在需要的时间和地点提供帮助
新泽西州社区事务部和 IBM Consulting 通过无缝裁决加快获取政府福利的速度
城市住宅建筑
多个系统。多个来源。

新泽西州社区事务部 (DCA) 和新泽西州公用事业委员会 (NJBPU) 是州立机构，旨在向地方政府、社区发展组织、企业和居民提供行政指导、财政支持和技术援助。

这两个机构采用手动、纸质和分散的流程，体系独立且无法互通。这一效率低下的问题使福利申请评估流程变得过于复杂，而福利审批所需的时间也超出预期。由于指导不明确和访问受限，居民往往难以充分享受这些服务。

该部门寻求对其居民和家庭的全面了解，获得一种“数据拼图”，以简化福利的申请、裁定和管理并使之现代化。更详细地说，该机构希望建立一个新的门户，集成客户关系管理 (CRM) 系统、居民、新泽西州 DCA 裁决者、公用事业供应商、社区组织 (CBO) 和其他利益相关者使用的报告和仪表板。
60% 缩短居民完成 USFHEA 申请的平均时间 88% 缩短裁定时间
IBM 团队为 NJDCA 配置了一个解决方案，可大大减少处理公用事业援助申请的时间，从而更快地向新泽西州的家庭和居民提供援助，提高他们的财务安全和生活质量。 John Harrison, 社区事务部处长 信息技术
统一门户

IBM Consulting、新泽西州 DCA 和 NJBPU 联手打造了公用事业援助计划 (UAP) 门户网站。该网站简化了几个州立计划的管理，即：

  • 州资助的普遍服务基金 (USF) 计划和联邦资助的家庭能源援助计划 （USFHEA），为新泽西州中低收入居民的供暖和制冷费用提供经济援助。​
  • 气候援助计划 (WAP) 为低收入家庭提供联邦政府资助的能源效率改善服务。
  • 含铅涂料危害援助计划 (LRAP) 可解决含铅涂料造成的危害。

IBM 还创建了门户网站来推进临时计划：

  • 美国救援计划 (ARP)
  • 低收入家庭用水援助计划 (LIHWAP)

作为 IBM Consulting for Microsoft 项目的一部分，IBM 团队应用 IBM 设计思维方法设计了一个解决方案，用于提供统一的案例管理以及：

  • 居民自助服务。使用 Microsoft Power Pages 创建用户友好型门户网站，提供在线申请指南和快速数据导入，以加快提交速度
  • 案例管理。增强 Microsoft Power Platform 的功能，以加快申请处理速度，从而提升福利发放的效能
  • 文档自动化。依靠 Microsoft Azure AI Document Intelligence 审核所需文档从并中提取关键数据
  • 单一可信信息源。创建以安全性为中心并托管在 Microsoft Azure 云上的统一数据、文档、报告和宣传源
  • 湖仓一体。将各种系统和 NJBPU 数据源统一到 Microsoft Azure Databricks 支持的综合数据湖中
  • 消费。提供与 Microsoft Power BI 搭配使用的强大实时分析工具

IBM Consulting 交付团队还使用融入生成式 AI 的平台 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation（由 IBM watsonx 构建），创建关键项目支持材料、内部工作流和项目管理文档。该解决方案提高了准确性，并促成了更快、更明智的决策。
改变生活的效率

UAP 门户为居民和 DCA 裁定人员提供颠覆性的体验。其结果是更快、更准确地处理福利，包括：

  • 通过扩大宣传范围、提升访问度和便利性，居民可以在家中完成自助申请。
    • 平均缩短居民完成 USFHEA 申请的时间 60%
  • 裁定时间减少 88%
  • UAP 的推行率提高了 4 倍
  • 实施可重复使用的集中式框架，无缝创建创新程序，并在不同的应用程序之间高效提取数据和文档，进一步完善居民及其家庭的数据拼图
    • 为 WAP 和 LRAP 添加了 2 个最新程序
    • 重复使用 USFHEA 数据和文档，可以将这些数据和文档用于创建 LIHWAP、LRAP 和 WAP 申请，反之亦然
    • 增强面向居民及其家庭的数据洞察分析，以提供更多福利
  • 创建对商业智能仪表板和报告工具的访问权限，执行对援助项目的深度洞察和分析，并赋能 DCA 及其利益相关者，以便更快地部署和裁定未来的计划

IBM 团队为 NJDCA 配置了一个解决方案，可大大减少处理公用事业援助申请的时间，从而更快地为新泽西州的家庭和居民提供援助，提高他们的财务安全和生活质量。”John Harrison，社区事务部信息技术处长

展望未来，IBM Consulting 计划将生成式 AI 功能直接与 UAP 门户网站集成。借助 Microsoft Copilot Studio，IBM 团队将开发 agentic AI，以更好地解答问题并根据既定政策评估申请。
新泽西州社区事务部徽标
关于新泽西州社区事务部

新泽西州 DCA 是一个州立机构，旨在为地方政府、社区发展组织、企业和个人提供行政指导、财政支持和技术援助，以提高新泽西州民众的生活质量。该组织提供应对公众关心问题的计划和服务，包括消防和建筑安全、住房建设、社区规划和发展以及地方政府管理和财政。

 解决方案组件 IBM Consulting IBM Consulting Advantage for Cloud Transformations IBM Consulting 为 Microsoft 提供咨询服务
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。