因此，NUHS HR 团队需要为其所有实体的所有员工管理两个不同的 HR 系统。报告工作极为繁琐，每份报告都需要汇总许多不同的电子表格。这需要付出大量精力和时间。

这两个人力资源系统是孤立的，这样，向卫生部和其他政府机构提交报告的工作就变得复杂。由于这些不同的系统对信息或数据字段的定义截然不同，因此在短时间内提交任何信息或统计数据是一项具有挑战性的任务。

此外，HR 用户体验也需要改善。旧版系统托管在本地，不能通过移动端访问。因此，医护人员必须前往工作场所的中央计算机前才能访问 HR 系统或联系 HR 工作人员寻求帮助。移动员工无法提交报销或休假请求，异地 HR 经理也无法执行审批或其他任务。

重新集群之后，高管们开始将这两个 HR 系统整合为一个基于云的系统，其中配备了一个移动 HR 应用程序，并支持员工自助服务。NUHS 评估了各种选项，并决定使用 SAP SuccessFactors，这是一个旨在帮助组织简化和自动化 HR 流程的 SaaS 平台。但有人担心，进行如此复杂的转型需要花很长时间，而 NUHS 需要在不到 12 个月的时间内启动并运行该系统。