2020 年，新加坡将公共医疗保健系统重组整合为三个集群后，National University Health System (NUHS) 包括七个医疗机构和两个需要整合和现代化、部署在本地的不同 HR 系统。
因此，NUHS HR 团队需要为其所有实体的所有员工管理两个不同的 HR 系统。报告工作极为繁琐，每份报告都需要汇总许多不同的电子表格。这需要付出大量精力和时间。
这两个人力资源系统是孤立的，这样，向卫生部和其他政府机构提交报告的工作就变得复杂。由于这些不同的系统对信息或数据字段的定义截然不同，因此在短时间内提交任何信息或统计数据是一项具有挑战性的任务。
此外，HR 用户体验也需要改善。旧版系统托管在本地，不能通过移动端访问。因此，医护人员必须前往工作场所的中央计算机前才能访问 HR 系统或联系 HR 工作人员寻求帮助。移动员工无法提交报销或休假请求，异地 HR 经理也无法执行审批或其他任务。
重新集群之后，高管们开始将这两个 HR 系统整合为一个基于云的系统，其中配备了一个移动 HR 应用程序，并支持员工自助服务。NUHS 评估了各种选项，并决定使用 SAP SuccessFactors，这是一个旨在帮助组织简化和自动化 HR 流程的 SaaS 平台。但有人担心，进行如此复杂的转型需要花很长时间，而 NUHS 需要在不到 12 个月的时间内启动并运行该系统。
在 10 个月内按计划、按预算完成了向基于云的人力资源平台的复杂转型，包括本地薪资和其他系统的集成
自助服务移动 HR 平台的员工使用率超过 90%，他们喜欢在旅途中全天候访问全套人力资源工具
由于要将两个不同的传统本地部署人力资源系统迁移到基于云的 SAP SuccessFactors 解决方案，这一过程非常复杂，因此新加坡 National University Health System (NUHS) 希望寻找一位实施合作伙伴，该伙伴要兼具 SAP 方面的专业知识以及新加坡公共医疗市场经验。经过对领先供应商进行的评估，最终选择了 IBM® Consulting。作为系统集成商，IBM 不仅拥有相关经验，而且还能提供具有成本效益的价格。NUHS 需要顾问的帮助，需要根据 NUHS 的需求对解决方案进行定制，而 IBM 了解这些需求。
IBM® SAP SuccessFactors 咨询服务与 NUHS 共同制定了一个两阶段计划。第一阶段侧重于与工资相关的关键 HR 职能，例如员工记录、休假、报销和学习职能。第二阶段侧重于战略性 HR 职能，例如绩效管理、薪酬、招聘、入职和继任计划。工具和流程已经到位，可以通过云端更新接入最新技术。
一项主要的业务要求是保留关键的内部系统，包括包含敏感数据的薪资系统。IBM 构建了 SAP 云平台，将核心薪资应用程序与 SaaS HR 和 PaaS 福利解决方案无缝集成。这样，员工就可以从一个登录页面访问所有需要的应用程序。
IBM 还与 NUHS 合作伙伴 Synapxe 合作构建了一个无缝且高度安全的架构。其中，SAP Cloud Platform Integration、SAP Cloud Connector、SAP Web Dispatcher 和 Enterprise Service Bus 将 SAP 薪资系统与云 HR 应用程序连接起来。其中，SAP Cloud Platform Integration、SAP Cloud Connector、SAP Web Dispatcher 和 Enterprise Service Bus 将 SAP 薪资系统与云 HR 应用程序连接起来。
为了让员工能够安全登录，IBM 与新加坡的医疗科技机构 Synapxe 密切合作，实施了具有双因素身份验证的 SAP Identity Authentication Services。NUHS 还使用 IBM Application Management Services for Hybrid Cloud 来提高运营效率。
新冠疫情爆发时，开发团队转向远程办公。尽管还必须支持繁重的疫情相关运营工作，IBM 和 NUHS 依然继续并肩前行。在 NUHS 集团首席人力资源官的领导和指导下，NUHS 再次讨论了员工敬业度和培训，以遵守安全距离要求，并克服分离限制。
NUHS、Synapxe、SAP 和 IBM 团队在短短 10 个月内完成了项目，NUHS 在新加坡的医疗保健集群中率先提供具有移动自助服务功能的云 HR 解决方案。
SAP SuccessFactors 平台于 2021 年 1 月上线后，首月就产生了立竿见影的效果。占所有用户 92% 的超过 13,000 名 NUHS 员工登录了新的 myHR 平台，另有 12,000 名员工激活了 myHR 移动应用程序。自此之后，移动应用程序使用率已上升至 90% 以上。
员工和经理可以通过移动应用程序的自助服务提交、查看和编辑个人记录。员工现在可以随时随地访问、编辑和打印自己的文档。这极大地提高了 HR 的工作效率，因为员工不再需要手动打印和交付文档。
NUHS 已从 SAP SuccessFactors HR 平台中获益良多。这是在提供更灵活、反应更迅速的人力资源服务方面迈出的重要一步。
移动访问和自助服务功能提供了更好的用户体验。在整个集团范围内使用一个单一系统，NUHS 现在可以协调其所有机构的 HR 政策和流程。技术团队可以构建单一、共享的 HR 数据库来支持 HR 分析和决策。通过消除手动流程和文书工作，业务团队简化了 HR 工作流程。该平台还推出了数字候选人体验，可以支持招聘工作。
此外，通过收集大量的 HR 新数据，HR 经理现在可以利用该平台强大的报告和分析工具，让预算和计划报告变得更加轻松，因为用户现在可以自行运行报告，而无需联系 HR 团队。
新平台还通过减少部署 SAP 软件本地许可来节省成本。此外，由于学习曲线缩短、重新测试新功能速度加快，为 NUHS 员工也节省了时间。
National University Health System (NUHS)（链接位于 ibm.com 站外）旨在通过发现疾病原因，协作多学科研究和临床试验开发更有效的治疗方法，以及与具有相同价值观和愿景的其他对象合作，来创建更好的技术和护理服务系统，从而改变疾病的预防和管理方式。
NUHS Group 旗下的机构包括国立大学医院、黄廷方综合医院、裕廊社区医院和亚历山大医院；三个国立专科中心 - 新加坡国立大学癌症研究所 (NCIS)、新加坡国立大学心脏中心 (NUHCS) 和新加坡国立大学口腔健康中心 (NUCOHS)；国立大学综合医院 (NUP)；裕廊医疗中心；以及三所新加坡国立大学健康科学学院 - 新加坡国立大学杨潞龄医学院（包括李爱丽丝护理研究中心）、新加坡国立大学牙科学院和新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院。
通过与处于共同治理结构下的成员机构合作，NUHS 可整合患者护理、健康科学教育和生物医学研究，为促进健康创造协同效应。作为地区卫生系统，NUHS 与新加坡各地的卫生和社会保健合作伙伴密切合作，制定并实施有助于新加坡西部人口健康和参与的计划。
Synapxe（链接位于 ibm.com 站外）是一家启迪未来健康的国立医疗科技机构。作为医疗科技的纽带，我们将人与系统连接起来，为更健康的新加坡提供动力。我们与合作伙伴共同创造智能技术解决方案，改善世界各地数百万人的日常健康。敬请访问 www.synapxe.sg，重新构想健康的未来。
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