新泽西州社区事务部 (DCA) 和新泽西州公用事业委员会 (NJBPU) 是州立机构，旨在向地方政府、社区发展组织、企业和居民提供行政指导、财政支持和技术援助。

这两个机构采用手动、纸质和分散的流程，体系独立且无法互通。这一效率低下的问题使福利申请评估流程变得过于复杂，而福利审批所需的时间也超出预期。由于指导不明确和访问受限，居民往往难以充分享受这些服务。

该部门寻求对其居民和家庭的全面了解，获得一种“数据拼图”，以简化福利的申请、裁定和管理并使之现代化。更详细地说，该机构希望建立一个新的门户，集成客户关系管理 (CRM) 系统、居民、新泽西州 DCA 裁决者、公用事业供应商、社区组织 (CBO) 和其他利益相关者使用的报告和仪表板。