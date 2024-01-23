NexJ Health Inc.

2018 年 1 月，英国政府制定了解决英国孤独问题的战略。该战略旨在在瞬息万变、日益数字化的环境下，加强公民之间的社交联系。战略重点关注政府在解决孤独问题方面可以发挥的作用，以及个人和社区在加强社区建设和邻里之间互动交流方面的作用。

随着这一战略的宣布，英国政府承认，越来越多的证据表明，孤独问题会对公众健康产生严重的破坏性影响。



这种影响在老年人口中最为明显。可悲的是，随着年龄增长，社交圈开始缩小，许多老年人发现自己在健康状况开始恶化的同时，也变得越来越孤独。尽管有许多计划旨在帮助老年人抱团互助，但其中有些住所较为偏僻，往往不知道这些计划，即使知道，但苦于交通不便，也难以成行。对于这些应该受到重视的弱势人群来说，即使是与外界人员短暂接触，也会产生很大的影响。



英国孤独大臣负责号召公民参与这些计划，无论是通过医生还是生活中经常接触到的其他人员。Call & Check 计划的用武之地就在于此。通过与当地邮政服务机构和 Call&Check Limited 合作，NexJ Health 寻求利用现有的基础架构、值得信赖的熟面孔以及熟悉的制服，帮助独居老人重新回到社会的怀抱。



NexJ Health 创始人兼执行主席 William M. Tatham 解释道：“这种模式的优势之一，是邮政工作人员最受大家信任，尤其是如果您是老年人的话。大家对邮差一般都很熟悉。他们经过附近的街道，到了你家门口，手上拿着挂号邮件用的数字终端。”



授权邮政工作人员每周两次看望老年顾客，这种做法似乎顺理成章，也是解决孤独问题的理想方式。NexJ Connected Wellness（NexJ Health 独特的虚拟护理平台）非常适合此类计划。该软件会询问有关情绪、医疗问题和社交需求等方面的五个基本问题，从而帮助了解老人的健康状况，以及需要提供哪些支持。然后根据回答联系老人的家人、初级保健医生和其他社区人员提供相应的帮助。对于 Call&Check 计划，邮政工作人员只需用手持设备记录参与者的回答，Connected Wellness 会负责剩下的工作。



但事实证明，建立同时满足英国邮政服务机构和英国卫生部要求的基础架构绝非易事。

