NITORI Co., Ltd. (Nitori) 作为日本室内设计行业的领先企业，凭借最初的“制造、物流和零售”SPA 模式在竞争对手中脱颖而出。最近，该公司实现了连续第 31 年的收入和收益增长。客户可以在该公司超过 523 家门店的全球网络（包括位于中国台湾、中国大陆和美国的 56 家门店）及其网上商店 Nitori-Net 中浏览和购买各种家居装饰和家居时尚产品。



Nitori 不断完善自身的配送系统和 IT 系统，以便高效、快速地将产品运送到日本各地的门店和客户手中，同时降低产品的存储成本。例如，从 1980 年实施业界第一个自动化多层仓库开始，Nitori 开发了自己独特的库存控制和产品稳定供应系统。如今，Nitori 可安排将产品从海外工厂运输到海外配送中心，通过招标流程和海关手续订购到日本的国际集装箱服务，安排将集装箱从集装箱堆场运输到日本配送中心，然后将产品交付到门店和客户手中。期间涉及的所有系统均由 Nitori 开发和运营。



公司必须在后台协调一系列复杂的国际化设计、制造和物流运营。例如，一家 Nitori 门店可能需要确认某件特定商品可以从越南的工厂运送到东京的某个仓库，这需要多家子公司和合作伙伴公司之间数十个国际和国内流程的无缝相互作用。如果店内员工无法在几分钟内承诺交货日期，Nitori 可能会失去销售机会。



十多年来，Nitori 一直依靠在 IBM AIX 和 IBM Power Systems 上的 Oracle Database 上运行的自行开发的应用程序来确保这些流程平稳、准确、可靠地运行。但是，企业要为进一步发展做准备，显然需要更高的性能和容量。



NITORI Co., Ltd. 的 Toshinori Arai 评论道：“Nitori 计划到 2022 年坐拥 1,000 家门店，特别是要在中国和美国扩大市场，预计年收入将增加 100 亿美元。我们面临的最大战略挑战是如何增设符合当地市场需求的海外门店。但放之四海而皆准的一点是：需要为客户提供快速、可靠、值得信赖的服务，建立对 Nitori 品牌的忠诚度。”



该公司的现有硬件已经使用了五年，虽然为 Nitori 提供了出色的服务，但期间业务的快速扩张使服务器能力达到了设计的极限。随着传统春季销售高峰即将到来，Nitori 需要在极短的时间内进行升级。

