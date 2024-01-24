松下爱普罗传感解决方案株式会社为智能监控、公共安全以及工业和医学成像提供先进的传感技术和人工智能解决方案。为协力创造更美好的世界，爱普罗为保护和拯救生命的专业人员提供支持。
爱普罗于 2019 年 10 月脱离母公司松下，由日本、美国和中国三个独立的集团实体合并而成。为确保合并顺利成功，爱普罗希望统一和标准化运营，而人力资源是重中之重。
为统一人员战略并实现跨境协作，爱普罗聘请 IBM Consulting 在 Workday Human Capital Management 解决方案的基础上推出基于云的全球 HR 系统。
过去，负责完善公司产品的研发部门与最了解客户痛点的销售团队之间存在沟通差距。因此，爱普罗决定重新构建公司架构，力求优化所有地区和团队的核心业务流程，并塑造一个面向未来的组织。如今，公司还计划对员工薪酬平台进行全球整合。
爱普罗希望建立基于云的 HR 系统，涵盖从核心 HR 到绩效管理再到学习的所有内容。公司希望提供一个具有简单、直观的用户界面的解决方案，这是推动用户采用并提高自助服务效率的关键因素。
灵活性是的另一个关键考虑因素。公司遵循标准实施方法，计划在短时间内推出全球人力资源系统的核心功能，并可以选择在未来集成其他功能。
此外，爱普罗热衷于将在美国取得成功的持续绩效管理策略复制到日本和中国业务中，即员工每周设定目标，经理提供定期反馈。公司相信，绩效管理全球最佳实践的标准化将提高全球团队的生产力，增强竞争力。
爱普罗首席人力资源官 Sachiko Okamoto 女士表示：“在美国，我们使用 SaaS 绩效管理工具帮助经理和员工制定每周目标和关键结果 [OKR] 目标并进行协作。我们决定采用审查每周 OKR 目标的全局流程来取代该工具。我们没有遵循标准方法，而是深入讨论了绩效管理的新方法应该是什么，以及它对我们业务的意义。
爱普罗在 7 个月内推出全球人力资源系统
Workday Human Capital Management 为 3 个国家（日本、中国和美国）的员工提供支持
“我们重新审视了我们的目标，发现 Workday 解决方案提供了我们想要的高度灵活性。Workday Human Capital Management 使我们能够配置流程，满足绩效管理需求，且无需大量的开发工作。更广泛地说，Workday 用户体验的简单性令我们印象深刻。”
Okamoto 女士补充道：“我们希望尽快改用 OKR 进行绩效管理，因此计划是在 4 月份（本财年的开始）上线。为了在短时间内成功实现全球部署，我们决定首先只使用最低限度的必要核心人力资源功能，然后通过添加模块来扩展功能。Workday Human Capital Management 充当员工数据的中央存储库，是人力资源职能的基础。”
爱普罗聘请 IBM Consulting 支持人力资源转型。IBM Workday 咨询服务帮助爱普罗在短短七个月内按计划在日本、中国和美国同时上线 HR 系统。
在 2020 年 9 月开始的人力资源转型第一阶段，爱普罗部署了 Workday 绩效和人才管理解决方案，这是实现基于 OKR 的员工绩效管理方法的前提。
使用 Workday 解决方案，爱普罗采用尽可能多的标准流程和最佳实践。公司采用 IBM Consulting 提供的自定义模板，模板包含针对日本 HR 流程的预构建工作流程，包括用于工作调动的员工信息注册。这有助于加速部署。
项目实施速度令公司印象深刻。从最初委托到在日本、中国和美国上线仅用七个月时间。由于新冠疫情的影响，IBM® Services 完全远程完成部署。尽管受到新冠疫情的限制，爱普罗利用 IBM Services Dynamic Delivery 远程服务交付模型，仍能保持人力资源转型正常进行。
爱普罗的主要利益相关者参与了项目的每个阶段，并密切关注项目进展。与 IBM 的日常沟通有助于按计划进行部署。尽管无法前往现场，IBM 团队仍通过定期视频通话、电子邮件、短信和即时消息与爱普罗保持密切联系。
HR 系统现已上线，爱普罗正在 IBM Consulting 的支持下培训管理员维护 Workday 解决方案。
爱普罗 HR DX 经理 Mariko Shishikura 女士表示：“我们在设计阶段定义需求时，IBM 非常详细地解释了 Workday 流程。IBM 的国际影响力使得我们 美国和中国业务部门举办的会议也令人放心。
继 Workday Human Capital Management 平台于 2021 年 4 月成功上线后，爱普罗正开始下个阶段的人力资源转型之旅。
Shishikura 女士表示：“在 IBM 的支持下，我们建立了有关 Workday 解决方案的内部知识库，管理员能够在上线后提供超级护理服务以及主动维护服务。我们能自行检查和调整 Workday 解决方案中的设置。”
现在可以在新的人力资源系统中使用组织结构图和员工档案，从而完全透明地了解谁负责什么。如果有人不清楚如谁负责哪个国家或地区的某项活动之类的问题，他们可以快速轻松地找到答案。结构化的人才管理方法所有员工都能了解彼此的职位和目标，这样每个人的 OKR 目标对整个企业都是可见的。
展望未来，作为一家独立公司，爱普罗致力于汇聚员工，发挥员工优势并增强公司竞争优势。
Okamoto 女士总结道：“新人力资源系统使我们能够了解整个企业的角色和目标。尽管我们是一家拥有标准化流程的跨国公司，但仍然存在个性化的空间。我们鼓励每位员工认真思考他们想为企业做出什么贡献，以及他们想成为什么样的人。每个员工可能有自己的节奏，但我们都朝着同一个方向前进。”
爱普罗（ibm.com 外部链接）成立于 2019 年，以松下 60 多年的创新传统为基础。公司是智能监控、公共安全以及工业和医学成像领域先进传感技术的全球领导者。爱普罗在日本、中国和美国雇用大约 1,300 名员工。
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2022 年 1 月在美国制作。
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