为了在竞争激烈的 IT 服务提供商市场中脱颖而出，NTT DATA Business Solutions Nordics 需要提供与众不同的产品。为了丰富 SAP 托管服务，该公司部署了 IBM® Power Systems 服务器和 IBM® FlashSystem 存储器，可在客户之间安全共享，有助于以极具吸引力的价格提供顶级性能和可靠性。
该公司部署了 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器，为运行在 SAP HANA 中的 SAP Business Warehouse 和 SAP Business Suite 客户提供增强的服务。
在风起云涌的 IT 服务提供商领域，开辟一个具有竞争力的利基市场对商业成功至关重要。市场上参与者众多，企业必须展现出超越对手的优势，才能赢得新客户并保持领先地位。
NTT DATA Business Solutions Nordics 是一家领先的 IT 服务提供商和长期的 SAP 合作伙伴，与来自北欧地区的客户合作，帮助管理和优化他们的 SAP 应用程序，其中许多应用程序在 SAP HANA 内存数据库中运行。该公司不断寻求改进其服务产品，以便让自己在竞争中脱颖而出。
NTT DATA Business Solutions Nordics 的 IT 和基础设施总监 Torben Prang 表示：“我们正在寻找一种硬件解决方案来支持客户的 SAP 应用程序，使我们在竞争中脱颖而出，给潜在客户留下深刻印象。我们希望提高性能和可用性方面的服务水平协议 (SLA)，同时削减运营成本，以降低费用并吸引新客户。我们需要一家真正了解 SAP 应用程序并能够满足客户高期望的供应商。”
NTT DATA Business Solutions Nordics 决定为客户增加一个选项，可以在 IBM Power Systems 服务器上运行由 SAP HANA 提供支持的托管 SAP Business Warehouse 以及由 SAP HANA 解决方案提供支持的 SAP Business Suite。该公司选择使用 IBM® POWER9（利用 IBM® PowerVM 进行的虚拟化），并决定在每台设备上运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统。
IBM PowerVM 提供的领先虚拟化技术使 NTT DATA Business Solutions Nordics 能够在每台物理服务器上安全运行多个客户端系统。因此，NTT DATA Business Solutions Nordics 可以利用较小的物理空间为其蓬勃发展的 SAP 托管服务业务提供支持，从而提高成本效益并减少管理费用。
Torben Prang 表示：“我们的许多客户在 SAP HANA 中生成大量数据，他们通过分析这些数据来获得洞察力并提高业务绩效。为了在满足 SLA 的同时适应不断增长的数据量，我们必须纵向扩展或横向扩展我们的容量。为了最大限度地减少我们的工作量和支出，我们决定通过投资额外的硬件来提高容量，IBM Power Systems 是我们的不二之选。”
Torben Prang 继续说道：“我们发现，在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 能带来真正的技术优势，这是其他供应商提供的服务器所无法比拟的。IBM Power Systems 能够极其稳定而出色地保持正常运行，并使我们无需购置和安装新物理服务器就能扩大容量，这对我们来说是极具吸引力的优点。”
为了配合新的 IBM Power Systems 服务器，NTT DATA Business Solutions Nordics 部署了两套 IBM FlashSystem 5000 全闪存存储系统。该存储解决方案使公司能够提供快速、简便的维护服务，让技术团队能够更灵活地开展工作，将更多时间用于增值任务。IBM Systems Lab Services 负责管理该公司新存储解决方案的实施，并对其技术团队进行系统培训。
Torben Prang 说：“我们一经安装了 IBM Power Systems 服务器后，选择 IBM FlashSystem 作为我们的存储解决方案就是一个顺理成章的决定。IBM FlashSystem 是真正的市场领导者，在整个堆栈中与一家供应商合作是非常有意义的。”
Torben Prang 说：“我们与 IBM 团队的合作非常愉快。我们与 IBM 已有多年的业务往来，了解他们兢兢业业的工作态度和无与伦比的技术专长。我们与他们的交流也非常顺畅，我们的客户经理非常专业，帮助我们尽可能顺利地完成了整个安装过程。我们感到 IBM 团队为项目的成功确实投入了大量的精力，而且 IBM Power 系统的实施要比其他大多数服务器容易得多。”
NTT DATA Business Solutions Nordics 发现，在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 存储系统上运行客户的 SAP 系统打开了新的销售机会大门，而这在以前是无法实现的。
NTT DATA Business Solutions Nordics 北欧管理服务销售总监 Dannie Lynge Havgaard 回忆道：“外包 IT 环境对于任何客户来说都是一个重大决定。您将关键业务系统交给第三方，因此您需要绝对确保它们能够平稳可靠地运行。”
Dannie Lynge Havgaard 继续说：“许多潜在客户认为第三方数据中心是一个黑盒子，这使得北欧地区的许多大公司在外包 SAP 环境时犹豫不决。我们发现，提供 IBM 基础设施改变了行业的游戏规则：其中许多公司多年来一直在 IBM 服务器和存储设备上运行 SAP 应用程序，对该技术的弹性和可靠性非常信任。能够告诉客户我们可以在 IBM 硬件上运行他们的 SAP 应用程序，这让他们感到非常放心，并帮助我们达成了原本不可能达成的交易。”
