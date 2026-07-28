自动化身份治理提升员工队伍灵活性

一家领先的公共部门银行曾依赖手动、基于文件的流程来管理员工和供应商身份，这导致了延迟、不一致和更高的运营风险。HRMS 和 Active Directory 的更新依赖于员工个人手动创建、修改和禁用账户，这种方式既耗时又容易出错。

新员工入职往往需要长达两周时间，在此期间员工无法及时访问必要的应用程序。供应商身份通过平面文件管理，造成了治理缺口，对“谁在访问什么”的可见性也十分有限。这种碎片化的设置还导致难以执行安全策略、满足合规要求以及生成审计就绪的报告。

应用程序团队背负着管理不同认证方法的重担，而员工则受困于多次登录和不一致的访问体验。随着该银行加快数字化进程，它需要一种现代化的身份和访问管理解决方案，能够在不增加复杂性的前提下，实现自动化、统一认证、稳健治理和更强的安全性。