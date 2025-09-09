OCC 利用 IBM® Sterling 容器化解决方案加快系统升级并增强市场弹性
Options Clearing Corporation (OCC) 是美国上市期权的唯一中央交易对手方清算所。它为 100 多家结算会员提供服务，包括一些最大的美国证券交易经纪商、证券公司和期货经纪商，这些会员依赖 OCC 高效的结算和风险管理服务。OCC 拥有 50 多年的历史，于 2012 年被指定为具有系统重要性的金融市场公用事业公司 (SIFMU)，从而进一步巩固了其在市场中的关键作用。
然而，该组织在管理其生态系统中日益复杂的交易方面面临挑战。人工运营、耗时升级、可扩展性瓶颈以及对严密安全管理的需求，加大了该组织整合和治理传统 IT 基础架构的难度。OCC 的速度因一系列手动流程和升级周期而大幅减慢，即使是次要版本更新也需耗费长达 18 个月的时间。OCC 需要对其基础设施进行现代化改造并适应新技术，以确保美国上市期权市场的持续弹性和安全性。
在更快升级和增强功能的需求的推动下，OCC 向 IBM® Client Engineering 寻求帮助。IBM 团队使用 IBM® Sterling B2B 数据交换软件设计容器化解决方案，包括 IBM Sterling B2B Integrator、Sterling External Authentication Server (SEAS)、Sterling Secure Proxy 和 Sterling Control Center Monitor。
该实施计划涉及一种双重方法，即同时支持传统的 B2B 数据交换环境和新的容器化解决方案。这一战略确保为期权市场参与者持续提供支持，使 OCC 能够在完全切换到容器之前进行独立和并行测试。此外，此次过渡还将应对管理超过 100 个清算会员连接和超过 500 GB 的每日数据的挑战。OCC 预计，将客户迁移到 Sterling File Gateway 或 B2B 集成商后，交易量将显著增长。
此外，移动到容器将使 OCC 能够深入了解 AI 机会和额外的安全措施。该公司对应用 AI 可以帮助自动化 Kubernetes 的 Helm 图表发现、改进业务流程、增强安全性和提高可追溯性持谨慎欢迎态度。更快的升级将为未来的创新和流程改进释放资源。
通过容器化软件迁移，OCC 计划大幅缩短升级周期时间。过去需要 18 个月才能完成的小规模升级，目前只需一天半即可。这一快速推进预计将节约大量成本并优化运营效率。OCC 的中间件整合经理 Moin Syed 强调了其影响，“IBM® Sterling 容器正助力我们告别传统束缚，重塑金融基础设施的未来架构。”向容器架构的过渡可支持超过 500 GB 的每日交易自动扩展，从而优化其结算会员体验。此外，本次转型还帮助 OCC 面向混合云做好准备，以增强其适应市场波动的能力。
OCC 的日常运营也将看到显著的改进，包括简化的安全任务和升级的监控功能，以捕获详细的指标并实施更有效的警报。随着 OCC 现代化之旅的继续，其将加强与 IBM 的合作关系；IBM 将继续向 OCC 提供必要的工具和专业知识，以便让 OCC 始终站在金融科技创新的前沿。OCC 首席基础设施架构师 Greg Hanson 表示：“迁移到容器是自然且合乎逻辑的结论，因为我们根本无法承受停滞不前的局面，随着 IBM 不断创新，我们也必须如此。”
Options Clearing Corporation (OCC) 是全球最大的股票衍生品清算组织。OCC 成立于 1973 年，专门为期权、期货和证券借贷交易提供清算和结算服务，促进市场稳定性和完整性。作为一家具有系统重要性的金融市场公用事业公司 (SIFMU)，OCC 在美国证券交易委员会 (SEC)、美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国联邦储备系统理事会的司法管辖之下运营。OCC 拥有 100 多家清算会员，为 20 家交易所和交易平台提供中央对手方清算和结算服务。OCC 还通过其期权行业委员会 (OIC) 提供有关期权的益处和风险的免费且引人入胜的教育资源。
