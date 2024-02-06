NTT DATA Business Solutions Nordics 决定为客户增加一个选项，可以在 IBM Power Systems 服务器上运行由 SAP HANA 提供支持的托管 SAP Business Warehouse 以及由 SAP HANA 解决方案提供支持的 SAP Business Suite。该公司选择使用 IBM® POWER9（利用 IBM® PowerVM 进行的虚拟化），并决定在每台设备上运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接）操作系统。

IBM PowerVM 提供的领先虚拟化技术使 NTT DATA Business Solutions Nordics 能够在每台物理服务器上安全运行多个客户端系统。因此，NTT DATA Business Solutions Nordics 可以利用较小的物理空间为其蓬勃发展的 SAP 托管服务业务提供支持，从而提高成本效益并减少管理费用。

Torben Prang 表示：“我们的许多客户在 SAP HANA 中生成大量数据，他们通过分析这些数据来获得洞察力并提高业务绩效。为了在满足 SLA 的同时适应不断增长的数据量，我们必须纵向扩展或横向扩展我们的容量。为了最大限度地减少我们的工作量和支出，我们决定通过投资额外的硬件来提高容量，IBM Power Systems 是我们的不二之选。”

Torben Prang 继续说道：“我们发现，在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 能带来真正的技术优势，这是其他供应商提供的服务器所无法比拟的。IBM Power Systems 能够极其稳定而出色地保持正常运行，并使我们无需购置和安装新物理服务器就能扩大容量，这对我们来说是极具吸引力的优点。”

为了配合新的 IBM Power Systems 服务器，NTT DATA Business Solutions Nordics 部署了两套 IBM FlashSystem 5000 全闪存存储系统。该存储解决方案使公司能够提供快速、简便的维护服务，让技术团队能够更灵活地开展工作，将更多时间用于增值任务。IBM Systems Lab Services 负责管理该公司新存储解决方案的实施，并对其技术团队进行系统培训。

Torben Prang 说：“我们一经安装了 IBM Power Systems 服务器后，选择 IBM FlashSystem 作为我们的存储解决方案就是一个顺理成章的决定。IBM FlashSystem 是真正的市场领导者，在整个堆栈中与一家供应商合作是非常有意义的。”

Torben Prang 说：“我们与 IBM 团队的合作非常愉快。我们与 IBM 已有多年的业务往来，了解他们兢兢业业的工作态度和无与伦比的技术专长。我们与他们的交流也非常顺畅，我们的客户经理非常专业，帮助我们尽可能顺利地完成了整个安装过程。我们感到 IBM 团队为项目的成功确实投入了大量的精力，而且 IBM Power 系统的实施要比其他大多数服务器容易得多。”