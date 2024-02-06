多年来，NTT DATA Business Solutions Poland一直在 IBM Power Systems 上运行客户的传统 SAP ERP 应用程序，并取得了巨大成功。根据之前的经验，该公司决定在 IBM Power Systems 上试用由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP，发现 IBM 平台非常适合其需求。

NTT DATA Business Solutions Poland 的云解决方案架构师 Tomasz Piętak 回忆道：“我们之前使用 IBM Power Systems 大约有八年时间，我们对该平台非常满意。过去，我们主要为要求最严苛的客户保留 IBM Power 系统，我们从经验中了解到，即使在持续的高使用率情况下，这些服务器也能继续保持良好的性能。对我们来说，IBM Power Systems 代表着可靠性和稳定性，在 SAP HANA 上运行的 SAP ERP 托管服务正亟需这样的性能。”



NTT DATA Business Solutions Poland 采用定制数据中心集成 (TDI) 方法部署了 IBM Power Systems，利用现有基础设施运行 SAP HANA，而不是购买新的专用硬件。该公司委托 IBM Systems Lab Services 进行初始部署，并购买了服务器，并通过 IBM 全球融资部安排的五年期合同按月分期付款。从那时起，NTT DATA Business Solutions Poland 已为新服务吸引了许多其他客户，并扩大了其 IBM Power Systems 业务范围，独立完成了这些后续实施。



目前，NTT DATA Business Solutions Poland 在 IBM Power Systems 上运行大部分客户的 SAP HANA 实例，包括关键业务系统。SAP HANA 支持的 SAP ERP 在 IBM Power System E950 服务器上运行，每台服务器都采用最新一代的 IBM® POWER9 处理器。这些服务器使用 IBM® PowerVM 进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统。NTT DATA Business Solutions Poland 在其 IBM Power System 服务器上总共运行了 220 多台虚拟机（称为逻辑分区 (LPAR)），并拥有波兰国内最大的由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP 客户群体之一。



最近，SAP 推出了全新一代 ERP，名为 SAP S/4HANA。NTT DATA Business Solutions Poland 目前为多家客户提供在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 上运行的 SAP S/4HANA 托管服务。



此外，NTT DATA Business Solutions Poland 继续使用在 IBM Power System E950 服务器上运行的 IBM® AIX 操作系统来运行由其他数据库支持的传统 SAP ERP 应用程序。



Tomasz Piętak 补充道：“我们使用 IBM Power Systems 来运行私有云，我们的客户可以通过该云访问他们的 SAP 应用程序。我们提供 SAP 即服务，可以为您提供运行 SAP 所需的一切，从基础架构和管理程序到操作系统和应用程序，所有这些都在一个简洁的软件包中提供。”

