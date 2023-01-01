“我们非常高兴地看到对象存储支持表存储和开放表及数据格式。下一代 Db2 Warehouse 不仅对现有的 IIAS 客户非常强大，而且对一直遭受性能和成本困扰的客户来说也非常强大，因为我们看到了 BI 用例的性价比改进。我们还期待与 watsonx.data 集成以实现多个用例，并优化性能和成本效率。”
Keishi Muira
数据与分析部门技术软件（数据库）销售经理
NI+C
“我们看到许多日本客户使用 Netezza 和 Db2。他们欣赏 IBM 的专有技术，但同时，开放性和成本效益至关重要。watsonx.data 将极大地造福这些客户。Watsonx.data 的简单易用令我们感到十分意外。我们还发现许多客户出于数据保密考量，需要维持本地部署。watsonx.data 兼具托管服务和软件两种形式，从数据重力的角度而言，这种混合云策略对于日本市场极为重要。我们期待与其他第三方供应商解决方案进行更多的整合和合作。”
Katsuyuki Kajiwara
数据与分析部门技术软件销售经理
NI+C
Nippon Information and Communication Corporation (NI+C)（ibm.com 外部链接）成立于 1985 年，是日本的网络系统集成商和领先的电子数据交换 (EDI) 提供商。该公司利用尖端信息和通信技术的力量为社会发展做出贡献。
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