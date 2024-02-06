在 IT 服务提供商争夺市场份额的过程中，在成本效益和服务质量方面表现优异的公司将在竞争中取得胜利。通过在 IBM® Power Systems 和 IBM® FlashSystem 上运行由 SAP HANA® 托管服务提供支持的 SAP® ERP，NTT DATA Business Solutions Poland 可以以极具优势的价格提供一流的服务水平协议 (SLA)，在竞争中脱颖而出。
NTT DATA Business Solutions Poland 推出了 SAP ERP，该 ERP 由 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储上运行的 SAP HANA 托管服务提供支持，利用高级虚拟化来提高效率。
在过去的几年里，SAP 在 IT 行业大放异彩，向市场推出了大量新的解决方案。SAP HANA 的推出在行业内引起了一股巨大的变革浪潮，这是一个强大的内存数据库，有望以前所未有的规模解锁实时分析。
随着人们对 SAP HANA 各项功能的兴趣与日俱增，SAP 专家 NTT DATA Business Solutions 迅速迎接了挑战。NTT DATA Business Solutions Poland 与其他国家/地区的合作伙伴一起，推出了由 SAP HANA 托管服务所支持的 SAP Business Warehouse，该托管服务是运行在 x86 基础设施上。在客户采用新产品的过程中，NTT DATA Business Solutions Poland 发现底层硬件缺乏灵活性且难以管理。此外，由于公司必须为每个客户运行专用服务器，因此很难保持高效运营，导致成本与收入同步增长。
当由 SAP HANA 支持的 SAP ERP 提出了更高的技术要求时，NTT DATA Business Solutions Poland 开始寻找改善服务交付和降低运营成本的方法。
多年来，NTT DATA Business Solutions Poland一直在 IBM Power Systems 上运行客户的传统 SAP ERP 应用程序，并取得了巨大成功。根据之前的经验，该公司决定在 IBM Power Systems 上试用由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP，发现 IBM 平台非常适合其需求。
NTT DATA Business Solutions Poland 的云解决方案架构师 Tomasz Piętak 回忆道：“我们之前使用 IBM Power Systems 大约有八年时间，我们对该平台非常满意。过去，我们主要为要求最严苛的客户保留 IBM Power 系统，我们从经验中了解到，即使在持续的高使用率情况下，这些服务器也能继续保持良好的性能。对我们来说，IBM Power Systems 代表着可靠性和稳定性，在 SAP HANA 上运行的 SAP ERP 托管服务正亟需这样的性能。”
NTT DATA Business Solutions Poland 采用定制数据中心集成 (TDI) 方法部署了 IBM Power Systems，利用现有基础设施运行 SAP HANA，而不是购买新的专用硬件。该公司委托 IBM Systems Lab Services 进行初始部署，并购买了服务器，并通过 IBM 全球融资部安排的五年期合同按月分期付款。从那时起，NTT DATA Business Solutions Poland 已为新服务吸引了许多其他客户，并扩大了其 IBM Power Systems 业务范围，独立完成了这些后续实施。
目前，NTT DATA Business Solutions Poland 在 IBM Power Systems 上运行大部分客户的 SAP HANA 实例，包括关键业务系统。SAP HANA 支持的 SAP ERP 在 IBM Power System E950 服务器上运行，每台服务器都采用最新一代的 IBM® POWER9 处理器。这些服务器使用 IBM® PowerVM 进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统。NTT DATA Business Solutions Poland 在其 IBM Power System 服务器上总共运行了 220 多台虚拟机（称为逻辑分区 (LPAR)），并拥有波兰国内最大的由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP 客户群体之一。
最近，SAP 推出了全新一代 ERP，名为 SAP S/4HANA。NTT DATA Business Solutions Poland 目前为多家客户提供在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 上运行的 SAP S/4HANA 托管服务。
此外，NTT DATA Business Solutions Poland 继续使用在 IBM Power System E950 服务器上运行的 IBM® AIX 操作系统来运行由其他数据库支持的传统 SAP ERP 应用程序。
Tomasz Piętak 补充道：“我们使用 IBM Power Systems 来运行私有云，我们的客户可以通过该云访问他们的 SAP 应用程序。我们提供 SAP 即服务，可以为您提供运行 SAP 所需的一切，从基础架构和管理程序到操作系统和应用程序，所有这些都在一个简洁的软件包中提供。”
