日本家具专家 Nitori 提出了能让业务翻倍的宏大计划。公司知道，现有系统无法应对未来的工作量。在春季销售高峰即将来临之际，他们需要提前准备好可扩展性更高的解决方案。IBM® Power Systems E980 和 IBM DS8886F 可提供当前和未来所需的性能、可扩展性、可靠性和灵活性。
NITORI 与 IBM Systems Lab Services 合作部署了三台配备 IBM® POWER9 处理器的 IBM Power System E980 服务器，用于运行 Oracle 数据库以及在 IBM® AIX 内部开发的专用应用程序。
NITORI Co., Ltd. (Nitori) 作为日本室内设计行业的领先企业，凭借最初的“制造、物流和零售”SPA 模式在竞争对手中脱颖而出。最近，该公司实现了连续第 31 年的收入和收益增长。客户可以在该公司超过 523 家门店的全球网络（包括位于中国台湾、中国大陆和美国的 56 家门店）及其网上商店 Nitori-Net 中浏览和购买各种家居装饰和家居时尚产品。
Nitori 不断完善自身的配送系统和 IT 系统，以便高效、快速地将产品运送到日本各地的门店和客户手中，同时降低产品的存储成本。例如，从 1980 年实施业界第一个自动化多层仓库开始，Nitori 开发了自己独特的库存控制和产品稳定供应系统。如今，Nitori 可安排将产品从海外工厂运输到海外配送中心，通过招标流程和海关手续订购到日本的国际集装箱服务，安排将集装箱从集装箱堆场运输到日本配送中心，然后将产品交付到门店和客户手中。期间涉及的所有系统均由 Nitori 开发和运营。
公司必须在后台协调一系列复杂的国际化设计、制造和物流运营。例如，一家 Nitori 门店可能需要确认某件特定商品可以从越南的工厂运送到东京的某个仓库，这需要多家子公司和合作伙伴公司之间数十个国际和国内流程的无缝相互作用。如果店内员工无法在几分钟内承诺交货日期，Nitori 可能会失去销售机会。
十多年来，Nitori 一直依靠在 IBM AIX 和 IBM Power Systems 上的 Oracle Database 上运行的自行开发的应用程序来确保这些流程平稳、准确、可靠地运行。但是，企业要为进一步发展做准备，显然需要更高的性能和容量。
NITORI Co., Ltd. 的 Toshinori Arai 评论道：“Nitori 计划到 2022 年坐拥 1,000 家门店，特别是要在中国和美国扩大市场，预计年收入将增加 100 亿美元。我们面临的最大战略挑战是如何增设符合当地市场需求的海外门店。但放之四海而皆准的一点是：需要为客户提供快速、可靠、值得信赖的服务，建立对 Nitori 品牌的忠诚度。”
该公司的现有硬件已经使用了五年，虽然为 Nitori 提供了出色的服务，但期间业务的快速扩张使服务器能力达到了设计的极限。随着传统春季销售高峰即将到来，Nitori 需要在极短的时间内进行升级。
Nitori 与 IBM 合作，选择部署搭载 POWER9 处理器的 IBM Power System E980，以运行支持规划、制造、财务、物流、销售、营销和客户服务的任务关键型系统。Power System E980 能够扩展到 192 个 POWER9 处理器内核和 64 TB 内存，不仅可以应对即将到来的春季销售高峰，还能为未来几年的业务快速增长留出充足空间。
为了确保公司能够满足新型 Power Systems 服务器对任务关键型数据的极大需求，Nitori 将其现有 IBM DS8000 存储迁移到全闪存 IBM DS8886F，以提高吞吐量和性能，增强迁移功能。Nitori 还将其存储区域网络 (SAN) 的性能从 8Gbps 提高到 16Gbps。
Arai 先生表示：“IBM Power System E980 对 Nitori 来说是一个非常灵活的选择，因为我们知道我们可以在不中断的情况下将数据传输到新的存储空间。由于即将迎来需求激增，我们需要快速提高产能，而继续使用 IBM Power Systems，我们能够在风险极低的情况下完成转型，并具有巨大的未来增长潜力。”
Nitori 目前正在 IBM Systems Lab Services 的持续支持下，将其应用程序和 Oracle 数据库迁移到 Power System E980。
NITORI Co., Ltd. 的 Tomoyuki Sano 表示：“当我们将 IBM Power Systems 与其他领先竞争者进行比较时，我们发现我们可以通过 E980 实现所需的性能，而无需进行任何特殊调整，而其他平台则需要进行大量调整。多年来我们一直使用 Power Systems，没有出现任何可靠性或安全性问题，因此我们很高兴能够继续使用该平台。”
对于像 Nitori 这样以客户为导向的企业来说，一流的服务是建立和维持忠诚度的关键。IBM Power Systems 为规划、财务、物流和销售领域中最关键的流程提供支持，利用 IBM Power Systems，Nitori 便拥有了稳定、高性能且高度可扩展的平台，以支持面向客户的运营。
Arai 先生表示："由于我们处理从生产到交付的一系列复杂流程，因此随时拥有清晰的数据视图至关重要。IBM Power Systems 始终能提供较高的可用性，确保我们能够履行对客户的承诺。”
根据所执行测试的情况，Nitori 相信新的 IBM Power System E980 将能够应对春季高峰期预期的销量激增。NITORI Co., Ltd. 的 Norihiro Takeoka 说：“虽然我们仍在努力完成迁移，但过去使用 IBM Power Systems 的经验足以让我们相信，新服务器可以满足我们的需求。作为一个大型平台，Power Systems 对于 Nitori 来说一直非常可靠。利用 IBM PowerVM 虚拟化技术，我们可以非常灵活地增加或减少内存和处理资源，而不会造成任何中断，这样我们便能够保持恰好满足需求的状态。”
Nitori 将生产和非生产（测试、开发）工作负载整合到同一系统上。如果公司想要运行性能测试，它可以动态、临时地向测试环境分配与生产环境所用的相同数量的 CPU 和内存资源。如果随着业务的增长，生产工作负载需要更多资源，Nitori 可以将 Power Systems 服务器扩展至每台 192 个核心。
展望未来，考虑到其在全球开设 1,000 家门店的计划，Nitori 还发现了与 IBM 开展更广泛合作所带来的价值。Tomoyuki Sano 表示：“未来几年，Nitori 将成长为一家规模更大的公司，因此，能够在全球范围内扩展以便与我们合作的合作伙伴数量将会减少。显然，IBM 拥有许多大型的全球参考客户，因此我们很高兴他们可以提供资源来满足我们不断增长的需求。IBM 无疑是 Nitori 值得信赖的顾问，而且这种关系是互惠互利的。当我们基于 Power System E980 和 DS8886F 构建新环境时，我们期待后续共同努力，实现双赢。”
NITORI Co., Ltd. （ibm.com 外部链接）以其独创的家具和家居用品的“制造、物流和零售”SPA 模式而闻名。NITORI 秉承“自给自足”的原则，开发了独特的库存控制和产品稳定供应系统，使公司能够及时、直接地向客户交付产品。截至 2018 年 2 月，该公司拥有 24,816 名员工，并通过全球超过 523 家零售店（包括位于中国台湾、中国大陆和美国的 56 家门店）及其网上商店 Nitori-Net 提供各种各样的产品。
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