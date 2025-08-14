Pennine Acute Hospitals NHS Trust 是一个地区医疗保健组织，由英格兰的四家医院和一个神经康复中心组成。它最近成为 Northern Care Alliance NHS Foundation Trust 的一部分。该组织拥有约 20,000 名员工，为伯里、奥尔德姆、罗奇代尔和索尔福德的超过 100 万人提供一系列社区和医疗服务，并为大曼彻斯特及其他地区的患者提供更多专业护理。

Pennine Acute Hospitals NHS Trust 基础设施负责人 Jav Yaqub 表示：“我们信托基金的使命是在任何情况下竭尽全力为每位患者提供最好的护理。为了让我们的 20,000 名员工能够兑现这一承诺，我的团队的任务是确保他们所依赖的系统，从诊断信息到处方药物，所有系统都顺利运行。”

由于支撑这些系统的存储基础设施已经达到饱和状态，而且很快就要报废，Pennine Acute Hospitals NHS Trust 面临着迅速找到替代存储平台的压力。此外，该信托基金还寻求一种低风险的迁移路径，以防止意外停机。

该信托基金的技术架构师 Imran Bashir 解释道：“我们有一个复杂的 SQL 环境，主要是六个企业 SQL 集群，每个集群托管多个 SQL 实例和数千个数据库。这些集群运行信托基金的关键临床系统，并且需要全天候可用，因此，简单的 SQL 迁移似乎是不可能的。我们的目标是找到一种通往新存储平台的途径，不需要我们重新配置旧的 SQL 环境，因为这可能会导致系统一次离线数天。这对临床团队来说是不可接受的，因为这将使患者的治疗和护理处于危险之中。”

他继续说道：“由于数据中心即将搬迁，而传统存储的稳定性日益下降，我们必须尽快行动。这事关重大：我们知道，如果出了差错，我们可能会让四家大型医院停工数周。”