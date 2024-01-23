Pacific Northwest National Laboratory

50 多年来，PNNL 的科学家们一直在推进科学和工程学的前沿发展，开展研究和开发工作，揭示地球和宇宙的奥秘。

为了推动这项开创性的工作，PNNL 必须提供一个优化的环境，使人员、资产、技术和科学能够无缝互动。实验室人员依靠管理和维护得当的设备来实现研究目标，因此有效的资产管理是实验室的重中之重。

此前，PNNL 依靠多种单点解决方案来管理资产、设施和服务。其结果是流程效率低下且不一致，团队难以确保以最具成本效益、最合规和最高效的方式利用和维护资产。

PNNL 希望采用更加精简和集成的企业资产管理方法。这将提供更好的资产可见性和控制，并使 PNNL 能够以极高的标准保持研究和运营设备的正常运作。