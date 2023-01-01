"Otsuka Corporation 是一家领先的信息技术服务提供商，我们很荣幸能够加强与 IBM 的合作关系。我们从 2017 年开始就一直在用 Watson，取得了不错的效果。现在我们对 watsonx.ai 充满期待，也热衷于了解其基础模型，进一步提高我们客户服务和销售活动的质量。”



Takahiro Jinushi

Otsuka Corporation 营销自动化中心高级经理







