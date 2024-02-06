面对激烈的竞争和微薄的利润，每个组织都在寻找在市场上取得领先的方法。这就意味着要越来越多地利用数据来寻找提高收入、降低成本或简化业务流程的机会。例如，预测分析正被用于预测供应链中可能出现的问题并做好准备，而机器学习则可以帮助企业更好地锁定客户。

然而，企业在寻求洞察力时所需要分析的信息量正呈指数级增长。这就给运行底层基础设施的人员提出了一个问题：他们如何才能高效、经济地存储这些堆积如山的信息，又如何才能让业务用户快速访问这些信息？



马来西亚的 NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 通过提供咨询服务、IT 管理服务和技术支持，指导和支持企业进行数据驱动的数字化转型。它还开发在客户的 SAP ERP 和 SAP HANA 环境中运行的软件，帮助实现高效运营和快速洞察。



NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 数据中心服务全球托管服务主管 Sebastian Chia 表示：“要充分利用数据这一企业新的自然资源，企业需要正确的基础设施，尤其是正确的存储架构。我们的客户依赖我们为他们提供尖端的 IT 能力，使他们能够专注于业务目标。作为我们持续改进之旅的一部分，我们希望提高存储的性能和可扩展性。”

