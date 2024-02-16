OCB 在对标准进行研究和分析后，决定使用 OpenAPI 规范 (OAS)。通过使用 OAS，OCB 将拥有一种供应商中立的格式，而这种格式也是广泛采用的行业标准。

OCB 选用了带有外部 API 网关的 IBM Cloud Pak® for Integration 解决方案。IBM Cloud Pak for Integration 具有 API 管理、应用集成、端到端安全和企业消息传递等功能。它也支持实施其他任务，例如增强的 API 测试生成、API 门户网站和工作负载平衡。这一选择为该银行提供了一个完整、直观且可扩展的 API 平台，支持跨云创建、公开、管理 API 并实现 API 货币化。

“OpenAPI 为 OCB 优化与合作伙伴和客户的联系奠定了基础，”OCB 首席信息官 Du Xu Vu 表示。

“OpenAPI 为 OCB 优化与合作伙伴和客户的联系奠定了基础，”OCB 首席信息官 Du Xu Vu 表示。

IBM 已经为 OCB 提供了许多技术系统，例如用于提供 AI 建议和分析结果的 IBM Cloud Pak for Business Automation 软件，以及用于分析和报告的高性能硬件平台兼数据库查询引擎 IBM® Integrated Analytics System。在确保 OCB 拥有统一的核心技术基础的同时，IBM 还为运营的安全性和效率提供支持。

OCB 选择将 Open Banking 与合作伙伴可以访问的 OpenAPI 库结合使用。Open Banking 配合 OpenAPI 使用，可使开发人员轻松为金融机构构建应用程序。OCB 的 OpenAPI 技术配置基于带有外部 API 网关的 IBM Cloud Pak for Integration。当客户选择使用服务时，Open Banking 可让客户畅通无阻地访问银行和金融机构的银行交易及其他消费金融数据。OpenAPI 库有门户网站，合作伙伴和开发人员可通过该门户网站注册并使用库中的 API。

OCB 与 IBM 合作伙伴 Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company (SEATECH) 精诚合作，对 OAS 进行了研究和分析。后来，SEATECH 又与 OCB 合作实施了 OpenAPI 的技术环节。

“过去几年里已有许多银行率先实施了 OpenAPI，”IBM 越南云和认知软件地区负责人 Nguyen Tuan Khang 表示，“各大企业正在利用这项技术创造新的商业模式。OCB 也加入了他们的行列。”