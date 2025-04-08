详细分析后，IBM® Power 被视为 Naviair SAP 转型的最佳选择；由于延迟更低，可靠性强，IBM Power 可以实现卓越的性能。通过在各种本地和云平台上进行彻底的业务案例研究，Naviair 还发现了大幅降低成本并改善总体拥有成本 (TCO) 的潜力。

“基于 5 年期合同，IBM Power 的成本效益是云解决方案的 3 倍以上，而使用 x86 的本地解决方案比 IBM 的解决方案贵 50%。”Malvander 评论道。

做出最终决定的一个关键因素是 IBM 开展的 5 年容量规划工作；该规划旨在帮助 Naviair 验证公司是否具有足够的存储空间和处理能力。这使 Naviair 对所选解决方案的使用寿命充满信心。

Naviair 认识到实现其 IT 生态系统现代化的紧迫性，因此与 IBM Expert Labs 合作，开展了一项转型计划，核心是为其 SAP HANA 环境实施 IBM Power10 S1022。

Naviair 采用敏捷方法，同时处理五个重大项目：

迁移 SAP HANA 数据库

进行全面的安全与合规性评估

更新所有硬件（服务器、存储、网络、备份和监控）

重新定义网络

增强整个 SAP 环境

“这是贯穿整个项目的真正合作，”Malvander 指出。“我们在 6 个月的时间内从头开始构建了 Red Hat Enterprise Linux 和 AIX 平台、基础设施、补丁、合规性、环境等一切。我们纳入了对基础架构和 SAP 的安全评估。我们完成了 SAP 的环境升级，这通常需要 6 个月时间。最后，我们将数据库从 Microsoft SQL 替换为 SAP HANA，通常这本身足以构成一个项目。这正是 IBM Expert Labs 让我们惊喜的原因。”

与 IBM Expert Labs 的合作实现了从 x86 到 Power、从 Microsoft SQL 到 SAP HANA、从 Windows 到 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 的平稳过渡，并部署了新的 IBM® FlashSystem 存储，在整个过程中双方还获得了相互学习的机会。

“IBM 让我相信这是可以实现的。当我们遇到问题时，Expert Labs 团队会在 2 小时内派出一位专家上线，以便我们能够与分包商和供应商合作解决问题并继续推进工作。这切实改变了作业方式，我非常感激。”在该项目中切身积极参与的 Malvander 表示。

“我们与 IBM 的对话一直十分坦诚，”Naviair IT 项目经理 Jannie Lynghøj 补充道，“他们的方法是与我们讨论挑战，然后各方一起解决这些难题。”

为了帮助 Naviair 管理 RHEL 的安全要求并支持合规性管理文档流程，IBM PowerSC 被作为基础设施解决方案设计的一部分纳入。

就 IBM PowerVC 而言，它带来了先进的虚拟化和云管理，使 Naviair 能够在短短几分钟内创建新的虚拟机，并且每次都使用相同的 RHEL 安装。此外，集中式管理控制台及其易于使用的界面可帮助 Naviair 高效地完成管理任务，而无需专业技能。

Malvander 说：“最后要提的一点是，基础设施已准备好使用 AI。虽然我们仍处于广泛利用 AI 的探索阶段，但将这种能力融入我们的环境中将带来令人兴奋的机遇。知道我们可以在本地直接运行大型语言模型，高级分析和 AI 驱动的工作将可以获得卓越的性能。这种准备使我们能够无缝地拥抱创新，并在前进途中解锁新的潜力。”