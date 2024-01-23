阿鲁巴。这个名字给人的联想，是原始的海滩、碧绿的海水和永恒的阳光。而人们可能不太容易由此想到的，是这个荷属加勒比海岛国 120,000 永久居民，以及他们多姿多彩的文化与生活。
自 1923 年以来，NV Elmar 一直是这一地区唯一的供电商。该公司与当地水务和能源供应商合作，为岛上 50,000 名客户提供服务。一直以来，创新都是公司文化的重要组成，2017 年，N.V. Elmar 为一小部分客户进行的智能电表试点，就是一个很好的例证。这一试点逐步扩展成为成熟的全面实施。
NV Elmar 的 IT 项目经理 Ivan Ng 说：“当智能电表的数量开始增长时，我们需要一种方法来能对其进行有效管理。智能电表项目依赖于多个系统，我们的计费系统、客户关系管理系统，我们需要一种方法来管理从这些智能电表输入的数据，并使这些底层应用程序能够通信。”
智能电表更新的处理能力从每分钟 15 次增加到每秒 50 次
易用性使现有员工能够节约 2 名全职工程师的成本
首要任务是集成智能电表与公司计费系统。客户预付电费。当电费资金即将用完时，公司需要快速获得通知，以便其可以停止服务，然后在客户付款后立即重新启动供应。
此前，NV Elmar 使用自行开发的方法在其内部应用程序和系统之间进行临时集成，每次集成的成本可能高达 50,000 美元。该公司需要一种更快速、更高效、更具成本效益的方式来创建这些集成。
最初，N.V. Elmar 认为 IBM 是大型企业，价格很可能太高，无法满足相对较小的组织的需求。但一位正在走访阿鲁巴岛的 IBM 代表听说了该公司的情况，打算改变这种心态。事实上，他解释说，IBM 拥有完美的解决方案：IBM Cloud Pak® for Integration，它是为在任何云或 IT 环境的 Red Hat® OpenShift® 上的部署而优化的。
在为期一周的研讨会中，IBM Cloud Integration Expert Labs 团队展示了该解决方案的两种场景，重点介绍了其应用程序集成和 API 管理功能如何为 N.V. Elmar 提供帮助：一种是将智能电表的用电数据连接到公司的计费系统（原始用例），另一种是将 N.V. Elmar 网站的客户门户与公司的企业资源规划系统连接起来，后者存储客户数据和其他相关信息。
此外，位于库拉索岛的 IBM Cloud Pak for Integration 客户对该解决方案进行了现场演示，展示了应用程序集成和 API 管理功能的优势。
通过这些演示，N.V. Elmar 相信 IBM 解决方案不仅可以满足自己的需求，而且 IBM 是实现这一目标的合适合作伙伴。“我们希望应用程序集成功能充当我们的企业服务总线，”Ng 说，“我们希望 API 管理功能能够在将来为外部调用提供服务时处理传入请求。可视化在该领域确实至关重要，它为我们的第三方合作伙伴提供与我们集成的平台。”
得益于出色的团队合作，该应用程序的实施进展顺利。“他们给我们派遣了两名顾问，”Ng 说，“他们和我们一起在现场构建和安装服务器。我们创建了三个环境：开发、测试和生产。”IBM 和 N.V. Elmar 团队于 2018 年 11 月下旬开始实施该解决方案，并于次年 3 月完成。
得益于该解决方案中的用户友好型功能，N.V. Elmar 几乎立刻就能够使用应用程序集成功能自行创建集成。“我们没有成熟的内部开发部门，”Ng 说，“因此拥有一个不需要开发背景即可实施的平台对我们来说非常重要。图形界面允许我们拖放并以图形方式查看工作流程。学习使用图形界面也很轻松。”
如今，NV Elmar 通过 IBM Cloud Pak for Integration 显著提高了处理智能电表状态更新的能力。此前，智能电表被编程为每天发送一次消息，整个系统每分钟总共发送 15 条消息。现在，每米每 15 分钟发送一次更新，每秒总共大约 50 条消息。在未来三年内，该公司计划向所有 50,000 名客户全面部署智能电表，使当前负载几乎增加两倍。
Ng 表示：“我们通过 IBM 平台收集了大量数据，而应用程序集成功能是我们所有流程的核心。我们现在能够将任何端点集成到 IBM Cloud Pak for Integration 平台中。我们非常信任它的稳定性，它的处理能力和扩展能力。此平台对我们来说非常有效。”
该公司还继续根据需要与 IBM 进行磋商。“我们额外购买了几周的专业服务，只是为了帮助我们加快实施速度，”Ng 说，“IBM 给我们派遣了优秀的 IBM 同事，负责我们的项目。对我们来说，效果非常好。每个季度我们都有新产品投入生产。”
NV Elmar 的下一步是使用 IBM Cloud Pak for Integration 集成其 11,000 个智能路灯，旨在了解使用情况并获得可见性，以便在出现问题时进行故障排除。它还计划整合其电动汽车智能充电站。
明年，该公司将开始使用解决方案的 API 管理功能，当时由于新冠疫情，该功能的推出延迟。“希望未来我们能够将智能电表程序的 Elmar API 中的所有内容迁移到 IBM Cloud Pak for Integration 的应用程序集成和 API 管理组件中。至少，这是我们正在研究的路线图，”Ng 说。
下一步，该公司正在考虑通过聊天机器人将 AI 融入到解决方案中。通过连接到应用程序集成层，聊天机器人可以从公司后端系统访问与账单查询、服务请求和状态更新等相关的信息。
该公司还将继续利用该解决方案的能力，通过自助服务推动创新，并在此过程中降低成本。Ng 表示：“我们真的希望能够自己实施。快速创新的能力对我们来说至关重要。从成本角度来看，它使我们无需支付和培训两名额外的开发人员。”
NV Elmar （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1923 年，是阿鲁巴岛的唯一供电商。该公司总部位于阿鲁巴奥拉涅斯塔德，为 50,000 名客户提供服务。它的母控股公司 Utilities Aruba N.V. 还拥有 W.E.B. Aruba N.V.，后者负责岛上的电力生产以及供水的生产和分配。
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2021 年 10 月在美国制作。
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