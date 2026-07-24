Nationwide 构建安全的 Digital Vault

2024 年 11 月，全英房屋抵押贷款协会和 IBM 在网上银行和 SAMM 平台上推出了数字保险库，构建了一个安全、可扩展的系统，支持超过 137 种文档类型，并在网页、移动端和桌面端提供一致的高质量体验。借助 IBM CMOD，全英房屋抵押贷款协会现在能够提供每位会员文档的 360 度全景视图，会员和员工均可实时访问。该解决方案提高了客户满意度，增强了服务效率，并加快了全英房屋抵押贷款协会迈向无纸化未来的进程。

关键成果：通过减少纸质文件与邮资支出，每年大幅节约成本；每年减少 1400 万份纸质函件的印刷与寄送；日下载量达 116000 次；累计文档访问量 3400 万次；存储文档总量 30 亿份，涵盖 280 种格式；网上银行及企业银行用户使用率达 100%。会员反馈积极，纷纷称赞账单和函件的查阅操作简便、响应迅速。