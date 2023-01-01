"Otsuka Corporation 是一家领先的信息技术服务提供商，我们很荣幸能够加强与 IBM 的合作关系。我们从 2017 年开始就一直在用 Watson，取得了不错的效果。现在我们对 watsonx.ai 充满期待，也热衷于了解其基础模型，进一步提高我们客户服务和销售活动的质量。”
Takahiro Jinushi
Otsuka Corporation 营销自动化中心高级经理
Otsuka Pharmaceutical（ibm.com 外部链接）成立于 1964 年。Otsuka Pharmaceutical 致力于为人类的健康和福祉提供整体解决方案，并根据“Otsuka-people creating new products for better health worldwide”（Otsuka 为全球健康创造新产品）的企业理念，努力创造创新、完全原创的药品和营养保健品。
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美国制造。2023 年 8 月。
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