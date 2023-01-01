“IBM 的 watsonx 是革命性的新一代企业 AI 和数据平台，旨在加速和扩大 AI 对企业的影响。该平台可以简化企业的整个企业 IT 架构，同时嵌入治理和生成式 AI。可以在任何云环境中提供培训、部署和支持 AI 功能。

具体来说，watsonx.data 平台可以赋能企业在多种引擎（开源、IBM 和非 IBM 引擎）上运行工作负载，有望帮助企业大幅降低数据仓库成本。watsonx.data 是为企业量身定制的数据库，兼具数据湖的灵活性和数据仓库的性能。此外，watsonx.data 的 GA 提供与 Db2 Warehouse SaaS 和 Netezza Performance Server 集成的功能，支持 Parquet、Avro 和 Orc 等开放数据格式以及 Iceberg 表格式。”



Chris McCool

Partner/Sales Leader

PALOi Advisors, LLC 合伙人/销售主管

