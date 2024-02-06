Nowy Styl 在 IBM® LinuxONE 平台上整合了其 Oracle® Database 工作负载和 IFS ERP，将关键业务处理速度平均提高了 450%，并增加了安全性和灵活性层。Nowy Styl 与 IBM 合作伙伴 UpWare 合作，通过 IBM® FlashSystem 存储提高了 Oracle Database 性能，并利用 IBM 全球融资部加速部署。
通过部署 Oracle Database（该数据库部署在 LinuxONE 服务器上，该服务器在 SUSE Linux Enterprise Server（ibm.com 外部链接）上运行），并增加 IBM FlashSystem 存储，Nowy Styl 提高了系统速度和安全性，从而确保的性能的提升和业务的持续增长。
Nowy Styl 于 1992 年在波兰成立，最初只是一家办公椅制造商，而今已发展成为欧洲第三大办公和公共空间家具解决方案制造商。高水准的办公内饰设计、高效运营和现代化的生产设施，推动了公司快速成长。
除了有机增长外，Nowy Styl 还通过关键市场的战略收购进行扩张。从 2011 年开始，Nowy Styl 接手了一系列德国知名办公家具公司。现在，德国是该公司最大的单一市场。为了成为充满活力的土耳其市场的主要参与者，Nowy Styl 与土耳其一家生产和销售公司合作，获得了 50% 的所有权。Nowy Styl 还在重要的瑞士市场进行了收购。
Nowy Styl 为新办公楼、会议中心、电影院、体育场馆、音乐、体育和多功能设施提供家具。Nowy Styl 的客户包括 DS Smith、Honeywell、Deloitte 和 ABB 等跨国公司，卡托维兹波兰国家广播交响乐团和慕尼黑歌剧院等文化机构，以及 2012 年和 2016 年举办欧洲足球锦标赛的波兰和法国体育场。在目前为 2022 年卡塔尔世界杯建设的七个体育场中，有六个体育场使用 Nowy Styl 提供的座椅。
Nowy Styl 在 16 个国家/地区开展业务，向 70 多个国家/地区销售产品，其传统 IT 基础设施承担了越来越多的工作量，与许多其他快速发展的公司一样，这一基础设施是逐步构建的。该公司的 IT 占地面积不断扩展，包括多个分布式服务器，并且随着计算服务的业务需求增长，系统管理变得更具挑战性。
Nowy Styl 的 IT 副总监 Piotr Ziemiański 说道：“随着公司业务的发展，我们在性能方面遇到了很多问题。我们有更多的数据需要分析，系统需要更长的时间来处理报告，在某些情况下，人们无法获得做出正确决策所需的全部信息。”
冗长的数据处理时间影响了生产，这是公司最重要的运营业务之一。Ziemiański 说道：“我们的自动化生产线必须等待数据才能开始生产。这些延误也影响了我们的物流业务，使我们需要更多的时间准备装运产品。我们因此遇到了很多问题。”
公司的传统数据存储系统也存在性能问题。Ziemiański 说道：“我们的 Oracle Database 系统始终等待来自存储系统的数据。由于我们的旧存储系统无法对数据进行加密，因此还存在安全问题。”
当 Nowy Styl 的管理层要求 IT 部门提高系统性能时，他们开始寻找一种解决方案，既能解决性能问题，又能为系统的未来发展和升级做好准备。Ziemiański 说：“我们对所面临的挑战进行了全面分析，并制作了一份清单，列出市场上可以帮助我们的解决方案。因为我们与 IBM 之前合作过很多次，所以我们请他们为我们提供支持。”
经过深入分析后，Nowy Styl 选择与 IBM Systems Lab Services 的技术顾问合作，这些业内专家可以帮助设计、构建和实施 Linux® 解决方案以满足不断增长的业务需求，同时还可以帮助配置混合云基础架构以处理要求最苛刻的工作负载。
部署团队还包括位于华沙的 IBM 合作伙伴 UpWare，这是一家 IT 解决方案咨询公司，在复杂的系统迁移项目方面拥有深厚的专业知识。
作为该公司基础架构升级的一部分，IBM Systems Lab Services 部署了先进的服务器 LinuxONE Rockhopper II，并将其与 IBM FlashSystem 存储系统相结合，为基础架构的每一层提供更高水平的安全性。LinuxONE 还具有性能和工作负载隔离功能，这将使 Nowy Styl 能够扩大微服务的使用范围，并在与 Oracle Database 实例相同的系统上运行其他开源工作负载。
