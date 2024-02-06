马来西亚的 NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 为企业提供先进、灵活的 IT 服务，帮助企业努力跟上数字化转型的步伐。该公司使用 IBM® FlashSystem 存储解决方案提供超快速的数据存储，而且高度灵活、紧凑且高效，从而实现高性能，并且收费也极具竞争力。
NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 部署了 IBM FlashSystem 存储和 IBM® Power Systems 服务器，来支持 SAP ERP 和 SAP HANA、优化存储利用率并增强性能。
面对激烈的竞争和微薄的利润，每个组织都在寻找在市场上取得领先的方法。这就意味着要越来越多地利用数据来寻找提高收入、降低成本或简化业务流程的机会。例如，预测分析正被用于预测供应链中可能出现的问题并做好准备，而机器学习则可以帮助企业更好地锁定客户。
然而，企业在寻求洞察力时所需要分析的信息量正呈指数级增长。这就给运行底层基础设施的人员提出了一个问题：他们如何才能高效、经济地存储这些堆积如山的信息，又如何才能让业务用户快速访问这些信息？
马来西亚的 NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 通过提供咨询服务、IT 管理服务和技术支持，指导和支持企业进行数据驱动的数字化转型。它还开发在客户的 SAP ERP 和 SAP HANA 环境中运行的软件，帮助实现高效运营和快速洞察。
NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 数据中心服务全球托管服务主管 Sebastian Chia 表示：“要充分利用数据这一企业新的自然资源，企业需要正确的基础设施，尤其是正确的存储架构。我们的客户依赖我们为他们提供尖端的 IT 能力，使他们能够专注于业务目标。作为我们持续改进之旅的一部分，我们希望提高存储的性能和可扩展性。”
近十年来，NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 一直依赖 IBM Storage 解决方案来支持其在 IBM Power Systems 服务器上运行的服务。Chia 补充道：“我们在全球数据中心网络中使用了各种类型的存储，因此决定整合使用一家供应商提供的解决方案。当我们对不同的产品进行评估时，IBM 成为了显而易见的佼佼者：IBM Storage 产品组合包含了我们所需的各种功能，可以满足客户日益复杂的工作负载需求。”
最近，NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 选择 IBM FlashSystem 技术作为其新的战略存储平台。Chia 解释道：“随着 SAP HANA 的普及，IBM 全闪存存储成为理想的选择，确保客户极其快速地访问其 SAP 应用程序所产生的大量数据。”
作为最新存储更新的一部分，该公司实施了 IBM FlashSystem 解决方案，使其能够利用新功能，包括强大的内联数据压缩、重复数据删除、静态数据加密和 IBM® HyperSwap。
Chia 表示：“IBM FlashSystem 解决方案易于安装，使我们能够重新配置存储和管理数据的方式。使我们能够显著提高存储资源的利用率。静态加密功能帮助我们保护客户数据，而 HyperSwap 意味着我们可以提供极高的可用性。”
利用 IBM FlashSystem 技术，NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 显著减少了存储占地面积，同时保持了卓越的性能。
Chia 说：“采用 FlashSystem 后，我们的机架空间从需要多排减少到仅需一个 8U 机架。总体而言，在电源、冷却和维护方面的节省使存储成本降低了 80%。通过提高内部运营效率，我们可以保障利润，同时为客户提供极具竞争力的费用。”
随着监管合规性对客户来说日益成为挑战，静态数据加密能力已成为 NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 的关键差异化因素。Chia 解释说：“对于我们的许多客户来说，监管环境变得越来越复杂，我们必须提供服务帮助他们满足新的监管原则，例如欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)。”
IBM FlashSystem 解决方案的多功能性使 NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 能够满足广泛的客户需求，帮助公司保护和扩大其市场份额。
Chia 总结道："IBM FlashSystem 的性能、灵活性和效率帮助我们在提供高质量服务方面领先于竞争对手。FlashSystem 为我们提供了强大的存储基础，以支持我们的客户在数据日益驱动的世界中成长和发展。下一步，我们计划部署具有 12 个内核的最新一代 IBM Power System H924 服务器，这将为 SAP 应用程序提供更高的性能，更好地满足客户需求。”
NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd（ibm.com 外部链接）是国际领先的全方位服务提供商，专注于 SAP 部署，提供咨询、许可、应用管理服务、托管服务和专有行业解决方案。母公司 NTT DATA Business Solutions 在全球拥有约 11,000 名员工。NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd 是马来西亚子公司，总部位于雪兰莪州赛城。
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