 存储阵列提供的强大功能。”
Pennine Acute Hospitals NHS Trust 目前正在与 Covenco 合作部署 IBM FlashSystem 7200 阵列，并计划利用 IBM Safeguarded Copy 功能进一步增强其弹性。利用 Safeguarded Copy，组织可以为其生产 SQL 数据创建逻辑上存在气隙的副本。
Covenco 销售总监 Steve Hollingsworth 解释说：“Safeguarded Copy 功能将按计划对组织的数据进行不可更改的时间点复制，这些数据将受到策略的保护。”
Yaqub 总结说：“通过与 Covenco 合作部署 IBM FlashSystem 7200 阵列，并使用 Safeguarded Copy 功能保护重要数据免受病毒和勒索软件的攻击，我们将为所服务的人群实现更大的价值。”
Northern Care Alliance NHS Foundation Trust（ibm.com 外部链接）成立于 2021 年 10 月，整合了英格兰的两个 NHS 信托基金：Salford Royal NHS Foundation Trust 和 Pennine Acute Hospitals NHS Trust。Pennine Acute Hospitals NHS Trust 由四家医院和一个神经康复中心组成。
Covenco（ibm.com 外部链接）在 IT 行业拥有 30 多年的各种技术经验，专门从事全新和翻新 IBM、HP、Dell 和 NetApp 计算机硬件、存储和支持软件的采购、销售和租赁业务。Covenco 还提供云和托管解决方案、灾难恢复、维护、虚拟化、备份和高可用性服务。
