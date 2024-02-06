Nowy Styl 于 1992 年在波兰成立，最初只是一家办公椅制造商，而今已发展成为欧洲第三大办公和公共空间家具解决方案制造商。高水准的办公内饰设计、高效运营和现代化的生产设施，推动了公司快速成长。

除了有机增长外，Nowy Styl 还通过关键市场的战略收购进行扩张。从 2011 年开始，Nowy Styl 接手了一系列德国知名办公家具公司。现在，德国是该公司最大的单一市场。为了成为充满活力的土耳其市场的主要参与者，Nowy Styl 与土耳其一家生产和销售公司合作，获得了 50% 的所有权。Nowy Styl 还在重要的瑞士市场进行了收购。



Nowy Styl 为新办公楼、会议中心、电影院、体育场馆、音乐、体育和多功能设施提供家具。Nowy Styl 的客户包括 DS Smith、Honeywell、Deloitte 和 ABB 等跨国公司，卡托维兹波兰国家广播交响乐团和慕尼黑歌剧院等文化机构，以及 2012 年和 2016 年举办欧洲足球锦标赛的波兰和法国体育场。在目前为 2022 年卡塔尔世界杯建设的七个体育场中，有六个体育场使用 Nowy Styl 提供的座椅。



Nowy Styl 在 16 个国家/地区开展业务，向 70 多个国家/地区销售产品，其传统 IT 基础设施承担了越来越多的工作量，与许多其他快速发展的公司一样，这一基础设施是逐步构建的。该公司的 IT 占地面积不断扩展，包括多个分布式服务器，并且随着计算服务的业务需求增长，系统管理变得更具挑战性。



Nowy Styl 的 IT 副总监 Piotr Ziemiański 说道：“随着公司业务的发展，我们在性能方面遇到了很多问题。我们有更多的数据需要分析，系统需要更长的时间来处理报告，在某些情况下，人们无法获得做出正确决策所需的全部信息。”



冗长的数据处理时间影响了生产，这是公司最重要的运营业务之一。Ziemiański 说道：“我们的自动化生产线必须等待数据才能开始生产。这些延误也影响了我们的物流业务，使我们需要更多的时间准备装运产品。我们因此遇到了很多问题。”



公司的传统数据存储系统也存在性能问题。Ziemiański 说道：“我们的 Oracle Database 系统始终等待来自存储系统的数据。由于我们的旧存储系统无法对数据进行加密，因此还存在安全问题。”



当 Nowy Styl 的管理层要求 IT 部门提高系统性能时，他们开始寻找一种解决方案，既能解决性能问题，又能为系统的未来发展和升级做好准备。Ziemiański 说：“我们对所面临的挑战进行了全面分析，并制作了一份清单，列出市场上可以帮助我们的解决方案。因为我们与 IBM 之前合作过很多次，所以我们请他们为我们提供支持。”

