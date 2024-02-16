越南银行业是一门大生意。2019 年，越南约 93% 的成年人拥有智能手机，截至 2020 年 1 月，越南的互联网用户数量约为 6800 万。
2020 年，超过 50% 的越南人拥有银行账户。随着越南移动设备数量激增和数字基础设施不断发展，客户可以使用智能手机或平板电脑轻松管理自己的金融服务（包括银行业务）。
东方商业股份银行 (OCB) 是一家成立于 1996 年的越南银行，致力于为零售客户、商业客户及合作伙伴提供金融服务和金融产品。OCB 发现精通技术的客户能够从自己及联营合作伙伴的产品和服务中获益。
发现这一点后，OCB 决定研究一种方法来为商业合作伙伴和 OCB 客户提供更多的服务和产品。OCB 需要强大的技术解决方案来满足这些需求，并为基于 API 的解决方案提供支持，使合作伙伴能够参与 API 经济。
构建这样的 API 解决方案将是一项艰巨的工作，但朝着这个方向发展可以为 OCB 及其合作伙伴和客户带来许多回报。
OCB与 20 家合作伙伴合作开发了近百个 API
1 家 OCB 合作伙伴在 1 个月内完成了约 100 万笔交易
OCB 在对标准进行研究和分析后，决定使用 OpenAPI 规范 (OAS)。通过使用 OAS，OCB 将拥有一种供应商中立的格式，而这种格式也是广泛采用的行业标准。
OCB 选用了带有外部 API 网关的 IBM Cloud Pak® for Integration 解决方案。IBM Cloud Pak for Integration 具有 API 管理、应用集成、端到端安全和企业消息传递等功能。它也支持实施其他任务，例如增强的 API 测试生成、API 门户网站和工作负载平衡。这一选择为该银行提供了一个完整、直观且可扩展的 API 平台，支持跨云创建、公开、管理 API 并实现 API 货币化。
“OpenAPI 为 OCB 优化与合作伙伴和客户的联系奠定了基础，”OCB 首席信息官 Du Xu Vu 表示。
“OpenAPI 为 OCB 优化与合作伙伴和客户的联系奠定了基础，”OCB 首席信息官 Du Xu Vu 表示。
IBM 已经为 OCB 提供了许多技术系统，例如用于提供 AI 建议和分析结果的 IBM Cloud Pak for Business Automation 软件，以及用于分析和报告的高性能硬件平台兼数据库查询引擎 IBM® Integrated Analytics System。在确保 OCB 拥有统一的核心技术基础的同时，IBM 还为运营的安全性和效率提供支持。
OCB 选择将 Open Banking 与合作伙伴可以访问的 OpenAPI 库结合使用。Open Banking 配合 OpenAPI 使用，可使开发人员轻松为金融机构构建应用程序。OCB 的 OpenAPI 技术配置基于带有外部 API 网关的 IBM Cloud Pak for Integration。当客户选择使用服务时，Open Banking 可让客户畅通无阻地访问银行和金融机构的银行交易及其他消费金融数据。OpenAPI 库有门户网站，合作伙伴和开发人员可通过该门户网站注册并使用库中的 API。
OCB 与 IBM 合作伙伴 Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company (SEATECH) 精诚合作，对 OAS 进行了研究和分析。后来，SEATECH 又与 OCB 合作实施了 OpenAPI 的技术环节。
“过去几年里已有许多银行率先实施了 OpenAPI，”IBM 越南云和认知软件地区负责人 Nguyen Tuan Khang 表示，“各大企业正在利用这项技术创造新的商业模式。OCB 也加入了他们的行列。”
通过使用 IBM Cloud Pak for Integration，OCB 能够跨多个云全面管理高度安全的 API 生态系统，包括促进 API 社会化和货币化，同时使用 OAS 2.0 为 API 安全提供支持。反过来，OCB 也能向合作伙伴提供 API 访问权，方便他们了解账单支付或网上零售店销售等金融交易情况。
最近，该银行通过开放式平台技术使用了 AirPay、VNPay 和 Momo 等金融科技应用程序。金融科技用户可以直接在这些应用程序上支付电费、水费、网费等公用事业账单并为手机充值。用户还可以将钱转入电子钱包来购买服务并支付服务费用。
借助新型自助式 API 库，该银行开始共享 API。API 库可使合作伙伴快速接入 API。合作伙伴无需编写任何代码，即可通过 API 为 OCB 客户提供服务。
该银行已为账户、储蓄、转账和支付等银行特定产品构建并实施了 30 多个 API。OCB 还计划继续丰富 API 目录的内容。它能够利用 IBM 技术创建、公开、管理这些 API 并实现 API 货币化。
OpenAPI 实施运行一年以后，该银行成功吸引了 20 多家合作伙伴并开发了近 100 个 API。OCB 发现，仅一家合作伙伴的月交易量就超过了一百万笔。这一里程碑事件证明，OCB 是越南将科技应用于银行业务的主要银行之一。
为庆祝 OpenAPI 的成功实施，OCB 主办了广受欢迎的 2020 年 OpenAPI 挑战赛。该挑战赛受到了众多组织的关注，共收到 50 多份参赛作品。这些作品所展现的新颖创意不仅切实可行，而且还非常适合目标市场。
挑战赛结束时，共有 21 支参赛队伍向评委展示了金融领域的创意。决赛中的八个最佳创意分别出自 Aspire、Casso、Credify、EM&AI、FinFin、Jingo.Live、Jirnexu 和 OCB 之手。
“即将开展的 OpenAPI 重大扩展项目让我们更有信心去学习、研究并成功应用许多新技术，为客户和合作伙伴带来更多价值、经验和效益，”Vu 表示。
OCB 成立于1996 年，总部设在越南胡志明市。经过 25 年的经营与发展，OCB 目前拥有近 200 个业务部门，遍布全国各地区、各省及各个主要经济中心。OCB 是越南数字化转型的领导者，在过去 5 年中，与整个银行系统相比，其增长速度令人印象深刻。
关于 Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company
IBM 合作伙伴 SEATECH（ibm.com 外部链接）总部设在越南河内，在银行、金融、证券和政府大型项目的实施方面拥有多年经验。SEATECH 参与实施了多个国家级信息技术项目，其中就有 OCB 的 OpenAPI 项目。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, Hybrid Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 10 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 IBM Cloud Pak 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：http://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。OpenAPI、AirPay、VnPay 和 Momo 不是 IBM 的产品或服务。
OpenAPI、AirPay、VnPay、OCB Omni 和 Momo 根据 OpenAPI、AirPay、VnPay 和 Momo 的条款和条件向用户出售或发放许可（视情况而定），这些条款和条件将随产品或服务一起提供。OpenAPI、AirPay、VnPay、OCB Omni 和 Momo 的可用性以及所有保证、服务和支持均由 OpenAPI、AirPay、VnPay、OCB Omni 和 Momo 直接负责并直接向用户提供。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。