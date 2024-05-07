作为一个非营利组织，明智的资金管理一直是全国农村电力合作协会 (NRECA) 的首要任务。
本组织存在的目的是为其成员服务，节省的每一美元都可用于为其成员组织提供更多价值。这一理念贯穿于 NRECA 的每个部门，包括技术部门。
“节省成本对我们来说很重要，”NRECA 云战略首席企业架构师 Chuck Boyer 说道。
这种节省成本的心态，加上对组织应用程序进行现代化改造的需求，促使 NRECA 的领导者开始深入了解迁移到云的方法。2020 年，该组织测试了公有云的可行性，将选定应用程序迁移到 Amazon Web Services (AWS) 并评估结果。NRECA 的领导人对结果感到满意，制定了一项为期五年的战略，为组织实施混合云架构。
“我们迁移到云有三个原因：避免为我们的数据中心购买硬件；提高我们的业务连续性和灾难恢复能力；从长远来看，使我们的应用程序更具弹性和可扩展性，”Boyer 说道。
2021 年，NRECA 将三分之一的应用程序迁移到 AWS。迁移进展顺利，但技术领导者很快意识到他们需要更清楚地了解云支出。Boyer 指出，人们担心管理云支出和防止成本超支，以及在组织中的不同组之间分配分摊成本。
NRECA 的组织结构增加了这些挑战的复杂性。为了准确归因成本，IT 主管需要每月在帐户和资源标签的组合中应用特定的业务规则。
“由于我们处于数据中心环境，因此我们非常注重硬件，”Boyer 说道。“但迁移到云后，我们现在变得非常注重资源。我们必须弄清楚正在使用的资源及其成本，然后确定特定应用程序的总拥有成本，以便可以计算投资回报率。”
为了帮助他们实现目标，NRECA 的 IT 负责人联系了 Apptio。他们意识到 Cloudability 使组织能够充分分配云支出、优化成本并将云支出与业务价值相关联，他们希望深入了解该产品的功能。经过试点项目后，2021 年 9 月，NRECA 的领导者决定购买 Cloudability。“我们专注于控制成本，但 Apptio 产品组合的范围和广度（包括与其他产品的集成选项）也是我们做出决定的考虑因素，”Boyer 说道。
Boyer 认为，Cloudability 的最大优势之一是提高了 NRECA 云环境的可见性。“我非常高兴能够向我们的团队展示他们对成本的影响有多大，”他说道。
Boyer 表示，传统上，NRECA 的运营方式与任何其他 IT 组织非常相似。其内部客户会来到应用程序开发团队并请求新的应用程序或功能。应用程序团队将与客户一起开发功能，然后转到基础架构团队，请求他们在业务案例中指定的硬件。
“一旦购买并部署了硬件，应用程序团队就真的不了解运行它的成本是多少了，”他说道。“但是，有了 Cloudability，不仅每个人都能了解云基础架构的运行成本，而且我们可以看到将应用程序从本地迁移到云端所节省的成本。”
节省金额因应用程序而异。根据 Boyer 的说法，在一个案例中，NRECA 的成本降低了 70%；在另一个案例中，成本降低了 90% 以上。总体而言，迁移到云技术为企业节省了大量成本。
“这是为了节省成本，”Boyer 说道。“通过迁移到云端，我们不必为数据中心购买硬件。Cloudability 帮助我们向开发团队证明，将应用程序迁移到云端可以为我们节省资金。因此，我们将基础设施成本全面降低了 30%。”
Cloudability 帮助 NRECA 降低了基础架构成本，管理了云支出。但 Boyer 表示还有更多工作要做。“我们希望继续保持已经取得的成果，并在此基础上加以改进，”他说道。
NRECA 计划提高成本节省的一种方式是，使用 Cloudability 的优化功能，例如预留实例和储蓄计划建议，来实现较高的承诺覆盖率并降低小时费率。
Boyer 表示，另一种方法是使用 Cloudability 帮助 NRECA 与客户一起向价值金字塔的顶端移动。“从整体角度真正了解我们在做什么、为什么要这么做、成本是多少，以及能带来什么价值，这一点非常重要，”他说道。“过去，这不是我们应用团队的重点领域。但借助 Cloudability，我们可以展示这一价值。这将有助于我们继续改善与业务合作伙伴的关系。”
NRECA（ibm.com 外部链接）是一个非营利组织，代表美国 900 多个消费者拥有的非营利性电力合作社、公共电力区和公用事业区。NRECA 成立于 1942 年，为向全国 56% 以上土地供应电力的合作社提供服务，为 4200 万人提供基本服务，并为 48 个州的 2000 多万家企业、家庭、学校和农场供电。
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美国出品，2023 年 12 月。
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