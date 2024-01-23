最初，N.V. Elmar 认为 IBM 是大型企业，价格很可能太高，无法满足相对较小的组织的需求。但一位正在走访阿鲁巴岛的 IBM 代表听说了该公司的情况，打算改变这种心态。事实上，他解释说，IBM 拥有完美的解决方案：IBM Cloud Pak® for Integration，它是为在任何云或 IT 环境的 Red Hat® OpenShift® 上的部署而优化的。

在为期一周的研讨会中，IBM Cloud Integration Expert Labs 团队展示了该解决方案的两种场景，重点介绍了其应用程序集成和 API 管理功能如何为 N.V. Elmar 提供帮助：一种是将智能电表的用电数据连接到公司的计费系统（原始用例），另一种是将 N.V. Elmar 网站的客户门户与公司的企业资源规划系统连接起来，后者存储客户数据和其他相关信息。

此外，位于库拉索岛的 IBM Cloud Pak for Integration 客户对该解决方案进行了现场演示，展示了应用程序集成和 API 管理功能的优势。

通过这些演示，N.V. Elmar 相信 IBM 解决方案不仅可以满足自己的需求，而且 IBM 是实现这一目标的合适合作伙伴。“我们希望应用程序集成功能充当我们的企业服务总线，”Ng 说，“我们希望 API 管理功能能够在将来为外部调用提供服务时处理传入请求。可视化在该领域确实至关重要，它为我们的第三方合作伙伴提供与我们集成的平台。”

得益于出色的团队合作，该应用程序的实施进展顺利。“他们给我们派遣了两名顾问，”Ng 说，“他们和我们一起在现场构建和安装服务器。我们创建了三个环境：开发、测试和生产。”IBM 和 N.V. Elmar 团队于 2018 年 11 月下旬开始实施该解决方案，并于次年 3 月完成。

得益于该解决方案中的用户友好型功能，N.V. Elmar 几乎立刻就能够使用应用程序集成功能自行创建集成。“我们没有成熟的内部开发部门，”Ng 说，“因此拥有一个不需要开发背景即可实施的平台对我们来说非常重要。图形界面允许我们拖放并以图形方式查看工作流程。学习使用图形界面也很轻松。”