Navigator Gas 运营着全球最大的灵便型液化气运输船队，在保持全球供应链能源流动方面发挥着重要作用。该公司自 2013 年在纽约证券交易所 (NYSE) 上市以来，面临着严格的财务审计和监管合规要求。2021 年 Navigator Gas 与 Ultragas ApS 合并后，不仅公司的船队规模翻了一番，其治理、风险和合规 (GRC) 要求也变得更加复杂。
结果，该公司的审计团队疲于奔命。为了减轻审计专家的压力并帮助他们更有效地工作，Navigator Gas 寻找一种自动化、可扩展、适应性强的解决方案来简化 GRC 流程。
Navigator Gas 集团风险与保证主管 Atif Yaqoob 解释说：“我们在各个市场面临着越来越大的监管压力，同时仍然必须管理我们现有的美国证券交易委员会萨班斯-奥克斯利法案的合规性。很明显，我们需要一个强大的 GRC 平台来减轻我们商业团队的压力并保持领先地位。”
为了满足不断增长的 GRC 需求，Navigator Gas 与 IBM 和 Deloitte 合作实施了 Deloitte Sense，这是一个基于 IBM® OpenPages 构建的定制 GRC 平台。
最终目标是将 Deloitte Sense 与 Navigator Gas 跨多个地点的现有运营和财务系统整合，为 GRC 管理提供单一平台。该平台将允许 Navigator Gas 在系统内模拟其整个组织结构。从查询数据和共享机密信息到提交安全报告，它将成为满足所有 GRC 需求的一站式服务点。
“Deloitte Sense 将 IBM 强大的技术能力与 Deloitte 深厚的审计专业知识相结合，”Yaqoob 指出。“由于该解决方案非常灵活，因此我们对其进行了调整以管理我们的萨班斯-奥克斯利法案合规性。有了 Deloitte 的支持，我们可以做出这些调整，同时仍然确保最佳实践。”
在整个关键的转型过程中，Deloitte 和 IBM 一直是 Navigator Gas 真正的合作伙伴。他们满足了 Navigator Gas 的大部分设计要求，部署了专家以帮助主要利益相关者充分利用该解决方案，并展示了 Deloitte 内部版本的 Deloitte Sense 来介绍最新的创新。”
得益于直观的界面和集成的单点登录功能，用户很快就接纳了这个新平台。Navigator Gas 现有 100 多名员工定期登录，包括 GRC 团队、外部审计员和高级管理层。最重要的是，自 Navigator Gas 成立集团风险与保障团队并部署 Deloitte Sense 以来，已削减超过 50% 的内部审计费用。
过去，内部审计流程需要一支多达 8 人的团队，其中一人专门处理行政任务。现在，凭借 Deloitte Sense 平台的自动化和工作流功能，大部分行政工作都能实现无缝处理，从而释放员工的宝贵时间以执行更具战略性的任务。
该平台的实时报告功能还为 Navigator Gas 提供了实时合规审计数据，帮助该公司应对法规变化。这种透明度还使 Navigator Gas 的外部审计员能够比以前更快地获取审计文件，在简化整体审计流程的同时，有助于降低未来外部审计的费用。
Yaqoob 总结道：“Deloitte Sense 使我们能够在内部审计方面节省大量成本，同时提高我们的合规能力。”
Navigator Gas 的 GRC 用户对 Deloitte Sense 的功能印象深刻，他们已经询问如何扩展该解决方案以执行控制，从而解放急需的操作时间。这充分证明了 IBM OpenPages 平台的灵活性和多功能性。
Navigator Gas 运营着全球最大的灵便型液化天然气运输船队，在支持全球能源供应方面发挥着关键作用。Navigator Gas 高度重视安全和可持续发展，通过在国际市场的生产商和最终用户之间建立联系，为全球商业提供支持。Navigator Gas 还拥有位于德克萨斯州 Morgan’s Point 的世界最大乙烯出口码头 50% 的股份。
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