IBM PowerVM 虚拟化软件使 NTT DATA Business Solutions Poland 能够以高度安全的方式在多个客户端之间共享其物理 IBM Power Systems 服务器。因此，NTT DATA Business Solutions Poland 可以使用更小的物理占地面积支持许多客户系统，减少购买新服务器的需求，并实现出色的服务器和存储利用率。
IBM Power Systems 平台具有 Live Partition Mobility，使 NTT DATA Business Solutions Poland 能够将实时客户系统从一台物理机无缝移动到另一台物理机，而不会影响用户，从而提供了出色的灵活性。例如，该功能使 NTT DATA Business Solutions Poland 能够避免客户在硬件维护期间出现系统中断等情况。此外，该功能还可帮助 NTT DATA Business Solutions Poland 在物理服务器之间平均分配工作量，以优化性能和利用率。
Tomasz Piętak 表示：“多年来，我们一直在 IBM Power 系统上使用 Live Partition Mobility，它给我们留下了深刻的印象，因为我们今天移动的系统比几年前的系统要大得多。例如，我们最近将一个 1.5 TB 的客户实时系统从一台服务器迁移到另一台服务器上，结果一切如常。”
NTT DATA Business Solutions Poland 使用IBM PowerVC Virtualization Center 软件在其 IBM Power Systems 服务器上实现了虚拟机管理的自动化，帮助 IT 团队节省了日常系统管理任务的时间。IBM PowerVC Virtualization Center、Cloud-Init 和 Ansible 允许 NTT DATA Business Solutions Poland 以高度自动化的方式配置新的虚拟机，从而缩短部署时间。
Cloud-Init 最初试用了另一家供应商的存储设备，以支持客户的采用 SAP HANA 解决方案的 SAP ERP，但很快就转而使用其现有的 IBM 存储设备。随着这些机器的使用寿命即将结束，NTT DATA Business Solutions Poland 正在升级到最先进的 IBM FlashSystem 解决方案，该解决方案使用虚拟化技术 IBM® Spectrum Virtualize。目前，该公司在 IBM FlashSystem 上存储了超过 200 TB 的数据。
Tomasz Piętak 表示：“我们看到了迁移到 IBM FlashSystem 的巨大优势。由于闪存速度极快，我们能够将延迟从 3-5 毫秒减少到不到 1 毫秒，从而帮助客户缩短响应时间。更重要的是，新型存储阵列的 IOPS 处理能力远远超过前代产品。这些优势最终意味着，当客户的合同到期时，我们可以在续约时以相同甚至更低的费用为客户提供更高的性能。”
他继续指出：“除了速度之外，FlashSystem 的另一大优势是先进的虚拟化。我们使用 IBM Spectrum Virtualize 支持多种多样的功能，包括从压缩和卷复制到在不同物理设备之间移动存储卷。虚拟化解决方案使日常系统管理变得更加容易。在与 IBM Spectrum Virtualize 合作的基础上，我们目前正在寻求从 SAP HANA System Replication 切换到 IBM Geographically Dispersed Resiliency for Power Systems 解决方案。”
IBM 服务器和存储帮助 NTT DATA Business Solutions Poland 以更低的成本提供反应更迅速的客户服务，从而提升其产品和服务。例如，IBM PowerVC Virtualization Center 的自动化将配置新客户端系统的时间从两天缩短到了几个小时。
由于配置过程高度自动化，NTT DATA Business Solutions Poland 的 IT 团队节省了时间，可以将更多精力投入到其他活动中。通过缩减管理开销，公司在获得新客户时减少了雇用额外 IT 人员的需要。
Tomasz Piętak 表示：“IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 使我们能够以极具商业吸引力的价格提供出色的 SAP 解决方案和世界一流的 SLA。我们相信 IBM 解决方案将在未来几年继续满足客户的需求。
他继续说道，“例如，许多客户只使用了约 20% 的可用 CPU 性能。这告诉我们，IBM Power Systems 服务器的性能远远超出了我们目前的要求，因此我非常放心。”
Tomasz Piętak 总结道：“在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 上运行由 SAP HANA 支持的 SAP ERP，有助于 NTT DATA Business Solutions 降低运营成本，同时为客户提供更快、更灵活的服务，实现双赢。”
NTT DATA Business Solutions（ibm.com 外部链接）的前身是 itelligence，是国际领先的全方位服务供应商，专注于 SAP 部署，提供咨询、许可、应用管理服务、托管服务和专有行业解决方案。NTT DATA Business Solutions 在全球 25 个国家/地区拥有约 7000 名员工。
NTT DATA Business Solutions Poland（原 itelligence）在五个地区拥有 200 多名员工。公司曾荣获“客户友好型公司”证书和“国际质量奖”。2017 年，公司总销售额为 8270 万兹罗提（1960 万欧元）。
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