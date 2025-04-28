Navigator Gas 运营着全球最大的灵便型液化气运输船队，在保持全球供应链能源流动方面发挥着重要作用。该公司自 2013 年在纽约证券交易所 (NYSE) 上市以来，面临着严格的财务审计和监管合规要求。2021 年 Navigator Gas 与 Ultragas ApS 合并后，不仅公司的船队规模翻了一番，其治理、风险和合规 (GRC) 要求也变得更加复杂。

结果，该公司的审计团队疲于奔命。为了减轻审计专家的压力并帮助他们更有效地工作，Navigator Gas 寻找一种自动化、可扩展、适应性强的解决方案来简化 GRC 流程。

Navigator Gas 集团风险与保证主管 Atif Yaqoob 解释说：“我们在各个市场面临着越来越大的监管压力，同时仍然必须管理我们现有的美国证券交易委员会萨班斯-奥克斯利法案的合规性。很明显，我们需要一个强大的 GRC 平台来减轻我们商业团队的压力并保持领先地位。”