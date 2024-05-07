本组织存在的目的是为其成员服务，节省的每一美元都可用于为其成员组织提供更多价值。这一理念贯穿于 NRECA 的每个部门，包括技术部门。

“节省成本对我们来说很重要，”NRECA 云战略首席企业架构师 Chuck Boyer 说道。

这种节省成本的心态，加上对组织应用程序进行现代化改造的需求，促使 NRECA 的领导者开始深入了解迁移到云的方法。2020 年，该组织测试了公有云的可行性，将选定应用程序迁移到 Amazon Web Services (AWS) 并评估结果。NRECA 的领导人对结果感到满意，制定了一项为期五年的战略，为组织实施混合云架构。

“我们迁移到云有三个原因：避免为我们的数据中心购买硬件；提高我们的业务连续性和灾难恢复能力；从长远来看，使我们的应用程序更具弹性和可扩展性，”Boyer 说道。

2021 年，NRECA 将三分之一的应用程序迁移到 AWS。迁移进展顺利，但技术领导者很快意识到他们需要更清楚地了解云支出。Boyer 指出，人们担心管理云支出和防止成本超支，以及在组织中的不同组之间分配分摊成本。

NRECA 的组织结构增加了这些挑战的复杂性。为了准确归因成本，IT 主管需要每月在帐户和资源标签的组合中应用特定的业务规则。

“由于我们处于数据中心环境，因此我们非常注重硬件，”Boyer 说道。“但迁移到云后，我们现在变得非常注重资源。我们必须弄清楚正在使用的资源及其成本，然后确定特定应用程序的总拥有成本，以便可以计算投资回报率。”

为了帮助他们实现目标，NRECA 的 IT 负责人联系了 Apptio。他们意识到 Cloudability 使组织能够充分分配云支出、优化成本并将云支出与业务价值相关联，他们希望深入了解该产品的功能。经过试点项目后，2021 年 9 月，NRECA 的领导者决定购买 Cloudability。“我们专注于控制成本，但 Apptio 产品组合的范围和广度（包括与其他产品的集成选项）也是我们做出决定的考虑因素，”Boyer 说道。