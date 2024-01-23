当 NexJ Health、Call&Check Limited 和英国邮政服务机构获得英国内政部的资助，创建外联计划来帮助独居老人时，他们必须克服一些技术障碍。具体来说，NexJ Health 需要可靠、安全的本地基础架构来启动 Call&Check 计划。IBM Cloud® 帮助实现了这一点，而且可以提供更多服务。
作为英国解决孤独问题的公共卫生倡议的一部分，NexJ Health Inc. 和 Call&Check Limited 让英国邮政工作人员与独居老年公民结对。该解决方案需要采用弹性的虚拟基础架构。
NexJ Health 选择 IBM Cloud 为 Call&Check 计划提供基础架构。该解决方案专为数据安全而设计，提供本地数据驻留以及文件和对象存储功能。
2018 年 1 月，英国政府制定了解决英国孤独问题的战略。该战略旨在在瞬息万变、日益数字化的环境下，加强公民之间的社交联系。战略重点关注政府在解决孤独问题方面可以发挥的作用，以及个人和社区在加强社区建设和邻里之间互动交流方面的作用。
随着这一战略的宣布，英国政府承认，越来越多的证据表明，孤独问题会对公众健康产生严重的破坏性影响。
这种影响在老年人口中最为明显。可悲的是，随着年龄增长，社交圈开始缩小，许多老年人发现自己在健康状况开始恶化的同时，也变得越来越孤独。尽管有许多计划旨在帮助老年人抱团互助，但其中有些住所较为偏僻，往往不知道这些计划，即使知道，但苦于交通不便，也难以成行。对于这些应该受到重视的弱势人群来说，即使是与外界人员短暂接触，也会产生很大的影响。
英国孤独大臣负责号召公民参与这些计划，无论是通过医生还是生活中经常接触到的其他人员。Call & Check 计划的用武之地就在于此。通过与当地邮政服务机构和 Call&Check Limited 合作，NexJ Health 寻求利用现有的基础架构、值得信赖的熟面孔以及熟悉的制服，帮助独居老人重新回到社会的怀抱。
NexJ Health 创始人兼执行主席 William M. Tatham 解释道：“这种模式的优势之一，是邮政工作人员最受大家信任，尤其是如果您是老年人的话。大家对邮差一般都很熟悉。他们经过附近的街道，到了你家门口，手上拿着挂号邮件用的数字终端。”
授权邮政工作人员每周两次看望老年顾客，这种做法似乎顺理成章，也是解决孤独问题的理想方式。NexJ Connected Wellness（NexJ Health 独特的虚拟护理平台）非常适合此类计划。该软件会询问有关情绪、医疗问题和社交需求等方面的五个基本问题，从而帮助了解老人的健康状况，以及需要提供哪些支持。然后根据回答联系老人的家人、初级保健医生和其他社区人员提供相应的帮助。对于 Call&Check 计划，邮政工作人员只需用手持设备记录参与者的回答，Connected Wellness 会负责剩下的工作。
但事实证明，建立同时满足英国邮政服务机构和英国卫生部要求的基础架构绝非易事。
NexJ Health 选择 IBM Cloud 基础架构即服务 (IaaS) 平台来支持首次 Call&Check 服务。该服务由团队在泽西岛、新马尔登、惠特比和利物浦推出，作为英国政府内政部资助的 Safe&Connected 项目的一部分。该公司在伦敦的 IBM Cloud 上配置了本地堆栈，以确保本地数据驻留符合邮政和医疗保健要求。由于 NexJ Health 的大部分业务都在 IBM Cloud 上运行，因此部署该解决方案非常简单。Tatham 说：“我们能够非常快速地启动 IBM Cloud 解决方案，并且能够将运行手册配置为与我们在加拿大的部署相同且并行。我们可以配置每项必须完成的任务，而无需改变技术堆栈。”
他表示，唯一复杂的是要确保符合各种法规。其中包括欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 以及符合 ISO 27001 要求的隐私、安全和管理控制。Tier IV IBM 基础架构还促进了多重防火墙、强密码以及静态和传输中的数据加密等多种安全措施。
除了 IaaS 基础外，该解决方案还具有 IBM Cloud Block Storage，可以为 NexJ Health 提供由闪存支持的因特网小型计算机系统接口 (iSCSI)、透明加密和自动快照。IBM Cloud Object Storage 通过存储加密备份也发挥了关键作用。
在所有这些安全和弹性措施到位后，该解决方案推出后取得了巨大成功。在 NexJ Health 进行测试的新马尔登、惠特比和利物浦，93% 的参与者同意或强烈同意他们重视邮政工作人员上门看望，并对该计划感到满意。邮政工作人员知道自己在帮助同胞后都很高兴，老年参与者也非常期待他们每周上门看望。有人说：“他们来看望我，我很欣慰。如果真的发生了什么，有他们在，我会比较放心。”
凭借可快速扩展的 IBM Cloud 的支持，Call&Check 计划正在英国和其他地区顺利扩展。NexJ Health 目前在加拿大、美国、英国、新加坡和澳大利亚都有 IBM Cloud 实例。该计划可能采取几个不同的方向。Tatham 解释说：“老年人体弱多病，特别需要在保证安全的前提下在家中独自静养。NexJ 平台的 Call&Check 计划可以将这些不同的社区服务整合为一套无缝衔接的上门和虚拟服务。这些创新服务以以人为本的模式跨越健康和社会护理领域。这些服务在泽西岛上推出的规模和范围将成为全球应用的典范。”
Call&Check 的理念也引起了世界各地的兴趣。Tatham 表示，在 NexJ Health 所在的多伦多，大约 30% 前来接受急症护理的患者都是出于预防目的。他认为，在 IBM® 的帮助下，Call&Check 或类似计划或许能帮助减少这一数字。“该解决方案与 IBM 规模更大的云大脑相结合，可以捕获动作/交互响应和结果。系统会根据之前的回答提示提出不同的问题。该解决方案与 NexJ Health 用于慢性病预防和管理的虚拟护理计划相结合，在改善整个社区的工作成果方面具有巨大潜力，”他说。
无论解决方案朝哪个方向发展，Tatham 及其团队都相信，借助 IBM Cloud IaaS 平台，他们的基础架构需求将得到满足，并期待继续与 IBM Cloud 保持步调一致。“IBM Cloud 为 NexJ Connected Wellness 提供了强有力的支持，以一次一名邮政工作人员上门看望的模式帮助实现医疗保健转型，”Tatham 总结道。
NexJ Health（链接位于 IBM 外部）是虚拟护理解决方案提供商，致力于让患者参与慢性病预防和管理。NexJ Health 帮助患者在家人、朋友和医疗保健专业人员的支持下，积极参与管理自己的慢性病。该公司通过 NexJ Connected Wellness 吸引患者参与，帮助实现医疗保健的五重目标：改善患者体验、改善人群健康、降低人均护理成本、提高提供者满意度、提高业务效率。
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2020 年 5 月在美国制作。
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