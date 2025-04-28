新泽西州社区事务部 (DCA) 和新泽西州公用事业委员会 (NJBPU) 是州立机构，旨在向地方政府、社区发展组织、企业和居民提供行政指导、财政支持和技术援助。
这两个机构采用手动、纸质和分散的流程，体系独立且无法互通。这一效率低下的问题使福利申请评估流程变得过于复杂，而福利审批所需的时间也超出预期。由于指导不明确和访问受限，居民往往难以充分享受这些服务。
该部门寻求对其居民和家庭的全面了解，获得一种“数据拼图”，以简化福利的申请、裁定和管理并使之现代化。更详细地说，该机构希望建立一个新的门户，集成客户关系管理 (CRM) 系统、居民、新泽西州 DCA 裁决者、公用事业供应商、社区组织 (CBO) 和其他利益相关者使用的报告和仪表板。
IBM Consulting、新泽西州 DCA 和 NJBPU 联手打造了公用事业援助计划 (UAP) 门户网站。该网站简化了几个州立计划的管理，即：
IBM 还创建了门户网站来推进临时计划：
作为 IBM Consulting for Microsoft 项目的一部分，IBM 团队应用 IBM 设计思维方法设计了一个解决方案，用于提供统一的案例管理以及：
IBM Consulting 交付团队还使用融入生成式 AI 的平台 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation（由 IBM watsonx 构建），创建关键项目支持材料、内部工作流和项目管理文档。该解决方案提高了准确性，并促成了更快、更明智的决策。
UAP 门户为居民和 DCA 裁定人员提供颠覆性的体验。其结果是更快、更准确地处理福利，包括：
IBM 团队为 NJDCA 配置了一个解决方案，可大大减少处理公用事业援助申请的时间，从而更快地为新泽西州的家庭和居民提供援助，提高他们的财务安全和生活质量。”John Harrison，社区事务部信息技术处长
展望未来，IBM Consulting 计划将生成式 AI 功能直接与 UAP 门户网站集成。借助 Microsoft Copilot Studio，IBM 团队将开发 agentic AI，以更好地解答问题并根据既定政策评估申请。
新泽西州 DCA 是一个州立机构，旨在为地方政府、社区发展组织、企业和个人提供行政指导、财政支持和技术援助，以提高新泽西州民众的生活质量。该组织提供应对公众关心问题的计划和服务，包括消防和建筑安全、住房建设、社区规划和发展以及地方政府管理和财政。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。