Dannie Lynge Havgaard 表示：“在这种环境下，IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 所支持的出色 SLA，往往是使我们做出有利决策并从竞争对手中脱颖而出的关键因素。”
通过为 SAP 托管部署 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem，NTT DATA Business Solutions Nordics 能够转变其能力，为客户提供更好的服务，同时降低成本。
Dannie Lynge Havgaard 表示：“使用 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 在多个方面对我们与客户的合作产生了重大影响。其中最重要的可能是，我们可以在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 上为由 SAP HANA 支持的 SAP 应用程序提供更高的性能和可用性。这使客户能够更快地运行关键 SAP 应用程序并为其业务增加更多价值。”
这家 IT 服务提供商与一家领先的运输制造商建立了最长久的客户关系。十多年前，NTT DATA Business Solutions Nordics 负责管理该公司 SAP Business Suite 应用程序的实施，此后一直为该客户提供 IT 服务。最近，该公司决定将其 SAP ERP 应用程序迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP HANA，以增强其分析能力。
这样做的成果非常显著。以前，该公司需要十个小时才能利用 SAP 系统为制造部门生成报告。在转向 SAP HANA 数据库和 IBM Power Systems 后，该公司可在 30 分钟内生成相同的报告，节省了 95% 的时间。
NTT DATA Business Solutions Nordics 还受益于 IBM Power Systems 的灵活性，以及该解决方案的低维护要求和新虚拟服务器配置的简易性，现在构建虚拟服务器的速度比以前快 60%。该公司还预计，与功耗、冷却和许可相关的运营成本将比其他供应商低 30%。
Dannie Lynge Havgaard 继续说道：“IBM Power Systems 的可扩展性意味着我们可以为单个客户设计虚拟服务器，并且极其细微的功能也可以进行定制。以前，我们必须创建一个具有固定（或静态或过度配置）内存的虚拟服务器。这一技术进步给客户带来了很大的好处，因为现在他们只需为自己所需的部分支付费用。”
Dannie Lynge Havgaard 表示：“与我们使用过的其他解决方案相比，IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 都更易于管理，这使我们的员工能够将更多的时间用于帮助客户。我们还可以在数小时内而不是数天或数周内提供新的虚拟服务器，因此我们的客户可以享受到反应迅速的服务，我们的技术团队也可以节省时间。”
在成功实施的基础上，NTT DATA Business Solutions Nordics 计划将更多客户在 SAP HANA 上运行的 SAP 应用程序迁移到 IBM Power Systems。此外，由于许多客户在较旧的数据库上运行 SAP 应用程序，该公司正在寻求将在其他数据库上运行的 SAP 应用程序迁移到 IBM Power Systems 上，以充分利用 IBM 服务器提供的优势。
该公司还在探索通过 IBM® Watson 将人工智能整合到其产品中的更多潜在优势。可能的解决方案包括使用机器学习的虚拟助理，在与客户、员工、合作伙伴和供应商的互动中负责日常任务。例如，虚拟助理可以帮助客户订购产品。这将减轻服务中心的负担并节省客户的时间。
Torben Prang 总结道：“部署 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 对我们的业务来说是一次变革，我们的产品不断增加，现在已经能够拓展新的市场，接触新的客户。我们期待与 IBM 合作进一步发展我们的能力，为更广泛的客户提供更好的服务。”
NTT DATA Business Solutions Nordics（ibm.com 外部链接），前身为 itelligence，是一家拥有超过 25 年经验的全球 SAP 白金合作伙伴。公司提供从咨询到实施和管理服务的所有服务，为客户的整个数字化转型提供支持。
作为 NTT DATA 集团的一部分，该公司拥有一个由全球 52 个国家/地区的 13,500 多名 SAP 专业人员组成的全球网络。在北欧地区，NTT DATA Business Solutions 在瑞典、挪威和丹麦设有分公司，在斯德哥尔摩、奥斯陆、保斯格伦、斯坎德堡、霍森斯、欧登塞和哥本哈根设有办事处。超过 500 名 NTT DATA Business Solutions 顾问为超过 300 名客户提供服务。
要了解有关在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行 SAP HANA 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴，或访问：ibm.com/power、ibm.com/power/sap-hana。
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