50 多年来，PNNL 的科学家们一直在推进科学和工程学的前沿发展，开展研究和开发工作，揭示地球和宇宙的奥秘。
为了推动这项开创性的工作，PNNL 必须提供一个优化的环境，使人员、资产、技术和科学能够无缝互动。实验室人员依靠管理和维护得当的设备来实现研究目标，因此有效的资产管理是实验室的重中之重。
此前，PNNL 依靠多种单点解决方案来管理资产、设施和服务。其结果是流程效率低下且不一致，团队难以确保以最具成本效益、最合规和最高效的方式利用和维护资产。
PNNL 希望采用更加精简和集成的企业资产管理方法。这将提供更好的资产可见性和控制，并使 PNNL 能够以极高的标准保持研究和运营设备的正常运作。
PNNL 开始对其企业资产管理策略进行转型。它设计并构建了一个新的解决方案，为管理约 40,000 项资产以及相关流程和规定提供了一个统一的平台。该系统构建在 IBM Maximo Asset Management 软件之上。
PNNL 增强了该软件的用户界面，提供直观的前端界面，为用户搜索、查看和管理信息提供了一种简单的方法。
该实验室的支持服务台发现新的 PNNL 资产管理解决方案特别有用。过去，当用户打电话提出请求时，服务台人员通常平均需要访问 10 个不同的系统，以收集背景信息并解决问题。
为了解决这个问题，PNNL 创建了一个新的服务台界面，从多个企业系统中提取数据，并在单一视图中向用户呈现所有信息。服务台团队不必点击许多不同的应用程序，就可以在界面中直接收集他们需要的所有信息并采取行动。
此外，PNNL 还建立了一系列工作和资产管理工作流程，实现端到端工单管理生命周期的自动化和标准化。如今，当工作团队领导或主管想要创建或更新订单时，只需点击一个按钮，从下拉列表中选择适当的选项，系统就会根据预先制定的业务规则采取必要的行动。
新方法还有助于 PNNL 更有效地规划设施管理的工单。该实验室有七个团队负责监督维护工作，并且每天早上开会计划当天的工作。以前，这需要在电子表格中汇编工单并确定优先次序，然后再手动将其分配给相关团队成员。PNNL 已经实现了这一流程的自动化，如今，系统会提取所有未完成的工单，并根据紧急程度对它们进行排序；团队只需检查详细信息，然后就可以批准并分配系统中的所有订单。
PNNL 提高了企业资产的可见性和控制力，帮助团队更有效地工作。从单一控制点，人们可以准确地看到哪些资产正在使用、它们处于什么状态以及维护和维修工作的状态如何。
通过采用更加集成的企业资产管理方法，PNNL 正在降低运营复杂性。到目前为止，该实验室已经淘汰了约十几个现有的单点解决方案，并推迟了购买新系统的时间。
重要的是，PNNL 对资产和维护有了新的认识，团队可以利用这些认识推动更明智的运营和财务规划。全面的流程跟踪和可靠的指标使团队能够在规划维护、服务交付、预算、招聘等方面做出更明智的决策。
例如，就工单而言，主管现在可以看到他们有多少张未处理的工单，哪些工单目前正在处理，哪些工单正在排队或正在审核中，等等。他们还可以查看各种指标，例如完成不同类型的工单平均需要多长时间，是否存在工单被延误的区域，或者 PNNL 是否在一年中的特定时间处理了更多的工单。
有了这种洞察力，企业资产管理团队可以更轻松地识别需要改进的领域，更好地利用现有资源并更准确地预测未来需求。
Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)（ibm.com 外部链接）在基础和应用层面开展研究与开发，致力于推进科学向前发展，解决能源、环境和国家安全方面的一些最具挑战性的问题。PNNL 是美国能源部国家实验室之一，自 1965 年以来一直由 Battelle Memorial Institute 运营。
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