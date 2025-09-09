Options Clearing Corporation (OCC) 是美国上市期权的唯一中央交易对手方清算所。它为 100 多家结算会员提供服务，包括一些最大的美国证券交易经纪商、证券公司和期货经纪商，这些会员依赖 OCC 高效的结算和风险管理服务。OCC 拥有 50 多年的历史，于 2012 年被指定为具有系统重要性的金融市场公用事业公司 (SIFMU)，从而进一步巩固了其在市场中的关键作用。

然而，该组织在管理其生态系统中日益复杂的交易方面面临挑战。人工运营、耗时升级、可扩展性瓶颈以及对严密安全管理的需求，加大了该组织整合和治理传统 IT 基础架构的难度。OCC 的速度因一系列手动流程和升级周期而大幅减慢，即使是次要版本更新也需耗费长达 18 个月的时间。OCC 需要对其基础设施进行现代化改造并适应新技术，以确保美国上市期权市场的持续弹性和安全性。