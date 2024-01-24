爱普罗于 2019 年 10 月脱离母公司松下，由日本、美国和中国三个独立的集团实体合并而成。为确保合并顺利成功，爱普罗希望统一和标准化运营，而人力资源是重中之重。

为统一人员战略并实现跨境协作，爱普罗聘请 IBM Consulting 在 Workday Human Capital Management 解决方案的基础上推出基于云的全球 HR 系统。

过去，负责完善公司产品的研发部门与最了解客户痛点的销售团队之间存在沟通差距。因此，爱普罗决定重新构建公司架构，力求优化所有地区和团队的核心业务流程，并塑造一个面向未来的组织。如今，公司还计划对员工薪酬平台进行全球整合。

爱普罗希望建立基于云的 HR 系统，涵盖从核心 HR 到绩效管理再到学习的所有内容。公司希望提供一个具有简单、直观的用户界面的解决方案，这是推动用户采用并提高自助服务效率的关键因素。

灵活性是的另一个关键考虑因素。公司遵循标准实施方法，计划在短时间内推出全球人力资源系统的核心功能，并可以选择在未来集成其他功能。

此外，爱普罗热衷于将在美国取得成功的持续绩效管理策略复制到日本和中国业务中，即员工每周设定目标，经理提供定期反馈。公司相信，绩效管理全球最佳实践的标准化将提高全球团队的生产力，增强竞争力。

爱普罗首席人力资源官 Sachiko Okamoto 女士表示：“在美国，我们使用 SaaS 绩效管理工具帮助经理和员工制定每周目标和关键结果 [OKR] 目标并进行协作。我们决定采用审查每周 OKR 目标的全局流程来取代该工具。我们没有遵循标准方法，而是深入讨论了绩效管理的新方法应该是什么，以及它对我们业务的意义。