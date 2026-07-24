Nationwide 构建安全的 Digital Vault

由 IBM Content Manager OnDemand 提供支持，会员可数字化访问账单和信函
随着会员期望的不断演变，改变全英房屋抵押贷款协会与会员的沟通方式至关重要。随着全英房屋抵押贷款协会不断加强其数字体验，通信的创建和交付方式也在发生变化。除了传统的纸质通信，全英房屋抵押贷款协会还确保为有需要的客户提供安全、无缝且个性化的数字通信。
经过为期 12 周的探索阶段，全英房屋抵押贷款协会与 IBM Consulting 和 IBM Technology 合作，设计并交付了一个数字保险库——一个安全、基于云的平台，用于存储和分发数百万份文件。为满足规模和安全要求，IBM 与全英房屋抵押贷款协会的联合团队选择了 IBM Content Manager OnDemand (CMOD) 作为基础。CMOD 支持多种文档类型的自动摄取、高性能搜索与检索，以及跨渠道和设备的安全数字交付，同时提供与业务量增长相匹配的可扩展 SaaS 消费模式。
全英房屋抵押贷款协会与 IBM Consulting 作为一个集成交付团队协同工作，让数字保险库在网上银行、手机银行应用以及会员服务与管理 (SAMM) 门户中投入使用。他们共同为会员和员工打造了安全、可扩展且无缝的体验。联合团队协调了前后端开发、文档摄取、迁移和服务集成，将 .NET、Swift、Kotlin 和 IBM Content Manager OnDemand 等技术整合到一个统一的平台中。这种统一协作的方式使项目提前整整一个季度启动。
2024 年 11 月，全英房屋抵押贷款协会和 IBM 在网上银行和 SAMM 平台上推出了数字保险库，构建了一个安全、可扩展的系统，支持超过 137 种文档类型，并在网页、移动端和桌面端提供一致的高质量体验。借助 IBM CMOD，全英房屋抵押贷款协会现在能够提供每位会员文档的 360 度全景视图，会员和员工均可实时访问。该解决方案提高了客户满意度，增强了服务效率，并加快了全英房屋抵押贷款协会迈向无纸化未来的进程。
关键成果：通过减少纸质文件与邮资支出，每年大幅节约成本；每年减少 1400 万份纸质函件的印刷与寄送；日下载量达 116000 次；累计文档访问量 3400 万次；存储文档总量 30 亿份，涵盖 280 种格式；网上银行及企业银行用户使用率达 100%。会员反馈积极，纷纷称赞账单和函件的查阅操作简便、响应迅速。
全英房屋抵押贷款协会 是全球最大的房屋抵押贷款协会，拥有超过 1600 万会员。在收购维珍理财英国有限公司后，全英房屋抵押贷款协会 的服务覆盖了英国 三分之一的人口建立了联系，并成为抵押贷款和零售存款的第二大提供商。它也是活期账户、信用卡、个人 贷款 和企业银行业务的主要提供商。客户可选择通过分行、移动应用程序、互联网、电话和邮寄来管理财务。全英房屋抵押贷款协会约有 25000 名员工，总部位于英国斯温顿。
作为一家会员制而非股东制的金融服务机构，Nationwide 的企业宗旨为：打造更公平、回报更丰厚、造福社会的银行服务。更多信息请参见“关于我们 | Nationwide” 。
© 版权所有 IBM Corporation。2026 年 6 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。