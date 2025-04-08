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Case Studies
Naviair
Naviair 是丹麦的国有航空服务提供商。该公司的核心活动之一是空中交通管理，其中飞行安全和网络安全至关重要。因此，维护可靠且可扩展的 IT 基础设施是 Naviair 技术团队的关键优先事项。
由于复杂性日益增加且资源受限，这家航空服务提供商在管理其管理系统中的关键应用程序时面临着重大障碍。Naviair 老化的管理系统基础设施带来了巨大的障碍，该公司正在寻求更换过时的服务器。作为现代化计划的一部分，Naviair 已开始探索迁移到混合云环境的可能性，但作为一个小型组织，他们担心这会对有限的资源产生影响。
作为公司提高可持续性和成本效益的持续战略的一部分，Naviair 希望仔细评估不同的解决方案选项。“当我们做出决策时，我们会从资源出发。当我们采用一项新技术时，它不仅必须降低成本，还必须减少工作量。因此，采用一项新技术来扩展基础设施的维护是有益的。”Naviair 的 SAP 底层基础设施专家 Kristian Malvander 解释说。
详细分析后，IBM® Power 被视为 Naviair SAP 转型的最佳选择；由于延迟更低，可靠性强，IBM Power 可以实现卓越的性能。通过在各种本地和云平台上进行彻底的业务案例研究，Naviair 还发现了大幅降低成本并改善总体拥有成本 (TCO) 的潜力。
“基于 5 年期合同，IBM Power 的成本效益是云解决方案的 3 倍以上，而使用 x86 的本地解决方案比 IBM 的解决方案贵 50%。”Malvander 评论道。
做出最终决定的一个关键因素是 IBM 开展的 5 年容量规划工作；该规划旨在帮助 Naviair 验证公司是否具有足够的存储空间和处理能力。这使 Naviair 对所选解决方案的使用寿命充满信心。
Naviair 认识到实现其 IT 生态系统现代化的紧迫性，因此与 IBM Expert Labs 合作，开展了一项转型计划，核心是为其 SAP HANA 环境实施 IBM Power10 S1022。
Naviair 采用敏捷方法，同时处理五个重大项目：
“这是贯穿整个项目的真正合作，”Malvander 指出。“我们在 6 个月的时间内从头开始构建了 Red Hat Enterprise Linux 和 AIX 平台、基础设施、补丁、合规性、环境等一切。我们纳入了对基础架构和 SAP 的安全评估。我们完成了 SAP 的环境升级，这通常需要 6 个月时间。最后，我们将数据库从 Microsoft SQL 替换为 SAP HANA，通常这本身足以构成一个项目。这正是 IBM Expert Labs 让我们惊喜的原因。”
与 IBM Expert Labs 的合作实现了从 x86 到 Power、从 Microsoft SQL 到 SAP HANA、从 Windows 到 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 的平稳过渡，并部署了新的 IBM® FlashSystem 存储，在整个过程中双方还获得了相互学习的机会。
“IBM 让我相信这是可以实现的。当我们遇到问题时，Expert Labs 团队会在 2 小时内派出一位专家上线，以便我们能够与分包商和供应商合作解决问题并继续推进工作。这切实改变了作业方式，我非常感激。”在该项目中切身积极参与的 Malvander 表示。
“我们与 IBM 的对话一直十分坦诚，”Naviair IT 项目经理 Jannie Lynghøj 补充道，“他们的方法是与我们讨论挑战，然后各方一起解决这些难题。”
为了帮助 Naviair 管理 RHEL 的安全要求并支持合规性管理文档流程，IBM PowerSC 被作为基础设施解决方案设计的一部分纳入。
就 IBM PowerVC 而言，它带来了先进的虚拟化和云管理，使 Naviair 能够在短短几分钟内创建新的虚拟机，并且每次都使用相同的 RHEL 安装。此外，集中式管理控制台及其易于使用的界面可帮助 Naviair 高效地完成管理任务，而无需专业技能。
Malvander 说：“最后要提的一点是，基础设施已准备好使用 AI。虽然我们仍处于广泛利用 AI 的探索阶段，但将这种能力融入我们的环境中将带来令人兴奋的机遇。知道我们可以在本地直接运行大型语言模型，高级分析和 AI 驱动的工作将可以获得卓越的性能。这种准备使我们能够无缝地拥抱创新，并在前进途中解锁新的潜力。”
随着新解决方案就位，Naviair 在运营的许多方面都感受到了显著改进。其中包括：
更精简的基础设施
IBM Power10 S1022 使航空服务提供商能够大大优化其基础设施，将物理占用空间从 8 台 X86 服务器缩减到仅 2 台功能强大的计算机。硬件的大幅减少带来了显著的能源节约，从而为 Naviair 的环境可持续发展工作做出了积极贡献 - 这是一个特别重要的益处，因为 Naviair 的目标是到 2030 年成为一个二氧化碳中和组织。
"为了满足新的 SAP 基础设施要求，至少需要 8 台功能齐全的高端 X86 服务器，而我们仅用 2 台 IBM Power10 S1022 服务器（每个数据中心 1 台）就取代了这些服务器。经过节能计算，我们估计可减少约 64% 的耗电量。此外，通过将工作量整合到 Power10 服务器上，我们大大降低了软件许可成本，使解决方案既节能又经济。”Malvander 评论道。
实施解决方案后，Naviair 的性能获得提升，工作速度达到先前 SAP 基础设施环境的 3-4 倍。
更快的数据检索
借助 IBM FlashSystem 5200 存储，Naviair 能够显著加快数据检索，最大限度地减少先前因大量处理需求而导致的停机时间，提高用户满意度，并节省大量能源。
“根据我的体验，存储通常是在工作繁重时性能开始降低的关键点，”Malvander 表示。“但是，在我们的新环境中，我并没有遇到任何存储相关的瓶颈。我们过去遇到过需要长达 30 分钟才能完成流程的情况，但现在企业的反应非常积极。效率的显著提高消除了有关性能问题的常见呼叫，这清楚地证明了系统的可靠性。”
资源的更高可扩展性
新的基础设施带来更快的速度、更高的可扩展性和更无缝的资源扩展。Malvander 也强调了这一改进：“借助 SAP HANA on Power 解决方案，我很高兴地见到了无缝向上或向下扩展资源，而无需中断正在运行的 SAP HANA 安装的能力。此能力带来更高的灵活性并支持不间断的运营，最大限度地减少了停机时间，从而使我们能够快速适应不断变化的业务需求。”
更紧密的整合
RHEL 的采用提高了集成水平，为未来借助 Red Hat® OpenShift 深入了解容器技术奠定了有利的基础。此外，它还能降低许可成本。
回顾该项目的成功，Malvander 总结道：
"该项目涉及从业务层面到基础设施细节多个维度。如果没有 Jannie Lynghøj 的出色协调，这个项目的成功是不可能的，她从头到尾都坚定而专注地领导大家开展工作。这个项目真正与众不同的地方在于我们并肩协作的方式：我们始终积极进取，相互提携，最终实现了我们的目标。当有人遇到障碍时，我们不会抛下他们；我们分享知识，获得理解，并作为一个团队提升水平。这种协同作用令人惊讶。我们共同将‘不可能’变成了现实，这使这个项目成为我很长时间以来参与过的最棒的项目之一。”
Naviair 是丹麦的国有航空服务提供商。除了丹麦领空的空中交通管理服务外，Naviair 还在丹麦、格陵兰和法罗群岛提供航空信息服务。该公司还管理丹麦和北大西洋地区的航班信息以及技术支持和维护服务。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。