为了实现快速的分析环境配置，IBM Systems Lab Services 顾问还拥有部署“即服务”分析解决方案的经验。因此，新系统可以在几分钟内完成配置，而不是几小时或几天。
Lab Services 安装了 IBM FlashSystem 全闪存存储系统，以进一步增强 Nowy Styl 对其 Oracle Database 的性能优化。这些数据存储系统提供先进的功能，旨在最大限度地提高性能、数据保护和安全性。Ziemiański 说：“IBM FlashSystem 存储提供了高可用性，提高了系统的弹性，我们对此表示非常赞赏。”
借助 IBM FlashSystem 存储系统，Nowy Styl 还将拥有数据管理资源，以最大限度地利用其 IFS ERP 软件，特别是制造和供应链管理业务。
为了帮助其尽快开始硬件实施，Nowy Styl 委托 IBM 全球融资部提供付款计划，以帮助优化现金流，并使基础设施投资与当前和未来的业务需求保持一致。
Ziemiański 表示：“迁移过程遇到了一些挑战。但通过与 IBM Lab Services 合作，我们非常顺利地完成了实施过程。获得了非常好的性能效益。
通过部署 LinuxONE 服务器和 IBM FlashSystem 存储设备，Nowy Styl 的性能得到显著提高，关键业务处理速度平均提高了 450%。
性能改进的示例包括：
通过部署 IBM FlashSystem 存储来支持 Oracle Database，Nowy Styl 对数据安全也更有信心了。Ziemiański 说：“这种存储解决方案为我们提供了稳定性、快速访问数据的能力，以及因全面数据加密而带来的更高安全性。现在我们知道，我们的数据是安全的，而且平台可以快速访问数据。”
整合后的另一个好处是，Nowy Styl IT 基础设施的实际占地面积比以前的系统更小。部署 LinuxONE 带来的高效意味着，随着工作负载的增加，系统占地面积无需大幅增加。
在软件许可费用方面，LinuxONE 解决方案提供了节约成本的潜能。该系统旨在优化当前的软件许可结构。随着业务增长，即使工作量增加，Nowy Styl 也不需要购买更多软件许可。该系统还可灵活地为新项目部署现有许可证。
在 Nowy Styl 考虑将计算服务迁移到私有云的过程中，LinuxONE 系统将支持部署更多的软件容器和微服务。Ziemiański 表示：“我们的内部开发人员正在创建现代化的解决方案，为我们带来市场优势。我们认为，微服务改进了开发流程，并为我们提供了更大的灵活性和安全性。”
如今，Nowy Styl 受益于优化的 Oracle Database 性能和更多层次的系统安全。总体结果超出了最初的预期。但是，随着系统规模的扩大，处理工作量的增加，LinuxONE 整合将带来更大的效益。Ziemiański 说道：“这次迁移之后，我们的计算平台在未来将不再限制我们。我们将能够应对管理层给我们带来的挑战。”
Nowy Styl（ibm.com 外部链接）成立于 1992 年，总部位于波兰克罗斯诺，为 100 多个国家/地区提供家具解决方案。这家私营公司在欧洲城市设有 31 个展厅，并在世界各地设有许多其他经销商展厅。在波兰、德国、俄罗斯、瑞士、土耳其和乌克兰设有家具生产工厂。Nowy Styl 拥有 28 年的经验，2019 年收入达 4.61 亿欧元，在产品设计和制造技术方面获得了多项奖项，并被公认为波兰百强雇主之一。
IBM 合作伙伴UpWare（ibm.com 外部链接）总部位于波兰华沙，是一家综合 IT 解决方案提供商，专门为 IBM 提供 IT 基础架构项目。UpWare 还提供与数据中心、归档和备份系统、基础环境迁移和优化、安全分析、IT 资源监控、性能优化和开源解决方案相关的服务。UpWare 在 Oracle Database 迁移方面拥有丰富的经验，能够帮助客户在最短的时间内完成复杂的迁移过程，同时保持适当的安全级别。
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2021 年 7 月在美国制作。
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